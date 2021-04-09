Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Merkez Bankası’nın (TCMB) 15 Nisan’daki faiz kararına odaklanan piyasaların bugün küresel piyasaları izlemesi beklenirken, dolar/TL 8.10-8.20 arasında dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel hisse senedi piyasaları, ABD’de enflasyon endişelerinin azalmasının tahvil getirilerini düşürmesi ve Wall Street’i canlandırmasıyla rekor seviyelere yakın seyrediyor ancak Çin hisselerinin zayıf seyri Asya borsalarındaki kazanımları sınırladı.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla geçen hafta 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 436/440 seviyesinde.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasası ise dün yüzde 1.34 düşüşle 1,416.55 puandan kapandı.

FAİZ KARARININ ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Ankette 2021 için politika faizindeki indirim beklentileri de öne çekildi. Reuters anketine katılan 12 ekonomistten 11’i politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde bir değişiklik beklemezken, bir katılımcı yüzde 18.50 seviyesine düşüş bekliyor.

Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.

Buna rağmen Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 9 ekonomistten 3’ü ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 5’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, bir kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters’ta dün Robert Howard tarafından yayınlanan bir yorumda, “Eğer Merkez Bankası gevşeme yanlısı bir şekilde faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL kuru 8.58 olmasa bile, 8.4850 seviyesini test edebilir” ifadesi yer aldı.

8.4850 seviyesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen ay Merkez Bankası’nın sıkılaştırma yanlısı başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasının ardından TL’nin değer kaybetmeye başlamasıyla doların TL karşısında gördüğü dört aylık zirveydi.

Yorumda ayrıca, “Tam tersine, Merkez Bankası sıkılaştırma yanlısı bir açıklamayla faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL kuru 8.00’e inebilir” denildi.

CORONA VİRÜSÜ VAKALARINDAKİ ARTIŞ

Türkiye’de corona virüsü vakalarındaki artış devam ederken, dün 55,941 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, corona virüsü nedeniyle dün 258 kişi de hayatını kaybetti.

Artan vakalar karşısında hükümetin nasıl bir önlem alacağı izleniyor.

DIŞ POLİTİKADA “SANDALYE” GERGİNLİĞİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde kısa süreliğine ayakta kalması ve sonrasında yaşanan protokol tartışmalarının ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi Erdoğan için “diktatör” ifadesini kullanırken; Türk Dışişleri Bakanlığı İtalya’nın Ankara Büyükelçisi’ni çağırarak durumu kınadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bugün bu konuda bir açıklama gelip gelmeyeceği izlenecek. (Reuters)