Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan kararı sonrası 8 seviyesinin üzerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi ve indirim beklentilerine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL’yi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

İç piyasalarda Hazine’nin bu hafta gerçekleştireceği toplam beş borçlanma takip edilirken bunların ikisi bugün gerçekleşecek.

Geçen hafta gerçekleşen PPK kararı ardından bankanın enflasyon söylemleri açısından ay sonundaki enflasyon raporunun önemi artarken bankacılar CDS’lerdeki düşüşe dikkat çekiyorlar.

Faizin en azından bir ay daha yüzde 19 ile dünyadaki en yüksek oranlardan biri olacağı bilgisi ile Hazine tahvil getirileri sınırlı gerilerken en belirgin düşüş CDS’de gerçekleşti. CDS geçen haftadan bugüne 50 baz puan düştü.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 399/404 seviyesinde.

ABD TAHVİLLERİ 5 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar, Fed’in enflasyondaki herhangi bir artışın geçici olabileceği görüşünü tekrarlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seyrederken, ABD Hazine tahvil getirileri beş haftanın en düşük seviyesine işlem gördü.

'MEVCUT BİR DENGE OLUŞTU' TCMB'nin adımlarının ardından piyasalarda Hazine borçlanmalarına gelecek yabancı ilgisinin takip edileceğini belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, 'ABD faizlerindeki düşüş, doların 1 ayın en düşük seviyesinde işlem görmesi ve yüzde 19 seviyesindeki nominal faiz TL'yi destekliyor' dedi ve ekledi: 'TCMB başkan değişiminden bu yana en yüksek 8 milyar dolara ulaştığını hesapladığımız yabancı swap çıkışları 7.5 milyar dolara gerilemiş görünüyor. Bu önemli bir gösterge. Tüm sorunlar ortadan kalkmamış olsa da mevcut bir dengenin oluştuğunu gösteriyor.'

Hazine bugün 2 yıl vadeli gösterge tahvil olan 9 Kasım 2022 itfalı ve 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilleri yeniden ihraç edecek. Bu ay ki borçlanma programının yaklaşık 17 milyar TL’sini tamamlayan Hazine yarın 2 ihale ve 1 doğrudan satış ile bu hafta toplam 5 borçlanma gerçekleştirecek. Hazine Nisan’da 33 milyar TL borçlanma programlıyor.

CORONA ETKİLERİ DE TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda corona virüsünün Türkiye ve dünya ekonomilerine etkisi de takip ediliyor. Türkiye’deki corona virüsü salgınında günlük ölüm sayısı dün 318’e yükselirken, vaka sayısı 55,802 ile son dönemdeki zirvesine yakın gerçekleşti.

Reuters tarafından yapılan yeni vakaların yedi günlük ortalaması hesaplamasına göre Türkiye dünyada en çok yeni vakanın görüldüğü dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde cuma günü dar bir bantta işlem gören BIST-100 endeksinin günü

1.408'den tamamladığı hatırlatılarak, “Saatlik göstergeler yatay bir seyir içinde olup günlük bazlı göstergeler ise aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü hareket etmektedirler.

5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapan BIST-100 endeksi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1.426'nın üzerinde kapanış yapması durumunda orta vadeli yükseliş trendine girmiş olacağız.

Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.421'de olup bir sonraki direnç seviyesi 1.435'te bulunmaktadır. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.402 ve 1.391'de bulunmaktadır.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı başladı. Ekonomik veri takviminde veri akışının sakin olacağı işlem gününde paritede alıcılı seyrin sürmesi halinde siyah alçalan trend çizgisi ve 8.1113 bölgesi ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Bu bölgenin yukarı yönde kırılması halinde ise 8.1600 ve 8.2256 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönelimlerde ise 8.0526 ve yüzde 38.2 fibonacci bölgesi olan 7.9787 seviyesi destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

ALTIN

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde, “Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1785 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1796 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1765 ve 1755 destekleri test edilmek istenebilir.” ifadelerine yer verildi.