Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL 7.35 etrafındaki seyrine devam ediyor. Naci Ağbal başkanlığındaki TCMB, kasım ve aralık aylarında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdıktan sonra, ocak ve şubat ayı para politikası kurulu toplantısında faizi yüzde 17’de sabit tutarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekti.

TCMB son söylemlerinden gerekirse ek sıkılaştırma yapacağını da belirtirken piyasalar bir sıkılaştırma yapılacaksa bunun nisan ayında enflasyonda beklenen tepe noktasından önce olma ihtimalini yüksek buluyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’nin para politikası yabancı yatırımcı açısından oldukça sıkı ancak dolarizasyonda çözülme görmediğimizden de anlayabileceğimiz gibi yerli için sıkılığın yeterliliği tartışma konusu. Bugün gelecek enflasyon verileri enflasyonda nisan ya da en geç mayısta beklediğimiz tepe noktasını anlamakta bize daha net fikir verecek” dedi ve ekledi:

“Eğer enflasyon verileri yeni bir faiz artışının gerekliliğine işaret ederse piyasa bunu fiyatlamalara alacaktır. Mevcut beklentimiz enflasyonun TCMB beklentisi olan tek haneye bu yıl düşemeyeceği yönünde. Tepe noktasına ilişkin beklentimiz de enflasyonun yüzde 16’yı aşmadığı senaryoda TCMB’nin yeni artışa gitmeyeceği yönünde. Bu kapsamda bugün yapılacak TCMB yatırımcı toplantıları da çok önemli. Verilecek mesajları yakından takip edeceğiz.”

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI FİYATLAMA GETİRMEDİ Dolar/TL son haftalarda önce 6.90 seviyesine kadar gerileyip ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkmasıyla 7.50'ye kadar yaklaştı. Kur son günlerde 7.30 etrafında denge buldu. İnsan Hakları Eylem Planı da dün piyasada takip edilirken açıklamalar yeni bir fiyatlama getirmedi.

DALGALANMA DEVAM EDEBİLİR

Bankacılar yabancı giriş giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyorlar. TCMB verilerine göre bankaların spot, vadeli ve swap dahil TL karşılığı döviz işlem hacmi bu yıl Şubat ayında 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı veri 2018 Şubat’ta 18.4 milyar dolardı.

Asya borsaları, yatırımcıların geçen yıl hisselerin çok fazla ve çok hızlı değer kazandığına dair endişelerinin azalması ve açıklanması beklenen ABD canlandırma paketinin dünya genelinde ekonomiyi destekleyeceğine odaklanmasıyla hafif yükseldi.

Güvenli liman dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmeye devam etmesiyle dünya genelinde piyasaların tekrar sakinleşmesinin ardından değer kaybetti. Riskli varlıklara olan iştah ise güçlendi.

Öte yandan piyasalardaki son haftalardaki dalgalanmanın büyük bölümü her ne kadar ABD tahvil getirisi kaynaklı olsa da geçen hafta mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler de TL’deki baskıyı bir kademe artırmıştı. Bu endişe son günlerde azaldı. Piyasa süreci yakından takip etmeye devam ediyor.

Kasım ayı başındaki 570 seviyelerinden 300 baz puanın altına gerileyen 5 yıl vadeli CDS geçen hafta 1 ay aradan sonra ilk kez 300 baz puanı aşmıştı. Geçen hafta 318/324 seviyesinde olan 5 yıllık CDS’te bu hafta belirgin düşüş yaşandı.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan piyasanın gündemine son günlerde HDP’nin kapanması ve seçim sisteminde yapılabilecek değişiklikler de girdi.

BORSA

Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analitik görünüm analizinde BIST100 endeksinin dün zayıf yükseliş denemeleriyle yatay seyirde olduğu hatırlatılarak, “Kapanış 1529 seviyesinde gerçekleşti. Endekste kısa periyot için iyimserlik bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1520/1505 bandı üzerinde kapanış görmeye devam ediyoruz.

21 ve 50 günlük ortalama bölgesi üzerindeki hareketin korunuyor olması da iyimserliği destekleyen bir etken. Bu bölge üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak 1540-1570 bandının gündemde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.

BIST için kısa periyotta 1505-1490 bandını yakın destek olarak belirtiyoruz. Bu bölge altına yaşanacak sarkma durumunda ilk aşamada 1465/50 bandına yönelik beklenti yeniden gündeme taşınabilir. BIST100’de 1505-1490-1465/50-1425 destek, 1540-1570-1600/25 direnç olarak belirtilebilir. ” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan dolar notunda geçen hafta gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlenmeler ile birlikte 7.48 seviyelerini test eden dolar/TL’nin, yeni haftaya 7.42 seviyelerinde başladı ve aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu hareketlenmeler ile birlikte pazartesi günü 7.21 seviyeleri test edildiği ve ardından kademeli yukarı yönlü hareketlenmelerin yaşandığı ifade edilen açıklamada, “Haftanın üçüncü işlem gününde dolar/TL’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.49431 – 7.61028 – 7.75109 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.20440 – 7.08844 – 6.92278 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” denildi.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şöyle denildi:

Ons altında toparlanma denemeleri dün zayıf kaldı. 1705 desteğine kadar gerileyen sarı metal, bu geri çekilmenin ardından 1730 desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Sarı metalde düşen fiyat kanalının alt bandına doğru yaklaşıldıkça emtiadaki stres artabilir. Kanalın alt bandı olan 1665 seviyeleri halen gündemde. Ancak olası tepkilerde 1767 direnci üzerinde tutunma durumu olursa tepkiler daha güçlü kalabilir.

1767’nin üzerinde ise kanalın üst bandı ana direnç bölgesi olarak takip edilebilir.