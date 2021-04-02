Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Uluslararası piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu işlem gününde hacimlerin düşük olması bekleniyor. Düşen hacimler piyasadaki alım satım hareketlerinin boyutunu artırabilir.

TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta göreve başlamasından sonra dün düzenlenen ilk yatırımcı toplantısında selefi döneminde başlatılan sıkı para politikasına bağlı kalınacağını söyledi.

Ağbal’ın görevden alınmasıyla Türkiye’de ekonomi politikalarında öngörülebilirliğe olan güveni kaybeden yabancı yatırımcılar, Kavcıoğlu ile birlikte para politikasının hızla gevşetileceğinden endişe ederek geçen hafta Türk varlıklarının tamamında satışa gitmişlerdi.

NİSAN AYINDA FAİZ DEĞİŞMEYEBİLİR

Toplantıya katılan bir kaynak, “Kavcıoğlu temel olarak beni Nisan PPK kararından sonra değerlendirin dedi. Bu da nisan ayında faiz indirmeyeceğinin kuvvetli bir sinyali” dedi. Ancak diğer bir kaynak Nisan olmasa bile kısa bir süre ardından TCMB’nin faiz indirmeyeceği algısından kurtulmanın zor olacağını ifade etti.

TCMB toplantısının ardından yatırımcıların dikkati pazartesi açıklanacak olan enflasyon verisine döndü. Bu yılın ilk yarısında zirve yapması beklenen enflasyonun kurdaki yükseliş nedeniyle öngörülenden yüksek seviyelere çıkacağı veya enflasyonda gerçekleşebilecek bir düşüşü öteleyebileceği düşünülüyor. TCMB’nin enflasyonda yükseliş karşısında takınacağı tutum da merak ediliyor.

ABD HAZİNE TAHVİLLERİ GERİLEDİ

Uluslararası piyasalara bakıldığında ABD Hazine tahvillerinin getirisi dün yüzde 1.7 seviyesinin altına inerken, dolar endeksi de bu haftaki kazanımlarını azaltarak yakından izlenen 93 seviyesinin altına geriledi.

DENGELENMENİN BELİRGİNLEŞMESİ ZAMAN ALACAK Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek tarafından yayımlanan değerlendirmede, 'TL varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanmanın azalmasını, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Ancak, dengelenmenin belirginleşmesi zaman alacak. BIST 100 endeksinde haftalık kapanışın 20 Mart 2020 yükselişin önemli noktalarından birisi olarak gördüğümüz 1407 puan seviyesinin üzerinde olup olmayacağını takip edeceğiz. Dolar/TL paritesinde 8.06 destek, 8.20 direnç olarak takip edilebilir' dedi.

TCMB başkanlığından Naci Ağbal’ın sürpriz şekilde görevden alınması sonucu oluşan güven kaybı ve yabancı yatırımcı satışlarıyla Mart ayında yüzde 11’in üzerinde değer kaydeden dolar/TL salı günü 8.43’e kadar yükselerek, Ağbal’ın görevden alınması sonrası gördüğü 8.4850 zirvesine yaklaşmıştı.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla bu hafta 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 15 baz puan düşüşle 451 baz puandan kapandı. (Reuters)