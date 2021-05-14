Dolar güçlendikçe TL’ye bayram yok

Piyasalar dün bayram tatiline girerken, dolar kuru yine yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle ABD'de nisan ayı tüketici fiyatları beklentileri aşarak yıllık yüzde 4.2 artış kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1.69 seviyelerine kadar yükseldi.

TL'Yİ VURDU

ABD'de yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha erken bir zamanda faiz artıracağına ilişkin beklentileri artırırken bu da doların güç kazanmasına neden oluyor. Fed'in faiz artırmasıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı yaşanabilir. Bu da gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında zayıflamasına yol açıyor.

Zayıf makro görünüm, Türk Lirası'nın en fazla baskının altına girme potansiyelini de ortaya çıkarıyor. Nitekim bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde dolar 8.5098 lirayı, Euro ise 10.2735 lirayı test etti. Euro ve dolardan oluşan sepet kur ise 9.3821 ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

OLUK OLUK DOLAR BASILIRKEN REFORMLAR YAPILMALIYDI

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD'de düşük faiz ortamının yıllarca devam ettiğini ve oluk oluk dolar basıldığını belirterek, “O dönemde yapısal reformlar yapılsaydı, bu dönemlerde böyle olmazdı. Su akarken testi ile top oynamak yerine su doldurmak gerekiyordu” dedi. ABD'nin ikilemde olduğunu belirten Demirtaş, “Ani faiz artışı yaparlarsa varlık fiyatları kötü etkilenir. Yapmazlarsa da enflasyonist risk alırlar” diye konuştu.

İŞLER GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR

Ekonomist Emrah Lafçı ise ABD'de enflasyonun yüksek gelmesinin bizim için kötü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Zaten hemen karşılığını gördük. Yüksek enflasyon yüksek faiz; yüksek faiz de değerli dolar demek. İşler gittikçe zorlaşıyor. 128 milyar doların erimesine neden olan protokol TL'ye karşı saldırıları savuşturmak içindi güya. Dolar 8.50 oldu, ne bekleniyor.”