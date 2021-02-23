Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dün gün içinde yüzde 1 – yüzde 3 arasında belirgin değer kayıpları yaşanırken TL benzer para birimlerine paralel bir seyir izledi.

Piyasalarda bugün Hazine’nin kuponsuz ve 6 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları, küresel piyasalarda tahvil getirileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell’ın konuşması takip edilecek. Siyasi gündemde ise MHP ve muhalefet partilerinin TBMM’deki grup toplantıları ve AKP’nin MYK toplantısı izleniyor.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle 7.0680’e kadar yükselmişti. Kur daha sonra ise 7 civarında denge buldu.

ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki artış ve enflasyonda artış ihtimali ABD’li teknoloji şirketlerinin hisselerini vurduktan bir gün sonra yükselen emtia fiyatları piyasa beklentilerini yukarı yönlü hareket ettirerek büyüme beklentilerini yükseltti.

Dolar kayıplarını artırarak neredeyse son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell’ın piyasaların artan enflasyon beklentilerine nasıl yanıt vereceğine çevrilmiş durumdayken emtia ile ilişkili para birimleri birkaç yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Yatırımcılar TSİ 1800’de ABD Kongresi’nde konuşacak Powell’ın faiz oranlarını artırmadan yüksek enflasyonu tolere edebileceğine yönelik yeniden güvence vermesini bekliyor. Yatırımcılar bu hamlenin tahvil piyasasını sakinleştirebileceğini ancak nihayetinde dolar üzerinde baskı oluşturacağını söylüyorlar.

REZERV TARTIŞMASI GÜNDEME OTURDU

Ana muhalefet Partisi CHP’nin Merkez Bankası rezervlerindeki azalışla ilgili son dönemde tartışma yaratan soruları ardından hafta sonunda ise Albayrak’ın avukatı CHP’ye yönelik 500,000 liralık tazminat davası açılacağını açıkladı.

CHP hafta sonunda twitter hesabından “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda TCMB’nin döviz rezervinin -47 milyar dolara düşüşü ve “bunların hesabının sorulmasını kimler engeliyor” ifadeleri de yer almıştı.

Erdoğan ise dün damadı Berat Albayrak döneminde TCMB rezervlerinde yaşanan düşüşü, “ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı” söylemiyle savunurken, rezervleri yeniden rekor seviyelere ve üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Erdoğan salgın döneminde dalgalanmalara karşı tedbir geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntı ile karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemi yapıldı” dedi. Satışların piyasa kuralları kuralları çerçevesinde ve hukuka uygun olduğunu da söyledi.

KAYIP 128 MİLYAR DOLAR Albayrak'ın görevden ayrıldığı Kasım 2020 öncesinde uygulanan alışılagelmişin dışındaki politikalarla TCMB kendine ait rezervlerinin büyük bölümünü kaybetmişti. Bankacıların hesaplamasına göre TCMB ilgili iki yılda yaklaşık 128 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB'nin rezervlerindeki kayıp lokal bankalarla gerçekleştirilen swaplar nedeniyle brüt rezervlere aynı ölçüde yansımadı. TCMB verilerine göre bankanın brüt rezervi 2019 sonunda yaklaşık 80 milyar dolar, son güncel veri olan 12 Şubat 2021'de 53.7 milyar dolar. Lokal bankalarla yapılan swap miktarı ise aynı dönemde yaklaşık 40 milyar dolar. Erdoğan'ın dün telafuz ettiği 95 milyar dolar, 53.7 milyar dolar brüt döviz rezerv ve 42 milyar dolar altın rezervinin toplamından oluşuyor.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başladı. CDS saat 0857’de 289/294 seviyesinde.

Hazine dün TLREF endeksli 5 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı ile 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihraç etti.

Hazine 45 milyar TL borçlanma öngördüğü Şubat ayında bugüne kadarki ihalelerde yaklaşık 49 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine’nin Şubat borçlanmasını bugün düzenleyeceği borçlanmalar ile tamamlayacak.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında aşılama süreci, ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde kısa vadeli teknik seyrin 1,520/1.580 bandındaki yatay hareketini sürdürdüğü piyasada, haftaya zayıf bir başlangıç yapıldığı belirtilerek, “Hafta içerisinde yaşanacak harekette, 1,580 zirve bölgesini önemli teknik nokta olarak almaya devam ediyoruz.

1,520 desteğini korumayı başararak şu aşamada yukarı potansiyelini sürdürmeye çalışan piyasada, yukarı atakların yeniden güç kazanabilmesi için 1,580 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda bir üst noktada bulunan 1,600 test edilebilir.

1,520 altındaki hareketlerin ise piyasada 1,500 ve 1,430 seviyelerine yönelik baskı oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle piyasada 1,520 desteğini yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak almaya devam ediyoruz.

Destekler: 1,530 – 1,520 – 1,500 Dirençler: 1,550 – 1,575 – 1,580 ” ifadeleri kullanıldı.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadeler kullanıldı:

Dolar/TL tarafında görünüme baktığımızda geçen hafta TCMB toplantısı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek negatif'ten durağan'a çevirmesiyle 6,94 seviyesini taban oluşturmasının ardından, ABD 10 yıllık tahvillerindeki yukarı hareketin ekonomilerdeki dengeleri olumsuz etkileyebileceği ihtimali gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirmiş durumda.

2020 Kasım ayında dolar/TL grafiğinde 8,50 seviyesinin üstü görülmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalınamamasıyla birlikte başlayan düşüşte 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7,30 desteğinin kırılmasıyla birlikte düşüş eğilimi hızlanırken 6,91'in görülmesinin ardından tepki yükselişi ön plana çıkarken 7,11 seviyesinin direnç oluşturduğunu söyleyebiliriz.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ons altında dünkü işlem gününde küresel borsalardaki negatif fiyatlamalar kaynaklı güvenli liman alışları ve emtia rallisinin etkisiyle birlikte alıcılı işlemlerin görüldüğü belirtilerek, “Günü 1808 seviyelerinden kapanış gerçekleştiren kıymetli metalde, yeni güne de bir miktar alıcılı başlandı ve şu an için 1812 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1823, 1831, 1840, 1845 ve 1855 ilk etapta direnç olarak izlenecektir. Öbür taraftan, satıcılı işlemlerin görülmesi durumunda ise 1806, 1802, 1795 ve 1784 seviyeleri destek olarak izlenebilir.” denildi.