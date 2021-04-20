Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan geçen haftaki faiz kararı sonrası 8.1 civarında yatay seyrini sürdürdü.

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi ve önümüzdeki dönemde indirim beklentilerinin sürmesine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL’yi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihale ile Nisan ayı borçlanmasını yaklaşık 23 milyar TL’ye taşırken bugün 4 ve 7 yıl vadeli tahvilleri yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Bugünkü borçlanma ile Hazine 33 milyar TL borçlanma öngördüğü aylık takvimini de tamamlamış olacak.

Geçen hafta gerçekleşen PPK kararı ardından bankanın enflasyon söylemleri açısından ay sonundaki enflasyon raporunun önemi artarken bankacılar CDS’lerdeki devam eden düşüşe dikkat çekiyorlar.

Faizin en azından bir ay daha yüzde 19 ile dünyadaki en yüksek oranlardan biri olacağı bilgisi ile Hazine tahvil getirileri sınırlı gerilerken CDS’lerde geçen haftadan bugüne yaklaşık 60 baz puan düştü.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 394/400 seviyesinde.

Küresel piyasalarda dolar başlıca para birimleri karşısında altı haftanın dip seviyesine yakın seyrederken, euro aşılamaya yönelik umutların etkisiyle yükseldi.

Dolar bir süredir ABD tahvil getirilerinin geçen ay gördüğü 14 ayın zirvesinden geri gelmesine paralel olarak çekiciliğini yitiriyordu.

Dolar endeksi geçen ay gördüğü beş ayın zirvesinden yüzde 2.5 geriledikten sonra 91.085 seviyesinde seyretti.

CORONA ETKİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda corona virüsünün Türkiye ve dünya ekonomilerine etkisi de takip ediliyor. Türkiye’deki corona virüsü salgınında dün 341 ile şu ana kadarki en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedilirken 55,149 yeni vaka tespit edildi.

Aşılama çalışmalarına bakıldığında ikinci doz aşısını olanların sayısı düne göre yaklaşık 48,000 artışla 7.84 milyon oldu. Tek doz aşı olanların sayısı 163,000 artışla 12.34 milyona çıkarken nüfusun yüzde 14.8’i ilk doz aşısını yaptırmış oldu.

Piyasalarda TBMM’deki siyasi parti grup toplantıları, ABD-AB ile ilişkiler ve 128 milyar dolarlık rezerv kaybı tartışmaları takip edilmeye devam ediliyor.

ELVAN’DAN 128 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün, 2019-2020 yıllarında TCMB’nin 128 milyar dolar olduğu hesaplanan döviz satışlarının Hazine ile TCMB arasında protokolle yapıldığını, yasal olan bu protokol ile yapılan satışlarda yolsuzluğun söz konusu olmadığını söyledi.

Elvan TCMB’nin protokol kapsamında yaptığı satışlarla verileri yayımlamasında fayda gördüğünü de söyledi.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizinde dün satıcılı işlem gören BIST-100 endeksinin günü en düşük seviyesi olan 1.377'den tamamladığı hatırlatılarak, “60 dakikalık göstergeler aşırı satım bölgesinde bulunmaktadır. Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.391'de olup bir sonraki direnç seviyesi 1.402'de bulunmaktadır. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.368 ve 1.360'ta bulunmaktadır.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz işlem gününde dolar endeksinde görülen düşüşe rağmen dolar/TL paritesinde gün içerisinde geri çekilmeler sınırlı kaldı ve günlük mum kapanışını hafif artıda gerçekleştirdi. Siyah alçalan trend çizgisi sınırında fiyatlayan paritede bu trend çizgisinin kırılması halinde 8.1500 ve 8.2256 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan paritede olası düşüşlerde ise yüzde 38.2 fibo bölgesi olan 7.9787 destek bölgesi öncesi 8.0500 bandı ara destek bölgesi olarak izlenebilir.

ALTIN

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1770 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dün forex piyasasında 1789 seviyesine kadar yükselen değerli metal, tahvil faizlerinin tekrar yükselişiyle geriledi. Tahvil faizleri ons altın fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu sabah Dolar Endeksi 90.95, ABD 10 yıllıkları ise yüzde 1.62 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde diğer gelişmeleri domine etmeye devam ettiği için yakından takip edilmeli.

Ons altın, dün alçalan kanalın üst bandını yukarı yönde kırma denemesi yaptı ancak bu bölgede gelen satışlarla kanala geri döndü. Parite ortalamaların üzerinde ve kısa vadeli yükselen kanal içerisinde güçlü seyrini sürdürüyor. Yükselişin devamı halinde 1778 seviyesi yakın direnç, 1796 seviyesi ana direnç olarak takip ediliyor.

Olası aşağı sarkmalarda ise 50 günlük ortalama ile yükselen kanalın alt bandının kesiştiği 1748 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.