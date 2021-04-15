Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL hafta içinde dolarda küresel değer kaybı ile 8.20’li seviyelerden 8.10’un altına indikten sonra yatay bir seyir izledi. Piyasalarda hem TCMB’nin faiz kararı hem de PPK metnindeki değişiklikleri önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikasına ilişkin vereceği sinyallere göre fiyatlama yapılması bekleniyor.

Dolar, ABD tahvil getirilerinin geçen ay gördüğü seviyelerden gerilemesiyle üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken, yatırımcılar ABD’de faizlerin var olan düşük seviyelerde bir süre daha kalacağı sözlerini kabulleniyor gözüküyorlar.

Dolar endeksi dün 91.751 ile dört haftanın dip seviyesine geriledikten sonra bugün 91.601 seviyesindeydi. Fed yetkililerinden art arda gelen faizlerin düşük seviyelerde tutulacağı yönündeki açıklamaların ABD Hazine tahvil getirilerini düşürmekte etkili olduğu görülüyor.

Her ne kadar pek çok yatırımcı, ABD’de enflasyonun beklentileri aşması halinde Fed’in yaklaşımını yıl sonuna doğru değiştireceğini düşünse de şu anda Fed’in taahhütlerini ve varsayımlarını ikna edici buluyorlar.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi mart sonunda gördüğü 14 ayın zirvesi olan yüzde 1.776’nın oldukça altına düşerek yüzde 1.636’ya geriledi ve dolara olan talebi düşürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell ayrıca dün yaptığı açıklamada, Fed’in faiz artırmadan önce aylık tahvil alımlarını azaltacağını ifade etti.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 425/430 seviyesinde.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Reuters anketinde 2021 için politika faizindeki indirim beklentileri öne çekilmiş durumda.

Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5’i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters’ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2021’e kalabileceği öngörülüyordu.

Piyasalardaki genel beklenti ve fiyatlama TCMB’nin politika faizini sabit tutacağı şeklinde. Kararın TL’ye etkisine ilişkin ise üç senaryo öne çıkıyor. Faizlerin bugün düşürüldüğü bir senaryoda dolar/TL’de kısa, orta ve uzun vadede sert yükselişler yaşanması bekleniyor. Morgan Stanley bu senaryoda dolar/TL’nin 9.5-10 seviyesini test etmesini bekliyor. Ancak faizlerin bugün düşürülmesine oldukça düşük ihtimal veriliyor.

FAİZ ARTIŞI SÜRPRİZ OLUR

Faizlerin bugün artırıldığı senaryo da piyasa için büyük bir sürpriz olarak görülüyor. Erdoğan ani bir kararla Naci Ağbal’ın yerine kendisi gibi sıkı para politikasını açıkça eleştiren ve yüksek faiz oranlarının enflasyona neden olduğu görüşünü destekleyen Şahap Kavcıoğlu’nu atamıştı. Kavcıoğlu’nun düşük faiz yanlısı geçmiş açıklamaları nedeniyle bugün faiz artırmasına ihtimal verilmiyor. Bu senaryoda TL’de kısa orta ve uzun vadede düşüş öngörülüyor. Bu senaryoda kurun 7 hatta altına inme ihtimali öne çıkıyor.

Genel beklenti olan politika faizinin bugün yüzde 19’da sabit bırakıldığı senaryoda ise PPK metnindeki mesajlara göre farklılaşan ancak genel olarak kurda nötr ya da sınırlı pozitif etki bekleniyor. PPK metninde faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde sabit bırakılacağı ve/veya gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı söylemlerinin ağırlık kazanması halinde dolar/TL’de pozitif etkinin artabileceği öngörüyorlar.

KAVCIOĞLU NE DÜŞÜNÜYOR? Eski bir bankacı ve AKP milletvekili olan Kavcıoğlu şubat ayında bir gazeteye yazdığı yazıda yüksek faiz oranlarının ekonomiye fayda sağlamadığını ve 'dolaylı olarak enflasyonun yükselmesine neden olduğunu' yazmıştı. Göreve gelmesinden bu yana Kavcıoğlu faizleri düşürmeye yönelik ifadelerde bulunmazken enflasyonun yüksek olması sebebiyle sıkı para politikasının bir süre daha süreceği sözünü verdi. Bu açıklamalar TL'deki sert kayıpların sınırlanmasını sağladı. Kavcıoğlu'nun yatırımcılar ile yaptığı toplantıda yer alan kaynaklar gazetede yazdığı yazının sorulması üzerine Kavcıoğlu'nun şu anda bankanın 'kurumsal görevlerine' uygun davranacağını ve yatırımcılara kendisine ilişkin değerlendirmeleri PPK toplantısından sonra yapma çağrısında bulunduğunu söylüyorlar. Kavcıoğlu'nun verdiği güvence şimdilik karşılık bulmuş durumda.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde son dönemde yaşanan aşağı hareketin 1,350 hedef destek noktasını korumayı başardığı piyasada, dün oluşan tepki alımlarıyla birlikte yüzde 2.24 oranında değer artışı gerçekleştiği belirtilerek, “1,350 desteği üzerinde oluşan tepki alımlarının ilk önemli direnç noktası olarak izlediğimiz 1,400 üzerinde günü tamamlamasını olumlu olarak değerlendirdiğimiz piyasada, gün içerisinde 1,425 ilk önemli direnç konumunda bulunacak.

1,425 direncini aşmayı başaracak hareketlerin ise piyasada bir üst noktada kısa vadeli ana hedef noktası olarakl izlediğimiz 1,450 seviyesini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz.

Seans içi hareketin ik önemli destek konumunda bulunan 1,375 üzerinde yükseliş eğilimini koruyacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda tepki sürecine yönelik pozisyonlar için bir alt noktada bulunan ve kısa vadeli ana destek olarak izlediğimiz 1,350 seviyesinin stop loss olarak alınmasını öneriyoruz.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Bir süredir 8.21/8.11 arasında fiyatlanan dolar/TL paritesi dün 8.11’in altına sarktı ve 8.05 desteğine geriledi. Bugün TCMB kararları öncesi beklenti ve fiyat belirsiz kalabilir. Olası düşüşlerde kademeli olarak destekler takip edilebilir ama haftalık bazda en önemli destek 7.75 seviyesi olarak görülebilir. Olası tepkilerde ise gün içinde 8.11 ara direnç, 8.21 ise ana direnç olarak görülebilir.

ALTIN

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde, “Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1730 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1715 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1746 ve 1755 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.” ifadelerine yer verildi.