Dolar faiz kararını bekliyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL, geçen hafta boyunca her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz eleştirileriyle haftayı 7.5 seviyelerine doğru yükselişle tamamladı. Kur bu haftaya da benzer seviyelerde yatay bir seyir izleyerek başladı.

İç piyasada bugün Hazine’nin Ocak ayı borçlanma programını tamamlayacağı 2 ihale takip edilecek. Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF endeksi 3 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.

Hazine ay başında başladığı ve yaklaşık 6 ay sürecek yüklü borçlanma döneminin ilk 4 ihalesinde yaklaşık 17 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine Ocak ayında toplam 37.2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 24.4 milyar TL’si piyasadan 25.4 milyar TL’lik iç borçlanma öngördü.

Bankacılar son üç yıldır tahvil piyasasındaki varlıklarını aralıksız azaltan yabancı yatırımcı tahvil piyasasına son iki aydır yeniden ilgi göstermeye başladığını, önümüzdeki dönemde de bu ilginin devam edebileceğini düşünüyorlar.

Hazine’nin iç borçlanmasının 2012-2017 yılında yüzde 20’sinden fazlasını finanse eden yurt dışı yerleşikler geçen sene yüzde 3’e kadar düşürdükleri paylarını son dönemde artırmaya başladı. Bu artış geçmişteki yüzde 20’li rakamlarla kıyaslandığında henüz çok düşük seviyelerde.

Henüz yılın ortasına bile gelinmeden Hazine’nin iç borç stokundaki yurt dışı yerleşik payı 2019 sonundaki yüzde 10.1’den yüzde 4.3’e geriledikten sonra Eylül sonunda tarihi düşük seviyelere olan yüzde 3’ü gördü. Açıklanmış son güncel veri olan Kasım sonunda ise ilgili oran yüzde 3.7 seviyesinde. Bankacıların hesaplamalarına göre ise geçen hafta itibarıyla ilgili pay yaklaşık yüzde 5’e ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’ye yönelik toplam girişi bankacılar 15-17 milyar dolar civarında tahmin ederken Erdoğan da ilgili tutarın 15 milyar doları aştığını cuma günü söyledi.

Erdoğan hükümetin temel hedefinin fiyat istikrarı yani enflasyon ile mücadele olduğunu, ancak enflasyondaki düşüşün sadece kur istikrarı değil, bizzat karşı çıktığı yüksek faizin de indirilmesiyle sağlanması gerektiğini söyledi. Bankaları “sömürü” ile eleştiren Erdoğan yüksek faiz ile övünmemek gerektiğini de söyledi.

MEVDUATLAR TARİHİ ZİRVEDE Yabancı yatırımcılar tarafından TL'ye yönelik önerileri sürerken lokal yatırımcılarda ise dolarizasyondan dönüş için en ufak bir sinyal görülmüş değil. Yurt içi yerleşiklerin altın ve döviz hesapları 8 Ocak haftasında yeni tarihi rekor olan 235.86 milyar dolara yükselmiş durumda. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı da yüzde 53.4'e yükselmiş durumda.

TCMB’nin son 2 yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan kamu bankalarının 2020 ortasında 12 milyar doları aşan döviz açık pozisyonu 8 Ocak haftası itibarıyla 1 milyar doların altına inmiş durumda.

TCMB’NİN PERŞEMBE GÜNKÜ KARARI TAKİP EDİLECEK

Genel beklenti TCMB’nin kasım ve aralık 2020’de dezenflasyonu sağlamak adına gerçekleştirdiği toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

TCMB’nin yılın ikinci yarısı itibarıyla ise faiz indirimlerine başlaması ve 375 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 329/335 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine’nin yılın ilk haftalarında CDS’lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde dün 1558,81 ile 1508,90 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksinin günü yüzde 2.12'lik değer kazancıyla 1556,77 puandan tamamladığı hatırlatılarak, “Yükselen trend çizgisinden destek bulan endekste 1570-1600 noktaları dirençler konumunda takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1545-1525-1470 destekleri öne çıkacaktır.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Kur dün tekrar 7,50'nin üzerine çıkmış durumdaydı. Özellikle küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybı gözlenirken, bu haftaki TCMB PPK toplantısı öncesinde TL de kısmi değer kaybı dikkat çekmekte.

Dolar/TL'de kısa vadede 7,50 seviyesinden başlayan düşüşte %23,6 Fibo direnç seviyesi 7,58 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyesinin kırılması durumunda 7,63 hedef haline gelirken, 7,32 seviyesinin aşağı kırılması 7,25 ve 7,20 seviyesini destek haline getirebilir

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı:

Ons altın destek bulmaya çalışıyor. ABD piyasalarının Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olması varlık fiyatlarında hareketliliği bir miktar düşürmüş olsa da ons altında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin ağır bastığını gördük.

Ancak görünümde belirgin bir iyileşme yaşanmış değil. Öyle ki fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1843 doların altında kalmaya devam ediyor.

Bu noktada kısa vadede anlamlı bir iyileşme olması için 200 günlük hareketli ortalamanın yanında ilk direnç olarak gördüğümüz 1865-1870 dolar bandının aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz.

Bugün ise Yellen'ın yapacağı sunumda özellikle 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketine ilişkin mesajlarının altında hareketliliği artırabileceğini tahmin ediyoruz.