Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

TCMB Başkanı Naci Ağbal enflasyon raporunda ve ardından geçen hafta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide de olduğu gibi dünkü yatırımcı toplantılarında da kalıcı fiyat istikrarını “vazgeçilmez” olarak nitelendirdi.

Ağbal, “2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile %5 hedefini elde edene kadar koruyacağız” dedi.

Yatırmıcı görüşmeleri dün sabah saatlerinde lokal yatırımcılar, akşam saatlerinde yabancı yatırımcılarla yapıldıktan sonra bugün de devam edecek.

Bankacılar toplantıda beklendiği üzere; para politikası, enflasyon, rezerv birikimine ilişkin söylemlerde değişiklik görmediklerini, TCMB’nin büyümeye ilişkin öngörülerinin piyasa beklentilerini yukarıya taşıyacak şekilde olduğunu belirttiler.

Bir bankacı, “Bizim beklentimiz ekonomik büyümenin 2020 son çeyrekte yüzde 5’in üzerinde olacağı bunun da 2020 için %2’ye yakın bir büyüme sağlayacağı yönündeydi. TCMB mesajları ise son çeyreğin yüzde 7-8 gibi daha da kuvvetli bir büyüme görüldüğü ve yılın yüzde 2.5’e yakın bitirilebileceği yönünde oldu. Biz de beklentileri bir miktar yukarı revize edeceğiz” dedi ve ekledi:

“Yatırımcı toplantısında genel olarak PPK üyelerini görmeye alışkınız. Bu kez başkan Ağbal’ın mesajları bizzat vermesi önemli bir gelişmeydi. TCMB’nin önümüzdeki hafta PPK’ya ilişkin net mesaj vermediğini gördük. Bizim beklentimiz faizlerin Şubat’ta da sabit tutulacağı yönünde. Sonrasındaki bir kaç ayda sınırlı faiz artışı olma ihtimalini yüzde 50 civarında görüyoruz. TCMB’nin aksi yöndeki kuvvetli söylemlerine rağmen ilk indirim beklentimiz ise Ağustos’ta”

Ağbal’ın cuma günü Reuters söyleşisindeki erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri TL’de değer kazançlarını kuvvetlenmiş, CDS’te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 293/298 seviyesinde.

Asya borsaları, olumlu açıklanan bilançoların, ABD canlandırma paketine dair umutların ve aşılamada yaşanan ilerlemenin küresel toparlanmaya dair iyimserliği desteklemesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Güvenli liman olarak görülen dolar başlıca para birimleri karşısında olumlu açıklanan bilançolar, aşılamanın ABD’de ve dünyanın diğer yerlerinde hızlanabileceği, politika yapıcıların açıklayacağı canlandırma önlemlerine dair iyimserliğin risk iştahını artırmasıyla geriledi.

Dolar endeksi iki gündür kayıp vererek 90.427’ye gerilemesinin ardından Asya’daki ilk işlemlerde hafif yükselişte 90.509’da seyretti.

BİREYSEL DÖVİZ İLGİSİ AZALDI, FX İHALE BAŞLANGICI İZLENECEK

TL, dolar ve euro karşısında ekonomi yönetimindeki Kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi 4 yılda yaşanan yüzde 60’ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi.

Son 2 haftada ise TL’de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu.

Kasım’dan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar girişe bırakırken bankacılar son haftalarda lokallerin döviz talebinin de oldukça azaldığına dikkat çekiyorlar.

TCMB’nin söylemleri de lokallerin döviz yöneliminin geçen ay ortasından itibaren bittiğini gösteriyor. Bankacılar TCMB’nin rezerv birikimine başlamada önemli bir gösterge olarak nitelendirdiği lokallerin dövizden TL’ye geçişini döviz alım ihalelerinin başlama zamanını anlamak için izliyorlar.

