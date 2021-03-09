Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yükselişe geçmesiyle birlikte TL en çok baskı altında kalan gelişmekte olan para birimlerinden biri oldu. TL dün yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Peso ve rand TL’nin ardından en çok değer kaybeden para birimlerinden oldu.

Dolar/TL birkaç hafta önce 6.90’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel satış baskısıyla yönünü yükselişe çevirmişti. 6.90 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte dün dolar/TL’de en yüksek seviye 7.7840 oldu.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “ABD tahvil getirilerindeki yükseliş TL’yi büyük bir satış baskısı altında bırakıyor. Ancak TL’deki değer kaybının benzer ülkelerin çok üzerinde olduğunu da görüyoruz. TCMB’den önümüzdeki hafta 50-100 baz puan arasında faiz artışı bekliyoruz ancak yapacağına emin değiliz. Artışın bu hafta itibarıyla piyasa fiyatlamalarına da daha net girdiğini görüyoruz” dedi ve ekledi:

“TL’deki değer kaybında acaba TCMB faiz artışı yapmadan enflasyonun zirve yapacağı Nisan’a kadar süreci idare etmeye çalışır mı endişesi etkili. Aslında küresel satış baskısı bu denli kuvvetli olmasaydı bu senaryo da piyasa fiyatlamaları için uygun olabilirdi. Bu ayrı bir tartışma konusu ama bugün bu noktadan uzaklaştık. ABD’de tahvil ihalelerinde oluşacak faiz ve talep önemli. Son olarak da TL için hacimlerin 3 yıl önceye kıyasla dörtte bir seviyelerine gerilemiş olması çıkışlarda yükselişin daha sert olmasının en önemli nedenlerinden” dedi.

Asya borsaları, yükselen ABD hazine tahvil faizlerinin teknoloji şirketlerinin hisselerini etkilemesi ve yatırımcıların ABD Senatosu’ndan geçen 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketi sonrası enflasyon kaygılarının artmasıyla geriledi.

ABD Hazinesi’nin 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi Cuma günü tarım dışı işsizlik verisi açıklanmadan önce 1 yıllık zirvesi olan yüzde 1.625 seviyesine çıkmıştı. Getiri yüzde 1.4’ten yüzde 1.6’nın üzerinde çıktıktan sonra yüzde 1.5’lere gerilemişti. Bugün de 10 yıllık tahvillerinin getirisi yüzde 1.6029’a çıktı.

DOLAR ENDEKSİ 3.5 AYIN ZİRVESİNDE

Dolar, tahvil getirilerinin artması ve ekonomik normalleşmenin beklentilerden daha hızlı olacağına dair tahminlerle diğer para birimleri karşısında 3.5 ayın zirvesine çıktı. Dolar endeksi altı büyük para biriminin sepet kuru olarak yüzde 0.1 artışla 92.469 seviyesine çıktı.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ ARTIYOR Citi ve JPMorgan dün, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediğini açıkladı. Önceki hafta da Morgan Stanley'den James Lord TCMB'nin 100 puan faiz artırımına gitmesini beklediğini ve bu faiz artışının TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olabileceğini söylemişti. Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor. TCMB'nin bu ayki PPK toplantısının sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.

Türkiye’de faiz oranları başlıca ekonomilere göre en yüksek seviyede olsa da, enflasyonun şubat ayında yüzde 15’in üzerine, en son 2019’un ortalarında gördüğü seviyelere yükselmesi faiz oranlarının daha da artacağına dair beklentileri tetikleyen en önemli sebep oldu.

Bankacılar son dönemde ekonomi yönetiminde yaşanan değişikliklerin de piyasada takip edildiğini de söylediler.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla dün istifa ederken Türkiye Varlık Fonu (TVF) genel müdürülüğünde Zafer Sönmez görevden alınırken yerine Arda Ermut atandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden’ın koronavirüs mali destek paketinin ABD ekonomisindeki “çok güçlü” toparlanmayı desteklemek için yeterli kaynak sağlayacağını ve enflasyonla baş etmek için “yeterli araçların” olduğunu belirtti.

Ancak bu açıklama da ABD tahvil getirilerindeki yükselişi durdurmuş değil. Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki konuşmasında tahvil faizlerindeki yükselişe müdahale edeceğine dair bir sinyal vermemesi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskının bir kademe daha artmasındaki önemli bir neden olmuştu.

BORSA

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende BIST100 endeksinin geçen işlem gününe yüzde 0,50 oranında yükselişle 1.549 seviyesinden başlangıç yaptığı hatırlatılarak, “ABD 10 yıllık vadelilerinin yüzde 1,60'a yükselmesi, Türkiye 5 yıllık CDS'lerinin 340 seviyesinin üstüne çıkması ve yurt dışı piyasaların da negatife dönmesi ile BIST100 endeksinde satışlar hızlandı.

BİST100 endeksi pozitif başladığı işlem gününü küresel piyasaların da etkisiyle yüzde 0,76 oranında düşüşle 1.530 seviyesinden tamamladı. Spor sektörü payları yüzde 2,97 oranında değer kazanırken, finansal kiralama faktöring sektörü payları yüzde 3,98 oranında değer kaybetti.

BİST100 endeksinde takip edilecek direnç seviyeleri 1.547 – 1.564 – 1.574 olacakken, destek seviyeleri ise 1.519 – 1.509 – 1.492 olarak takip edilecek.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksinde görülen yükselişle beraber dolar/TL yüzde 3 yükseliş kaydederek 7.77 seviyelerine yükseldi. Teknik açıdan bakıldığında, 8.02-6.8 düşüşünün yüzde 78,6 fibonacci düzeltme bölgesi olan 7.7852 direnç bölgesine dayanan parite bu bölgeyi yukarı kırması halinde yüzde 88,6 fibo seviyesi olan 7.9000 seviyesi sonraki direnç bölgesi olarak ön plana çıkmakta. Diğer yandan paritede olası yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 7.5656 ve 7.4392 seviyeleri destek oluşturabilir.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde ons altının güç kazanmakta zorlandığı belirtilerek, “Altının ons fiyatı destek bölgesi olarak gördüğümüz 1690-1700 dolar bandının üzerinde kalarak yukarı yönlü tepkiler verse de bu tip yükselişlerin büyük resmi değiştirmek için yeterli momentumu sağlamaktan uzak olduğunu görüyoruz.

Bu noktada özellikle ABD tahvil faizlerindeki yükselişin fiyatlar üzerinde belirgin şekilde baskı yaratmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak önümüzdeki üç gün boyunca ABD'deki tahvil ihalelerine gelecek talebin değerli metallerin sergileyeceği performans açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi.