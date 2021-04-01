Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu şu ana kadarki açıklamalarında politika faizi olarak bir haftalık repo faizini kullanmaya devam edeceğini, olağanüstü toplantıyla ani bir indirim kararı almayacağını açıklarken nisandaki toplantıya faiz indirimi ön yargısı ile yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşacağını ifade etti.

Ancak bu yılın ilk yarısında zirve yapması beklenen enflasyonun kurdaki yükseliş nedeniyle öngörülenden yüksek seviyelere çıkacağı veya enflasyonda gerçekleşebilecek bir düşüşü ötelediği düşünülüyor. Enflasyonda öngörülen bu hareket TCMB’nin faiz politikası üzerinde de belirsizlik yaratıyor.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Ancak, liranın yüzde 10 zayıfladığı mevcut ortamda enflasyona ne ölçekte geçişkenlik olduğu ve bu durumun zirve noktayı süre ve seviye olarak nasıl etkilediği bilinemediği için henüz net bir yorum yapmak mümkün olmuyor. O nedenle tıpkı küresel işlemlerde olduğu üzere yerel varlıklarda da enflasyon, enflasyon beklentileri ve fiyatlamalara muhtemel etkilerinin konuşulacağı 3 aylık sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Piyasalara etki eden diğer gelişmelere bakıldığında banka mevduatlarında stopaj indirimi iki ay uzatılarak TL’nin çekiciliğinin azaltacak bir unsur ortadan kaldırıldı.

Yurt dışı piyasalara bakıldığında ise dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında çekiciliğini artıran ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış sürdü.

TCMB başkanlığından Naci Ağbal’ın sürpriz şekilde görevden alınması sonucu oluşan güven kaybı ve yabancı yatırımcı satışlarıyla Mart ayında yüzde 11’in üzerinde değer kaydeden dolar/TL salı günü 8.43’e kadar yükselerek, Ağbal’ın görevden kalması sonrası gördüğü 8.4850 zirvesine yaklaştı.

Bir önceki TCMB Başkanı Naci Ağbal döneminde 540 baz puanın üzerindeki seviyeden 300’ün altına kadar gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 10 baz puan artışla 472 baz puandan kapandı. (Reuters)