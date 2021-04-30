Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Merkez Bankası (TCMB) dün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4 seviyesinden yüzde 12.2’ye yükseltirken bu yükseliş piyasanın yukarı revize etmeye devam ettiği yüzde 14 beklentisinin altında kaldı. Banka Nisan’da yüzde 17 civarı ile enflasyonun zirve yapacağını açıklarken, piyasa önümüzdeki hafta için yıllık yüzde 17.3 beklediği enflasyonun Mayıs, belki Haziran’da da yükselişin sürdürmesini bekliyor.

Dolar/TL’de hafta başında ABD ilişkilerine ilişkin endişelerle yaşanan 8.5 üzerindeki tarihi rekora doğru yükseliş yerini 8.2 civarında dalgalı bir seyre bıraktı.

ENFLASYON VE FAİZ HAKKINDA NE DEDİ?

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkan olarak ilk kez katıldığı yılın ikinci enflasyon raporunda, “Mevcut görünüm, enflasyon beklentileri ve görünümünde iyileşme olana kadar sıkı parasal duruşun kararlılık ve sabırla sürdürülmesini gerektiriyor” diyerek dünyanın en yüksek oranlarından biri olan yüzde 19 seviyesindeki politika faizinde kısa sürede bir indirim yapılacağı sinyalini vermedi.

Kavcıoğlu enflasyonun bu yıl tepe noktasını ne zaman göreceği sorusuna, “Enflasyon ile ilgili olarak baz senaryomuzda nisan verisinin zirveyi oluşturacağını öngörüyoruz. Raporda söylediğimiz nedenlerden ötürü mart enflasyonunun üzerinde yüzde 17 civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu aydan sonra da enflasyonun aşağı yönlü geleceğini tahmin ediyoruz” cevabını verdi.

Enflasyonun önümüzdeki aylarda politika faizinin üzerine çıkma ihtimali olup olmadığı ve bir faiz artışı ihtiyacı olup olmayacağına yönelik soruya Kavcıoğlu, enflasyonda düşüşün yılın ikinci yarısında hız kazanacağını belirterek, “Tüm çalışmalarımız Nisan’dan sonra enflasyonun… aşağı yönlü olacağını öngörüyor. Tüm politikalarımızı bu öngörü üzerinde değerlendirmeye devam ediyoruz” yanıtını verdi.

ENFLASYON TAHMİNİ İYİMSER Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, 'TCMB'nin yüzde 12.2 yıl sonu enflasyon tahmininin iyimser kaldığını düşünüyorum. Piyasada buna en yakın tahmin yüzde 13'te, medyan yüzde 14 civarında. Bizim tahminimiz yüzde 15, hatta kurun seyrine göre bu bile iyimser kalabilir' dedi. Gönençler enflasyonda zirve ne zaman görüleceğine ilişkin 'Gıdaya bağlı nisan da mayıs da. Ben (zirveyi) mayıs veya haziran olarak görüyorum.' dedi.

Citi raporunda enflasyondaki trendin yüksek seviyelerine dikkat çekerek, “TCMB’nin yıl sonunda enflasyonu yüzde 12’lere düşürmesi zor olacak” görüşüne yer verildi. Citi enflasyonun nisanda yüzde 17 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra kasıma kadar yüzde 16 üzerinde kalacağını yıl sonunda ise ancak yüzde 14.5’e düşebileceğini öngördü.

JP Morgan ise TCMB’de başkan değişikliğinin para politikasında bir değişiklik getirmediğini ancak yabancı yatırımcı güveninin kısa vadede 2020 sonu 2021 başındaki seviyelere gelmeyeceğini öngördü.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNDEN ENDİŞELİ

TCMB’de başkan değişikliği kısa vadede faiz indirimleri beraberinde getireceği endişeleriyle TL’de yüzde 10’un üzerinde değer kaybına neden olmuştu. Banka henüz faiz indirimine gitmedi. Ancak henüz indirim yapılmamış olsa da piyasalarda genel endişe bir an önce faiz indirimi isteğinin devam edeceği yönünde.

Bu endişeler yabancı yatırımcıların TL cinsi varlıklardan uzak durması ile sonuçlanıyor. Tahvil ve borsada yabancı payı sene başındaki sınırlı yükselişe rağmen tarihi düşük seviyelerde seyrederken birçok bankacı bu senaryoda ödemeler dengesine ilişkin bir riskin oluşmasından endişe ediyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Zayıf dolar ve yüzde 19 faiz TL için birçok riskin fiyatlara yansımasını öteliyor. Dün TCMB’nin kısa vadede faiz indirimi mesajı vermemesi de TL için pozitif. Dünkü net söylemlerle 6 Mayıs’ta da faiz indirimi beklemiyoruz. Ancak ilk fırsatta indirim yönündeki beklentilerimizi koruyoruz” dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

Uluslararası piyasalara bakıldığında dolar Fed’in son derece düşük faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajına sadık kalmasıyla başlıca para birimleri karşısında art arda dördüncü haftayı da değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Dolar endeksi bu seviyelerden kapanırsa haftayı yüzde 0.2 ekside bitirmiş, nisan ayında ise yüzde 2.8 gerilemiş olacak.

Dönem dönem lokal döviz satışları da piyasayı destekleyen bir unsur oluşturuyor. Swap piyasasında Kasım 2020’den bugüne yaşanan 16.5 milyar dolara ulaştığı hesaplanan yabancı girişinin ise 5-6 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor.

Yabancılar nadiren TL için iyimser bir tahminde bulunuyor. Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.

YERLİLERİN MEVDUATLARI

Kısa süre önce tek haftada 10 milyar dolar döviz satışı yapan lokallerin elinde halen 200 milyar doların üzerinde yabancı para ve altın cinsi mevduat bulunuyor. Bankacılar bu hafta kurumsal tarafta satışların ay sonu vergi ödemeleri kaynaklı olduğunu tahmin ediyorlar. TCMB arındırılmış verileri lokallerin geçtiğimiz hafta 770 milyon dolar TL’ye geçiş gösteriyor. (Reuters)