Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

TCMB “önden yüklemeli ve güçlü” olarak tanımladığı 200 baz puan artışla politika faizini yüzde 19’a çekerken karar metninde gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılacağına dair ifade de korundu. TCMB sıkı para politikası duruşunu “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğini de belirtti.

Dolar/TL yaklaşık bir haftadır 7.50 etrafında dalgalı bir seyir izledikten sonra bu hafta HDP’ye kapatma davası açılması sonrası 7.64’e kadar yükseldi. Bu yükseliş ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklamaları ve TCMB kararıyla geçici oldu. TCMB kararı öncesi 7.56 civarında işlem gören kur 7.2880’e kadar geriledi.

TL dün dolar karşısında yüzde 3 civarı değer kazanırken benzer para birimleri genelinde genelde değer kayıpları görüldü. TL’deki değer kazancı küresel piyasalarda oldukça sert kayıpların yaşandığı bir günde geldi. Nikkei endeksi yüzde 1.2 gerilerken Nasdaq yüzde 3 geriledi.

Petrol fiyatları dün yüzde 7 ile oldukça sert düştü. Sert değer kayıplarında ana belirleyici küresel tahvil getirilerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi oldu. Bu endişe merkez bankalarından tarihin en düşük seviyelerinde bulunan faizlerde artış beklentileri getiriyor. Her ne kadar küresel merkez bankaları faiz artışını reddetse de piyasalarda satış baskıları devam ediyor.

ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1.706’ya gerilemeden önce dün yüzde 1.754’e çıkarak bir yılı aşkın süredir en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 artışla son iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından hafif yükseldi.

Bankacılar, TCMB her ne kadar ilave parasal sıkılaşma yapabileceğini belirtse de yüzde 19’un politika faizinde yılın zirvesi olacağını, indirimlerin ise yılın son çeyreğinde başlayabileceğini öngörüyor.

Öte yandan genel beklenti TL’nin dolar karşısında değer kazanacağına ilişkin tahminlerin de önümüzdeki dönemde daha sık görüleceği yönünde.

Dolar/TL Erdoğan’ın damadı da olan Berat Albayrak’ın görevi bırakması ardından bir kaç ayda 8.57’den 6.90’a kadar geriledi. Son dönemde ise genellikle küresel satış baskısı ve yine bazı Türkiye’ye özgü gelişmelerin etkisiyle yeniden 7.78’e kadar yükselişmişti.

Yatırımcılar faiz artışı yapılmaması ihtimalinde, Türk-ABD ve AB ilişkileri, HDP’ye kapatma davası, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin gelişmekte olan piyasalara baskısı, ekonomi politikalarının devamlılığı, reformların uygulanabilirliği gibi lokal endişelerin TL’de negatif ayrışma getirebileceğini düşünüyorlardı.

Bu endişe faiz kararı ile ortadan kalktı. Ancak bankacılar faiz artışının ekonomide sorunları çözmeyeceğini çözülmesi için zaman kazandıracağına da dikkat çekiyorlar.

Piyasalarda siyasilerin ve son dönemde fiyat istikrarını destekleyeceklerini açıklayan iş dünyasının TCMB faiz artışı sonrası görüşlerini de izliyorlar.

YAPTIRIM PLANLARI ASKIYA ALINDI TL'de dün iyimserlik yaratan bir diğer konu ise Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin devlet kontrolündeki şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) daha fazla üst düzey yöneticisini kara listeye alma planını askıya alması oldu. AB liderleri Aralık'ta Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda doğalgaz aramak adına gerçekleştirdiği 'yetki verilmemiş sondaj faaliyetleri' nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları getirilmesi teklifinde bulunmuştu.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesini de takip edecek.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişle son dönemde 300 baz puanın üzerinde seyrediyordu.

BORSA

Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analizde BIST100 endeksinin dün gün içerisinde 1575 seviyesine yaşanan yönelmenin ardından geri çekilme yaşadığı belirtilerek, “Kapanış 1551 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te ana direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1570-1600 bandından satış baskısı oluşsa da geri çekilme halen sınırlı düzeyde.

Endekste kısa periyot için 1550/20 bandını yakın destek olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bandın üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin devamına destek oluyor.

Bu paralelde bant üzerindeki harekete bağlı olarak 1570-1600 bandı gündemde kalmaya devam ediyor. Bandın aşılabilmesi 1625/50 direnç bölgesini gündeme taşıyabilecekken, 1550/20 altına yaşanacak sarkma 1500-1465 bölgesine geri çekilmeye neden olabilir.

BIST100'de 1550/40-1520-1505-1490 destek, 1570/80-1600/25-1650 direnç olarak belirtilebilir.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şöyle denildi:

Dolar/TL paritesi dün TCMB'nin beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında TL lehine fiyatlanmaya devam ediyor. Dünden bu yana 7.30'a kadar gerileyen parite, Asya seansında bu desteğin hemen üzerinde fiyatlandı.

Dün yaşanan düşüş ile birlikte 200 günlük ortalama da günlük mumlar ile aşağı yönde kırıldı. Bundan sonraki süreçte aşağıda 7.30 ilk takip edilecek destek olacaktır. Daha da aşağıda 7.22'in kırılması TL lehine hareketleri güçlendirebilir ve 7.00 seviyesi gündeme gelebilir.

Olası tepkilerde sırasıyla 200 ve 100 günlük ortalamaların yukarı yönde aşılıp aşılamayacağı izlenecektir. Genel olarak 7.59 altında kaldıkça yükselişlerin tepki hareketi olarak kalması mümkün gözüküyor.

ALTIN

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın fiyatları, ABD 10 yıllık tahvil faizi baskısının altında ve bu nedenle güçlenmekte zorlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1.75’e doğru yükselmesinin ardından bir miktar gevşese bile Fed toplantısı öncesi seviyelerde değil, hala yüksek.

Bu hafta Fed Başkanı, enflasyonda geçici bir yükseliş beklediğini belirtmesine karşın, tahvildeki bu hareketlenme, piyasanın bu konuda ikna olmadığını gösteriyor.

Tahvil faizindeki yükselişin sürmesi, ons altının bir süre daha zayıf seyretmesine neden olabilir. Bugün içinde açıklanacak önemli bir ABD verisi yok. Tahvildeki seyir yakından izlenmeli. Bu nedenle altında oynaklık oluşabilir.

Ons altın için 1745 – 1756 – 1771 dolar direnç noktaları olurken, 1721 – 1709 – 1692 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.