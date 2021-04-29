Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Piyasada Fed’in net söyleminin ardından bugün yön belirleyici olarak Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu izleniyor. Raporda yıl sonu yüzde 9.4 beklentisinde ne kadar yukarı yönlü revizyon yapılacağı ve bankanın önümüzdeki dönem para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçları takip ediliyor.

Dolar/TL’de hafta başında ABD ilişkilerine ilişkin endişelerle yaşanan 8.5 üzerindeki tarihi rekora doğru yükseliş yerini 8.2 civarında dalgalı bir seyre bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in faizleri ve tahvil alım programını değiştirmediği kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin ekonomik toparlanmasına yönelik daha iyimser bir yaklaşım sergilemesine rağmen para politikasındaki herhangi bir değişikliği değerlendirmeye başlamak için “henüz vaktin gelmediğini” söyledi.

Powell’ın açıklamalarının ardından Biden Kongre’ye yaptığı ilk konuşmasında aileler ve eğitim için kapsamlı bir destek paketi açıkladı.

Ord Minnett’in yatırım danışmanı John Milroy, Biden’ın yaptığı konuşmayı değerlendirerek “büyük altyapı harcaması, iklim adımları ve aşılar gibi önemli noktalara değindi. Fed para politikasını gevşetme yanlısı yaklaşımını koruyor. Hepsi de çok destekleyici” dedi.

Dolar, Fed’in para politikasını gevşetme yanlısı yaklaşımını sürdürmesi ve Beyaz Saray’ın büyük çaplı harcama planlarının ardından dokuz haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar bir süredir enflasyonda küresel çapta yükseliş öngörerek döviz piyasalarında pozisyon alırken, yapılan açıklamalar bu öngörüleri destekledi.

Dolar başlıca para birimleri karşısında Mart sonunda gördüğü zirve olan 93.439’dan oldukça uzakta yaklaşık dokuz haftanın en düşük seviyesi olan 90.443’te bulunuyor.

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi ve önümüzdeki dönemde indirim beklentilerinin sürmesine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL’yi destekleyen ana unsurlar olmaya devam ediyor.

Dönem dönem lokal döviz satışları da piyasayı destekleyen bir unsur oluşturuyor. Swap piyasasında Kasım 2020’den bugüne yaşanan 16.5 milyar dolara ulaştığı hesaplanan yabancı girişinin ise 5-6 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor.

Yabancılar nadiren TL için iyimser bir tahminde bulunuyor. Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ NE KADAR YUKARI REVİZE EDECEK?

TCMB’nin enflasyon raporu bu haftanın kalanında öne çıkan ön önemli lokal gelişme olarak görülüyor. TCMB’nin yüzde 9.4 seviyesindeki yılsonu tahminini belirgin şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Enflasyon Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 1.08 olurken, yıllık bazda yüzde 16.19 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Reuters anketi nisanda yıllık enflasyonun yüzde 17.3’e yükseleceğini gösteriyor.

Ekonomistler TL’deki değer kaybı ÜFE’deki yüzde 30 üzeri seviye ile TÜFE tahminlerini yukarı çekmiş bulunuyor. Mart anketinde yüzde 12.15 seviyesinde bulunan yıl sonu enflasyon tahmin medyanı, dün yayımlanan Nisan anketinde yüzde 14 seviyesinde. Tahminler ise yüzde 11.60 ila yüzde 15 arasında değişiyor.

Yıl sonu enflasyon tahminleri Reuters anketlerinde hızla düşük çift haneli seviyelerden yüzde 14’e yükseldi. Ayrıca ekonomistler TL’deki değer kaybının yeni enflasyon baskısı da yaratacağını bu nedenle yıl sonu tahminini daha da yukarı revize edebileceklerini söylüyorlar.

Revizyonlar hala tamamlanmadı ve bazı bankacılar bugünkü enflasyon raporu ve/veya önümüzdeki haftaki TÜFE verilerini de bekliyorlar. Beklemeyi tercih eden ekonomistler tahminlerde yukarı revizyon olacağına kesin gözüyle bakarken yukarı revizyonun boyutunu kestiremediklerini belirtiyorlar.

Bu revizyonlarda TCMB’nin politika faizini bir an önce indirmek isteyeceği beklentileri de rol oynuyor. Piyasalar bu kapsamda enflasyon raporunda para politikası söylemlerini de takip ediyor olacaklar.

200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DÖVİZ VE ALTIN YERLİLERDE Kısa süre önce tek haftada 10 milyar dolar döviz satışı yapan lokallerin elinde halen 200 milyar doların üzerinde yabancı para ve altın cinsi mevduat bulunuyor. Bankacılar bu hafta kurumsal tarafta satışların ay sonu vergi ödemeleri kaynaklı olduğunu tahmin ediyorlar. Vergi ödemeleri bir süredir sadece kamu bankalarına yapılıyor. Piyasada ABD ile ilişkiler takip edilmeye devam etse de bundan sonra haziran ayındaki görüşme ve bu görüşme öncesi diplomasi trafiği izlenecek. Kripto düzenlemeleri de takip edilen konular arasında.

BORSA

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan bültende FED sonrası global risk iştahınin pozitif olduğu belirtilirken, “Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi dün yüzde 0.44 değer kaybıyla 1,386 puana geriledi.

Hafta başından bu yana güçlü alımların görüldüğü endekste hisse bazında kar satışlarının yaşanması dikkat çekti. Global piyasalar FED’in varlık alımlarına devam edeceği ve Biden’ın 1.8 trilyon dolarlık aile teşvik paketi teklifi açıklamasıyla birlikte pozitif bir görünüm sergiliyor.

Teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar sonrasında ABD vadelileri güne artıda başlarken, Asya piyasaları kazanıma yöneldi. Yurt içinde gözler TCMB’nin enflasyon raporu sunumunda olacakken, yurt dışında ABD 2021 yılı 1. çeyrek GSYİH büyümesi takip edilecek. 1,400 ve 1,420 ilk direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken, olası geri çekilmelerde ise 1,380 puan seviyeleri takip edilecektir.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan notta haftaya 8.39 seviyelerinde başlangıç yapan dolar/TL paritesinde kademeli aşağı yönlü hareketlenmelerin gerçekleştiği ve paritenin 8.18 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdiği belirtilerek, “ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki volatilitenin bir miktar azalması, dolar endeksinin aşağı yönlü hareketlenmeleri ile birlikte dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.

Ardından küresel bazda gözler ABD kanadına çevrildi. FED nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve kararını açıkladı. Karar beklentilere paralel olarak gerçekleşti ve FED faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. Ek olarak 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programının sürdürüleceği belirtildi. Ardından FED Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edildi.

Powell sözlü yönlendirme ile ekonominin desteklenmeye devam edileceğini, varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın zamanı olmadığını belirtti.

Ek olarak Powell tahvil alımını azaltmadan önce FED hedeflerine doğru ilerlemenin olduğunun görülmesi gerektiğini belirtti. Güvercin FED ardından dolar endeksindeki baskılar arttı ve dolar/TL paritesinde gevşemeleri destekledi.” denildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şöyle denildi:

Altın yatırımcıları FOMC toplantısına odaklanmıştı. Toplantı sonrasında ons altında hafif yükseliş görülürken yatay bir bantta hareketine devam ediyor.

Ons altının ay içerisinde başladığı yukarı yönlü harekette dolar endeksinde görülen geri çekilme ile tahvil getirilerindeki yatay seyir önemli oldu.

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1790 ve 1800 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1780 ve 1770 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.