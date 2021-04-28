Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve kurumsal döviz satışlarıyla bu hafta 8.1840-8.4850 bandında sert dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL 8.2200/8.2500 seviyesinde bulunuyor.

Dolar Fed’in para politikası açıklaması ve ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması öncesinde başlıca para birimleri karşısında gördüğü sekiz haftanın dip seviyesinden toparlanmaya çalıştı.

Dolar endeksi, 3 Mart’tan bu yana en düşük seviyesi olan pazartesi günü gördüğü 90.679’den hafif toparlanarak 90.968’e yükseldi ancak yatırımcılar mart sonundan bu yana devam eden düşüş eğiliminin sona erdiğine ikna olmadılar.

Dolardaki değer kaybı trendi bir süredir TL’yi de olumlu etkiliyor. Ancak bankacıların önemli bir bölümü bunun Türkiye ekonomisine yönelik riskleri kısa vadede da az görünür kılsa da bu risklerin hala mevcut olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi ve önümüzdeki dönemde indirim beklentilerinin sürmesine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL’yi destekleyen ana unsurlar olmaya devam ediyor.

Dönem dönem lokal döviz satışları da piyasayı destekleyen bir unsur oluşturuyor. Swap piyasasında Kasım 2020’den bugüne yaşanan 16.5 milyar dolara ulaştığı hesaplanan yabancı girişinin ise 5-6 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor.

Yabancılar nadiren TL için iyimser bir tahminde bulunuyor. Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.

ÖNCE FED TAKİP EDİLECEK Doların son haftalardaki düşüşü, ABD ekonomisi hızla toparlanmaya başlayınca Fed'in derhal para politikasını sıkılaştırmaya zemin hazırlayacağı beklentisinin azalmasından kaynaklandı. Fed'in bugün para politikasında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını gevşek bırakma yanlısı mesajını tekrarlaması bekleniyor. Ancak bazı analistler, enflasyon beklentilerinin yükseldiğine işaret eden göstergelere dikkat çekerek Fed'in para politikasında sıkılaşmanın çok ileride yapılacağı mesajından uzaklaşabileceğine dikkat çektiler. TL'nin de içerisinde yer alacağı gelişmekte olan ülke para birimlerinde Fed'in bu mesajı yön belirleyici olarak izleniyor.

ENFLASYON TAHMİNİ REVİZE EDİLECEK Mİ?

TCMB’nin enflasyon raporu bu haftanın kalanında öne çıkan ön önemli lokal gelişme olarak görülüyor. TCMB’nin %9.4 seviyesindeki yıl sonu tahminini belirgin şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon tahminleri Reuters anketlerinde yüzde 12 seviyesinde şekillenirken, ekonomistler TL’deki son değer kaybının yeni enflasyon baskısı yaratacağını bu nedenle yıl sonu tahminini daha da yukarı revize edebileceklerini açık şekilde söylüyorlar. Bu revizyonlarda TCMB’nin politika faizini bir an önce indirmek isteyeceği beklentileri de rol oynuyor. Piyasalar bu kapsamda enflasyon raporunda para politikası söylemlerini de takip ediyor olacaklar.

Gedik Yatırım dün Strateji Raporunda 2021 sonu enflasyon tahmini yüzde 11.3’ten yüzde 15’e revize etti.

TCMB’nin yılsonu yüzde 9.4 tahmini artık piyasa tahminlerinden çok uzaklamış durumda.

KAMU KURUMU KAYNAKLI SATIŞLAR GÖRÜLMÜYOR

Kısa süre önce tek haftada 10 milyar dolar döviz satışı yapan lokallerin elinde halen 200 milyar doların üzerinde yabancı para ve altın cinsi mevduat bulunuyor. Bankacılar bu hafta kurumsal tarafta satışların ay sonu vergi ödemeleri kaynaklı olduğunu tahmin ediyorlar. Vergi ödemeleri bir süredir sadece kamu bankalarına yapılıyor.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu işlemciler geçmiş dönemde yapılan kamu kurumu kaynaklı döviz satışlarının verilerde 2020 Kasım başından beri görülmediğine dikkat çekiyorlar.

Piyasada ABD ile ilişkiler takip edilmeye devam etse de bundan sonra Haziran ayındaki görüşme ve bu görüşme öncesi diplomasi trafiği izlenecek. Kripto düzenlemeleri de takip edilen konular arasında.

BORSA

Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizinde BIST100’de yatay başlangıç beklendiği belirtilerek, “Dün 1400 direncini 1397,61'i görerek test eden endekste, kapanış 1385'in üzerinde gerçekleşti. 1385 üzerine yerleşmede 1400 hedeflenmeye devam edilebilecekken yükselişin devamı için 1400 yukarı kırılmalı. Aksi halde realizasyonlar görülebilir.

Aşağıda satışların yeniden derinleşmemesi içinse 1370 korunmalı.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan analizde geçen hafta TL’nin, dolar karşısında kötü bir performans gerçekleştirdiği ve dolar/TL paritesinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandığı hatırlatılarak, “İçerisinde bulunduğumuz haftaya 8.40 seviyelerinde başlangıç yapan paritede aşağı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Bu hafta dolar karşısında iyi bir performans gerçekleştiren TL ile birlikte dolar/TL paritesi 8.18 seviyelerini test etti.

Hafta başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki performansına baktığımızda ise yüzde 2'nin üzerinde değer kazanımları yaşadığı görülüyor. ABD kanadında hazine tahvil faizleri nisan ayında da görece bir miktar geriledi ve sakin bir seyir izliyor. Bununla birlikte dolar endeksinde de zayıf bir performans yaşanıyor.

Dolar/TL paritesini haftanın üçüncü işlem gününde teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 8.35010 – 8.48262 – 8.58033 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise

8.10192 – 7.98422 – 7.80951 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” denildi.

ALTIN

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde, “Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1771 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1760 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1782 ve 1798 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.” ifadelerine yer verildi.