Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

TL, pazartesi günü dolar karşısında yüzde 3’e yakın değer kaybettikten sonra dün yüzde 2’ye yakın değer kazancı yaşadı. Her iki hareket de gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel ancak ilgili para birimlerinin ortalamaların çok üzerinde gerçekleşti.

Bankacılar üç yıl önceye göre işlem hacimlerinin üçte ya da dörtte bir seviyesinde olmasının hareketlerin daha volatil olmasında etkili olduğunu belirttiler. Öte yandan Türkiye’ye özgü riskler de son dönemde satış baskısı yaratıyor.

ABD ve AB ile ilişkiler, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, TCMB’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı ve lokallerin dövizden TL’ye dönme konusunda belirgin bir eğilim göstermemesi son dönemde TL’yi negatif ayrışmaya götüren ve takip edilen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

Dolar/TL birkaç hafta önce 6.90’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel satış baskısıyla yönünü yükselişe çevirmişti. 6.90 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte bu hafta dolar/TL’de görülen en yüksek seviye 7.7840 oldu. Bu hareket ile TL 2021 kazanımlarını kaybetti.

Küresel piyasalarda Asya borsaları, ABD tahvil getirilerinin yüksek talep gelen ihalenin ardından gerilemesi ve Çin borsalarının para politikasını sıkılaştırma endişeleriyle son dönemdeki sert düşüşün ardından toparlanmasıyla, iki ayın dip seviyesinden yükseldi.

Birçok piyasa yatırımcısı temkinli kalmaya devam ederken, bu haftanın ilerleyen günlerindeki 10 yıllık ve 30 yıllık hazine tahvil ihalelerine gelecek talep belirleyici olacak.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir yılın zirvesi olan yüzde 1.6250’den sonra başlayan üç günlük düşüşün ardından bugün yüzde 1.54’te denge buldu.

Dolar endeksi dün üç buçuk ayın zirvesi olan 92.506 seviyesinden geriledikten sonra yüzde 0.2 artışla 92.147’de bulunuyor.

Öte yandan dün OECD, 2021 için küresel büyüme tahminini yüzde 5.6’ya, Türkiye büyüme beklentisini ise yüzde 2.9’dan yüzde 5.9’a revize etti.

TCMB TOPLANTISI BEKLENİYOR Citi ve JPMorgan hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediğini açıkladı. Önceki hafta da Morgan Stanley'den James Lord TCMB'nin 100 puan faiz artırımına gitmesini beklediğini ve bu faiz artışının TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olabileceğini söylemişti. Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor. TCMB'nin bu ayki PPK toplantısının sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.

Türkiye’de faiz oranları başlıca ekonomilere göre en yüksek seviyede olsa da, enflasyonun şubat ayında yüzde 15’in üzerine, en son 2019’un ortalarında gördüğü seviyelere yükselmesi faiz oranlarının daha da artacağına dair beklentileri tetikleyen en önemli sebep oldu.

BORSA İSTANBUL VE VARLIK FONU’NDA DEĞİŞİKLİK

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın hafta başında görevinden istifa etmesinin ardından, kamu kurumlarındaki üst düzey değişikliklere dün de bir yenisi eklendi ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alındı.

Analistler son değişikliklerin kafa karıştırıcı olduğunu belirtirken, piyasa kaynakları yakın zamanda üst düzey bazı kurul ve kamu kuruluşlarının yönetiminde değişikliklerin olabileceğine dair spekülasyonlar yapıldığını ifade ettiler.

Geçen haftalarda, rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasada baskı oluşturmuştu. Kamu kurumlarındaki söz konusu değişikliklerin kamu bankalarına da yansıyabileceği de söylentiler arasında yer alırken muhtemel bir kabine revizyonuna işaret edip etmediği ise piyasalarda merak konusu.

EKONOMİK REFORM PAKETİ CUMA GÜNÜ

Bu hafta iç piyasada cari açık ve sanayi üretimi verileri de takip edilecek. Cuma günü açıklanması beklenen ekonomi reform paketi de haftanın önemli iç gündem maddelerinden biri. Dış piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günkü toplantısı izlenecek. Cuma günü ise TCMB’nin beklenti anketi önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi önemli bir diğer gündem maddesi olarak izlenecek.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldi.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün alıcılı seyir izleyen BIST100 endeksinin gün içinde en yüksek 1553'ü test ettikten sonra 1549'dan günü tamamladığı belirtilerek, “Çok kısa vadeli ve saatlik göstergeler aşırı alım bölgesinde olup henüz aşağı yönlü hareketlerine başlamadılar.

Günlük bazlı göstergeler ise yukarı yönlü hareketlerine devam etmektedirler. Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1560'ta bulunmakta olup bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1568 seviyesi hedeflenecektir. Olası satışlarda ise takip edilecek destek seviyeleri ise 1540 ve 1530'da bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde haftanın ikinci işlem gününde kurun 7.7852 direnç bölgesi yakınlarında yaşanan satışlarla 7.60 bölgesine, 100 günlük ortalamasına gerilediği belirtilerek, “Dolar endeksinde görülen değer kaybı da gün içerisinde paritedeki düşüşü destekledi.

Paritede gerilemenin sürmesi halinde 7.5656 ve 7.4390 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönelimlerde ise 7.7852 direnci öncesi 7.6790 seviyesi ara diren bölgesi olarak izlenebilir.” denildi.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şun ifadelere yer verildi:

Ons altın tepki alımları ile güç toplamaya çalışıyor. ABD tahvil faizleri göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etse de önceki seviyelere kıyasla geri çekilmiş olması değerli metallerin dün iyimser bir performans sergilemesini sağladı.

Bu kapsamda 1690-1700 dolar desteğinde tutunan altının ons fiyatının 1720 doların üzerinde doğru tepki verdiğini gördük. Dünkü yükselişi pozitif bulmakla birlikte özellikle 1720 doları yakından takip edeceğiz.

Bu seviyenin aşılması kısa vadede altının zayıflıktan sıyrılmasına ve tepki alımlarının güç kazanmasına yardımcı olabilir. Aksi bir senaryo alımların sadece tepki niteliğinde kalmasına neden olacaktır. Bugün ise özellikle 10 yıl vadeli ABD tahvil ihalesinin sonucunun fiyatlara yön vereceğini tahmin ediyoruz.