Dolar fırladı, altın çakıldı! Piyasalarda tahvil fırtınası…

Ekonomi yönetiminin değişmesinden sonra düşüşe geçen dolar kuru 6.90’a kadar çekildi. Ancak son dönemde yine yönünü yukarı çevirmiş durumda. Kur dün 7.59 seviyesine kadar çıktı.

Bu yükselişin en önemli sebebi ise ABD Hazine tahvili faizlerinde yaşanan artış. Faizler gece saatlerinde yüzde 1.5’i aşarken, dolar endeksi de üç ayın zirvesine çıktı.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ve İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu ABD tahvillerinde yaşanan yükselişi ve piyasaya etkilerini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

TÖZGE: ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ YÜKSELİŞTEN KAYNAKLI

Dün Powell'ın yaptığı konuşmanın piyasalarda hayal kırıklığı yaratırken ABD 10 yıllıklarının tekrardan 1.50 seviyesi üzerine yükseldiğini belirten Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, “Powell önceki görüşlerinden farklı bir şey söylemese de, enflasyonun geçici olarak artacağını belirtmesi rahatsızlık yaratmış olabilir. ABD uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış, enflasyon beklentilerindeki yükselişten kaynaklanıyor.” dedi.

“BİR DİĞER SEBEP BORÇLANMA İHTİYACI”

Bununla birlikte Fed, “enflasyon riski görmüyorum, faizi artırmayacağım” dese de piyasalarda algının bozulduğunu vurgulayan Tözge, “Öte yandan, mali teşvik paketlerinin Hazine üzerinde yaratacağı daha fazla borçlanma ihtiyacı da tahvil faizlerini yukarı çeken diğer bir sebep. 17 Mart FOMC bu bakımdan oldukça önemli hale gelmiş durumda. FED'in son tahvil faizi artışına önlem amaçlı bir takım ayarlamalar yapacağını düşünüyorum. Tahvil faizlerindeki yükseliş devam ettiği sürece riskli varlıklardan nakit varlıklara geçiş söz konusu oluyor ki, bu da doların global olarak değer kazanmasına yol açmakta.” açıklamasında bulundu.

ERKAN: POWELL’IN KONUŞMASI ETKİSİZ KALDI

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ABD tahvillerine bağlı olarak dolar kurunda yaşanan yükseliş hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Son gerçekleşen hareketin bütün gelişmekte olan piyasalarla beraber olan bir hareket olduğunu söyleyen Enver Erkan, “ABD tahvil faizlerinin yükselişine karşı, Powell’ın konuşmasının yetersiz kalması ve tahvil getiri eğrisinin kontrolü ile alakalı net bir açıklama yapmaması sonrasında faizler yeniden artışa geçti. Gelişmiş ülkelerde enflasyon beklentileri, açılmanın da etkisiyle hızlanıyor. Enflasyon beklentileri uzun vadeli faizlere artış yönünde yansıdı. Gelişmiş ülkelerde artan faizler de gelişmekte olan ülkeleri daha fazla zorluyor.” dedi.

“KISA VADEDE PİYASA DENGESİNİ BOZUYOR”

Erkan, “10 yıllıklarda zirveyi görüp görmediğimiz belli değil.” dedi ve ekledi:

Ekonomideki gelişmeler ve ay ortasında Fed’in alabileceği önlemler etkili. Bir getiri eğrisi kontrolü söz konusu olabilir.

Merkez bankalarının getiri eğrilerindeki dikleşmeye fazla kayıtsız kalamayacaklarını düşünüyorum. Diğer taraftan, bu durum aslında ekonomilerdeki toparlanma beklentisini de yansıtan bir durum ancak kısa vadede piyasa ve politika dengesini bozuyor.

Gelişen ülkelerin bundan etkilenme dereceleri de ekonomik hassasiyet faktörleri ve getiri unsurlarına göre değişkenlik gösterir. Tahvil faizlerinin artması, TL gibi para birimlerinin değer kaybetmesine neden olabilecektir.” açıklamasında bulundu.

ONS ALTIN 1700 DOLARIN ALTINA İNDİ

ABD tahvil faizlerinin artması ons altın fiyatlarının da sert düşmesine neden oldu. Değerli metal dün 1700 doların altına inerek 2020 yılının Haziran ayına, 1690 dolar seviyesine döndü.

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu ABD tahvil faizlerinin altına fiyatlarına olan etkilerini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

“BÜTÜN ALANLARI ETKİLİYOR”

ABD 10 yıllıklarının sadece kıymetli madenleri değil bütün emtiaları etkilediğini belirten Mutlu, “Kıymetli madenlerin sabit bir getirisi yok. Faizler de yükselince para otomatik olarak tahvillere gidiyor. Bütün gelişmiş ülkelerde faizler negatifte. Böyle bir ortamda ABD tahvil faizleri artınca para da oraya kayıyor.” dedi.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Büyük fonların tahvil faizlerinin istedikleri seviyeye yükselmesini beklediğini ve daha sonra o seviyeden giriş yaparak spekülatif davrandıklarını söyleyen Mutlu, tahvil faizlerinin neden arttığını ise şöyle anlattı:

2008 krizinden bu yana Fed piyasalara hep para verdi. Piyasaların beklediği gibi hareket etti. Pandemi ile birlikte para harcamadıkları için, insanların tasarrufları arttı. Şu an ABD’de 1.7 trilyon dolar tasarruf fazlası var. 1.9 trilyon dolarlık yeni bir yardım paketi de gündemde. Bu paket ile insanların cebine doğrudan nakit yardımı yapılacak.

Bu durumun şöyle bir sonucu olması bekleniyor; insanlar bu parayı harcayacak. Harcama güdüsü maliyet ve enflasyonu gündeme getirecek. Bu da tahvillere yansıyor. Ben bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum. Enflasyon gerçekten artarsa altın yine yükselişe geçecektir. Ancak bunun ne zaman olacağını söylemek zor. Göstergelerin çok iyi takip edilmesi lazım.