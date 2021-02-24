Dolar güne hareketli başladı! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL bir taraftan ABD tahvillerindeki yükseliş bir diğer taraftan ise Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemi kapsayan Merkez Bankası (TCMB) rezerv kayıplarına ilişkin tartışmalarla baskı altında. Dolar/TL gece saatlerinde 7.12’ye kadar yükseldikten sonra 7.10’un hemen altında işlem görüyor.

TCMB bu sabah itibarıyla TL zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB’nin adımın net etkisine ilişkin açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL’de dün negatif ayrışma görüldü.

TL’de dün görülen negatif ayrışma kasım ayı başından beri yaşanan yüzde 20’yi aşan değer kazancının ardından geldi. Kasım ayı başından beri TL benzer para birimlerinden açık ara pozitif ayrışmış ve kendisini takip eden en iyi ikinci para biriminin iki katından da fazla değer kazanmıştı.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Bu endişelere geçen hafta itibarıyla TCMB rezervlerindeki düşüş tartışmaları da eklendi. Ana muhalefet Partisi CHP’nin Merkez Bankası rezervlerindeki azalışla ilgili son dönemde tartışma yaratan soruları ardından haftasonunda ise Albayrak’ın avukatı CHP’ye yönelik 500,000 liralık tazminat davası açılacağını açıkladı.

CHP: HESAP SORULMASINI KİMLER ENGELLİYOR?

CHP hafta sonunda Twitter hesabından “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda TCMB’nin döviz rezervinin -47 milyar dolara düşüşü ve “bunların hesabının sorulmasını kimler engeliyor” ifadeleri de yer almıştı.

Erdoğan ise damadı Berat Albayrak döneminde TCMB rezervlerinde yaşanan düşüşü, “ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı” söylemiyle savunurken, rezervleri yeniden rekor seviyelere ve üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Erdoğan’ın Albayrak’a yönelik açıklamaları ardından ise piyasalardaki satış baskısı daha net hissedilmeye başlandı.

Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash, “Albayrak’ın geri dönüyor gibi gözükmesiyle birlikte TL bu hafta iyi bir performans göstermiyor. Piyasalar büyük ihtimalle kendisinin ekonomi politikalarına yakın bir konuma gelmeyeceğini umuyor” dedi.

ALBAYRAK DÖNEMİNDE REZERV KAYBETTİ

Albayrak’ın görevden ayrıldığı Kasım 2020 öncesinde uygulanan alışılagelmişin dışındaki politikalarla TCMB kendine ait rezervlerinin büyük bölümünü kaybetmişti. Bankacıların hesaplamasına göre TCMB ilgili iki yılda yaklaşık 128 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB’nin rezervlerindeki kayıp lokal bankalarla gerçekleştirilen swaplar nedeniyle brüt rezervlere aynı ölçüde yansımadı.

TCMB verilerine göre bankanın brüt rezervi 2019 sonunda yaklaşık 80 milyar dolar, son güncel veri olan 12 Şubat 2021’de 53.7 milyar dolar. Lokal bankalarla yapılan swap miktarı ise aynı dönemde yaklaşık 40 milyar dolar. Erdoğan’ın dün telafuz ettiği 95 milyar dolar, 53.7 milyar dolar brüt döviz rezerv ve 42 milyar dolar altın rezervinin toplamından oluşuyor.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başladı.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında aşılama süreci, ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Kısa vadeli teknik seyrin 1,580 zirve bölgesi altında oluşturduğu baskının, 1,550 ara desteğinin kırılmasıyla dün satışları arttırdığını gözlemliyoruz.

Böylece son günlerin ana destek noktası olarak izlediğimiz 1,520 altında günü tamamlayan piyasada, tepki denemelerinde 1,550 seviyesi direç konumunda bulunacaktır.

Zayıf yukarı atakların sürdüreceği aşağı baskının ise piyasada 1,500 desteğine baskı oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. 1,500 desteğinin kırılması ise kademeli olarak 1,475 ve 1,450 seviyelerinin test edilme riskini sürdürecektir.

Yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak izlediğimiz 1,520 altında kısa vadeli teknik resmin şu aşamada aşağı baskıyı sürdürebileceğini düşünüyoruz.

Bu nedenle piyasada yeniden yükseliş yönünde pozisyon almak için 1,580 direncinin aşılması gerekiyor.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde bir süredir test edilen 7.02 direncinin dün itibarıyla günlük mum ile yukarı yönde kırıldığı ve günü 7.10 seviyesinde kapattığı belirtilerek, “7.02'in kırılmasıyla birlikte aynı zamanda 8.58'den düşüşü takip eden downtrend de yukarı yönde kırılmış oldu.

Bundan sonraki süreçte tekrar 7.02'in altında günlük kapanış olmadığı sürece paritede tepkiler kademeli olarak devam edebilir. Ancak 200 günlük ortalama yukarı yönde kırılmadığı sürece bu olası yükselişler tepki olarak değerlendirilebilir.” denildi.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

“Yeni haftaya 1781 seviyelerinde başlayan ons altında haftanın ilk işlem gününde kötü performans devam etti ve 1760 seviyeleri test edildi. Bu hareketlenmeler ile birlikte yaklaşık olarak son 7 ayın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan altında piyasalar bugün Fed Başkanı Powell'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunumu takip edecek.

Powell bu sunumu yılda iki kez Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komistesi'nde yapıyor. Bu sunumda Powell'ın sözleri küresel bazda volatiliteyi artırabilir.

Diğer yandan ABD kanadında tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlenmeler faiz getirisi olmayan değerli madenlere olan ilgiyi azaltıyor. Bu da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın/dolar grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1826.03 – 1850.91 – 1875.89 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1800.02 – 1783.95 – 1760.96 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.