ACELE EDİLMEYECEK Ağbal geçen hafta 'Ocak ayının ikinci yarısından itibaren altın dahil yabancı para mevduattaki artışın kayda değer ölçüde yavaşladığını görüyoruz... Son dönemde yurt içi yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelme eğilimi gözlemliyoruz. Bu durum ters dolarizasyon sürecinde önemli bir sinyal' dedi. Ağbal rezevleri artırmak için acele etmeyeceklerini ve rezervleri swap anlaşmaları yolu değil döviz alım ihaleleri ile artırmayı planladıklarını da söyledi.

Bankacılar, TCMB’nin söylemlerinin lokallerin son dönemdeki döviz mevduat artışlarının bir bölümünün yastık altındaki miktarın sisteme kazandırılması olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyorlar. Genel beklenti aceleci bir tavır olmayacağı ancak sürece yaklaşıldığı yönünde. TCMB tüm adımlarını önceden açıklanmış bir plan dahilinde yapılacağını vurguluyor.

Bankacılar piyasalarda takip edilen diğer konuları corona virüsünün ve aşılamanın seyrine ilişkin süreç, ABD ve AB ile ilişkiler olarak özetliyorlar.

Hürriyet gazetesinde dün yer alan haberde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye hava savunma sistemleri konusunda yaptırım uygulayan ABD ile müzakerelerde, “S-400’leri kısmen etkinleştirmeyi” önerebileceklerini söyledi.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analitik görünüm analizinde BIST100 endeksinin dün günün genelinde 1550/55 direnç bölgesini test ettiği belirtildi.

Kapanışın hafif geri çekilmeyle 1544 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan analizde, “1525/05 destek bölgesinden başlayan tepki çabası halen geçerli. Fakat direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1550/55 bandı da henüz aşılmış değil. Hareket halen 21 günlük ortalama üzerinde konsolidasyon süreci olarak görülebilir. Endekste yükseliş hareketinin güç kazanabilmesi ve hızlanabilmesi için 1550/55 bandı üzerinde kapanışı gerekli görüyoruz.

Beklentimiz paralelinde bu bandın aşılması 1570-1600 bandını yakın hedef olarak gündeme taşıyabilecektir. Endekste 1525/05 bandı üzerindeki kapanışları yukarı yöne ilişkin beklentinin korunması olarak görmeye devam ediyor, bu paralelde olumlu teknik görünümün korunduğunu yineliyoruz.

Beklentimizin aksine bir eğilimle 1525/05 bandı altına inilmesi yeni bir zayıflamayla ilk aşamada 1470/30 desteğini gündeme getirebilecektir. BIST100'de 1525-1505-1490-1470 destek, 1550-1580-1600 direnç olarak belirtilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizinde şöyle denildi

Dolar/TL geçen hafta yaşanan düşüş bu hafta şu ana kadar alçalan takozun alt bandı üzerinde hız kaybetmiş gözüküyor.

Diğer yandan bu bölgeden gelişen tepki alımları da cılız kalmakta.

Aşağıda alçalan takozun alt bandı ve 7.0000 destek bölgesinin kırılması halinde paritede düşüş eğilimi yeniden güç kazabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7.1200 ve alçalan takozun üst bandı ilk direnç bölgeleri olarak takibimizde kalmaya devam ediyor.

Destekler: 7.00-6.88-6.80

Dirençler: 7.12-7.21-7.30

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın güç toplamaya çalışıyor. ABD tahvil faizlerindeki sınırlı geri çekilme ve mali teşvik paketine ilişkin beklentiler ons altının hafta içindeki kazanımlarının yüzde 1,5'i aşmasını sağladı. Ancak teknik açıdan baktığımızda görünümün şimdilik çok fazla değiştiğini söyleyemeyiz.

Bu noktada, yukarıda 1865 ara direnç olmak üzere 1885 dolar seviyesini izlemeye devam ediyoruz. 1885 doların geride bırakılması ons altında trendin yukarı yönlü devam edeceğine yönelik güçlü bir sinyal olacaktır. Kaldı ki, böyle bir senaryo 1900 doların üzerinin test edildiği bir zeminin oluşmasına da katkı sağlayacaktır.