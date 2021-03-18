Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Piyasalarda bugün yön belirleyici olarak saat 14.00’te açıklanacak olan TCMB’nin faiz kararı izlenecek. İlk piyasa tepkisi ötesinde TL’nin önümüzdeki dönemdeki performansı açısından da bugünkü karar belirleyici konumda. Bankacılar TCMB’nin piyasadaki faiz artırım beklentilerini karşılamaması halinde piyasanın gerisinde kalabileceğine ve TL’nin de ekonomik toparlanma yolundaki küresel piyasaların merhametine kalma riskine dikkat çekiyorlar.

Reuters anketine göre Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyonda tahminlerin üzerinde artış yaşanması ve TL’nin Şubat ortasından beri yüzde 10’a yakın değer kaybetmesi ardından politika faizini 100 baz puan arttırması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 21 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. İlk yayımlanan ankette bir ekonomist TCMB’nin politika faizini Mart ayında sabit tutmasını bekliyordu ancak bu tahmin de faiz artışı olarak revize edildi. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 17’den yüzde 18’e artacağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda Nisan’a kadar enflasyonda artış yaşanacağı için bu oranın daha da düşeceğine dikkat çekiyorlar. Beklenti anketi verileri TCMB’nin yıl sonu için belirlediği yüzde 9.4 enflasyon tahmini ve hedefine ancak 12-24 ay arası bir vadede ulaşılabileceğini de gösteriyor.

Bankacılar faiz artışı ile enflasyonda ve ekonomideki sorunların çözülemeyeceğini ancak sorunları çözmek için zaman kazanılabileceğini belirtiyor. Son günlerde bu görüş zayıflasa da bazı bankacılar artışa yönelik net fiyatlamalara rağmen dün Fed’de benzeri görüldüğü gibi TCMB’nin de enflasyondaki artışı geçici görüp politika tepkisi vermeyebileceğini de düşünüyor.

Reuters anketinde TCMB’den beklentiler faiz artışı sonrası üçüncü ya da dördüncü çeyrekte başlayacak şekilde indirimlerle politika faizinin yıl sonunda yüzde 14.5’e gerileyeceği yönünde.

'TEHLİKELİ BİR ALEVLENMENİN YOLU AÇILIR' Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, 'Kısa vadede, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın kritik sınavının niteliği değişmedi. Enflasyon, kur görünümü ve global koşulları bir kenara koyalım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bağımsız hareket edebildiğini ispat edip kredibilite puanını yükseltmesi için faiz artırımı şart' dedi ve ekledi: 'Eğer 100 baz puan faiz artırımı gelmezse, kurda çok tehlikeli bir alevlenmenin yolu açılır. Hatırlayalım, Türk-ABD ve AB ilişkilerinin HDP'ye kapatma davası açılması sonrası hem bozulması hem de uyarıların öne çekilmesi söz konusu olacak. Zaten diken üstünde duran gelişmekte olan piyasa fonları açısından düşük faiz, reform eksikliği ve güvercin bir TCMB, Türkiye'den çekilmek için gerekçe olarak kullanılır.'

HDP KAPATMA SÜRECİ İZLENİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) kapatılması için dün akşam Anayasa Mahkemesi’nde dava açarken HDP yargının taraflı davrandığını ve demokratik mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, gelişmelerin yakından izlendiği ifade edilerek, hükümet ifade özgürlüğüne ve uluslararası yükümlülüklere saygı duymaya çağrıldı. “(Bu) karar Türkiye’deki seçmenlerin iradesini yıkacak, Türkiye’deki demokrasiyi daha da zayıflatacak ve milyonlarca seçmeni temsilden mahrum bırakacaktır” denildi.

Dolar/TL bu yıl 6.90’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil getirileri kaynaklı satış baskısıyla yönünü yukarı çevirmişti. 6.90 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte dolar/TL’de en yüksek seviyesini geçen hafta 7.7840 ile gördü.

Bankacılar HDP kararının ardından sürecin parti kapatma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ve bunun bir ara seçime neden olup olmayacağını izleyecekler. Bundan önceki benzer kararların 6 aydan uzun sürede çıktığını belirten bankacılar hızlı karar beklenmediğini ifade ettiler.

