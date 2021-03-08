Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Kur geçen hafta 25 Aralık’tan bu yana en yüksek seviye olan 7.59’a yükseldikten sonra cuma günü 7.50’nin altına inse de bu sabah güne 7.50’nin üzerinde başladı.

Brent tipi ham petrol 8 Ocak 2020’den beri ilk kez 70 doları aşarak enerji ihtiyacını ithalat ile karşılayan Türkiye ekonomisi üzerinde enflasyon ve cari açık kanalından daha fazla baskı oluşturabilecek seviyelere yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki konuşmasında tahvil faizlerindeki yükselişe müdahale edeceğine dair bir sinyal vermemesi ile birlikte aralarında Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı.

Powell geçen haftaki konuşmasında ABD’deki gevşek para politikasının devam edeceğini tekrar ifade etti. Powell tahvil piyasasındaki satışların “düzensiz” olmadığını veya uzun vadeli faizlerin Fed’den müdahale getirecek kadar yükselmesine yol açma ihtimalini düşük bulduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş tekrar güç kazandı.

ABD Hazinesi’nin 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi cuma günü tarım dışı işsizlik verisi açıklanmadan önce 1 yıllık zirvesi olan yüzde 1.625 seviyesine çıkmıştı. Bugünse 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1.59 seviyesinde.

Dolar, ABD Senatosu’nun devasa mali canlandırma paketini geçirmesi sonrası ABD Hazine tahvillerinde yeni bir satış dalgasına paralel olarak üç aylık zirvesinin yakınında işlem gördü.

Dolar endeksi altı büyük para biriminin sepet kurunda yüzde 0.17 artışla 92.073 seviyesinde seyretti.

PİYASALAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK? Bu hafta iç piyasada işsizlik, cari açık ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Bunun ötesinde bu hafta açıklanması beklenen ekonomi reform paketi haftanın en önemli iç gündem maddesi olacak. Dış piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günkü toplantısı izlenecek.

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Brent ham petrolü vadelileri, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine Husilerin insansız hava araçlarıyla saldırmaları sonrasında pandeminin başladığı tarihten beri ilk kez 70 doların üzerine çıktı.

Brent ham petrolünün Mayıs vadeli varil fiyatı yüzde 2.5 artışla 71.11 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolünün Nisan vadeli varil fiyatı ise yüzde 1.60 artışla 67.69 dolara yükseldi.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Öte yandan TCMB’den yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor.

Tüketici fiyatları enflasyonu şubat ayında yıllık bazda yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun mart ve nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB’nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.

BORSA

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde endeksin önceki işlem gününü yüzde 0.26 yükselişle 1.541,98 seviyesinde tamamladığı hatırlatılarak toplam işlem hacminin 25,2 milyar TL olduğu belirtildi.

Bankacılık endeksinin yüzde 0.62 düşerken, sanayi endeksinin yüzde 0.25 yükseldiği belirtilen analizde, “Haftanın son işlem gününde riskli piyasalarda tahvil faizlerindeki hareketler izlenmeye devam edilirken, aşı gelişmeleri ve ABD mali teşvik beklentileriyle birlikte Avrupa ve ABD'de karışık hareketler gözlendi.

ABD mali teşvik paketinin onaylanmasıyla bugün endeksler yükseliş yaşayabilir. Haftanın ilk işlem gününde tahvil getirileri yine takip edilecek.

Haftayı 1.525 seviyesi üzerinde kapatabilen endekste bugün bu seviye üzerinde tutunma devam ederse 1.550 ve 1.565 seviyeleri yine test edilebilir. Global risk iştahında düşüş eğilimi devam ederse 1.525 altına geçişte ise 1.508 ve 1.485 destek seviyeleri yeniden takibimizde olacak.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadeler kullanıldı:

Geçtiğimiz hafta 8.02-6.89 düşüşünün yüzde 61.8 fibonacci düzeltme bölgesi olan 7.5912 direncine doğru yükseliş kaydeden dolar/TL haftayı bu bu bölgenin altında kapattı.

Bu direnç bölgesinin aşılması ve üzerine kalıcılık yakalanması halinde 7.7852 ve 7.9000 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 7.4118 ve 7.2195 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

ALTIN

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın 1675 – 1700 destek bandı üzerinde kalmaya devam ediyor. ABD faizleri onaylanan paketin ardından 1.50 – 1.60 bandında bir süre daha kalmak isteyebilir.

Bu da altının tepki alımı için güç kazanmasını engelliyor. 1720 ve 1765 aşılmadan yükselişlerin kısa vadeli kalabileceği görüşündeyiz. 1675 – 1700 ise ana destek olarak izlenebilir. Altında kısa vadeli alımlar ise beklenebilir.