Dolar/TL dün HDP kararı öncesi 7.50 etrafında işlem görürken karar sonrası hızlı bir şekilde 7.64’e kadar yükseldi. ABD Merkez Bankası kararı öncesi 7.55’e kadar gerileyen kur Fed’in dolar endeksine düşüş olarak yansıyan açıklamasıyla 7.5’in de altına geriledi.

FED İLE DOLAR DEĞER KAYBETTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam ABD ekonomisinin yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini kaydedeceğini öngörürken enflasyondaki yükselişe rağmen para politikasını gevşek tutmayı taahhüt etti.

Fed, politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu. Fed’in para politikasını nasıl şekillendireceği hakkında ipucu veren yeni tahminlere göre Fed yetkililerinin çoğu 2024’e kadar faiz artışına gidilmesini beklemiyorlar.

Tahminlere göre ekonominin bu yıl yüzde 6.5 büyümesi beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl yüzde 2.4’e tırmanarak hedefi aşacağı tahmin edilen enflasyondaki artışı geçici olarak gördüğünü ifade ederken salgın hastalığın ekonomide yarattığı tahribat onarılana kadar faizleri sıfırda tutmayı taahhüt etti.

Dolar endeksi Powell’ın güçlü ekonomik tahminlerin Fed’in corona virüsü nedeniyle piyasaya yaptığı desteği azaltacağına yönelik spekülasyonları sonlandırmasının ardından dün iki haftanın en düşük seviyesi olan 91.340’e kadar geriledi.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri US10YT=RR yüzde 1.6710’a gerilerken bir yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

ABD ve AB ile ilişkiler, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, lokallerin dövizden TL’ye dönme konusunda belirgin bir eğilim göstermemesi son dönemde TL’yi negatif ayrışmaya götüren ve takip edilen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişle son dönemde 300 baz puanın üzerinde seyrediyor.

BORSA

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde endeksin önceki işlem gününü yüzde 0.53 düşüşle 1.562,11 seviyesinde tamamladığı ve toplam işlem hacminin 24.9 milyar TL olduğu belirtilerek, “Bankacılık endeksi yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0.20 düşüş yaşadı.

Küresel piyasalarda tahvil getirileri risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Borsa İstanbul da 1.589 ile gün içi gördüğü rekor seviyede tutunamadı.

FED dünkü toplantı sonrası daha önceki söylemlerinden farklı bir şey söylemedi. Endekste bugün 1.575 seviyesi üzerine geçiş olursa yükselişin devamı gelebilir.

FED kararları sonrası oluşan risk iştahı bugün piyasaların odağında olacak. Bu tutunma sağlanırsa 1.592 ve

1.615 seviyeleri hedeflenebilir.

Global risk iştahında olası düşüş eğilimi tekrar gözlenirse 1.560 ilk desteği altına geçiş oluşursa 1.545 sonraki destek olarak izlenecek. 1.533 ve 1.525 destek seviyeleri de sonraki destekler olarak takibimizde olacak.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Piyasalar ABD kanadında FED'in kararını takip etti. FED beklentilere paralel olarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve varlık alımlarının devam edeceği belirtildi.

Ardından Powell açıklamalarda bulundu. Genel olarak baktığımızda güvercin Fed devam etti ve dolar endeksinde aşağı yönlü gevşemeler yaşandı. Dolar/TL’de de karar ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.

Haftanın dördüncü işlem gününde dolar/TL paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.55153 – 7.61666 – 7.66578 seviyeleri direnç noktaları olarak 7.42798 – 7.32982 – 7.21413 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

ALTIN

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın Fed toplantısı sonrası yükselişte. Fed Başkanı Powell’ın uzun bir müddet faiz artırımına gidilmeyeceğine yönelik güçlü vurguları ons altına güç verdi. Ancak Fed öncesi yüzde 1.68 seviyesinde bulunan 10 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir yumuşama yok.

10 yıllıklar bu sabah yüzde 1.66, Dolar Endeksi 91.47 yakınlarında. 10 yıllıklarda gevşeme kaydedilmesi halinde ons altında güçlenmenin daha da artması beklenebilir.

1743 seviyesindeki 22 günlük ortalamanın üzerine çıkan ons altın güçleniyor. 1750 üzerinde kalıcı olunması yükselişin devamını beraberinde getirebilir.

Bu durumda 50 günlük ortalamaya denk gelen 1796 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Olası aşağı sarkmalarda ise 1743 seviyesi destek konumunda.