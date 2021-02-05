Dolar güne sakin başladı! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

TCMB’den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi ve sıkı para politikası duruşunu koruyacağı beklentisiyle TL’deki değer kazanma eğilimi sürerken, dolar/TL dün gerilediği 7.14’lü seviyelerden güne başladı.

Geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran TL hafta başından bu yana %2.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Enflasyon ve çekirdek enflasyon göstergelerinde yükselişe ve katılığa işaret eden Çarşamba günkü verinin ardından yatırımcıların enflasyonun düşeceği dönem ve dolayısıyla TCMB’ye faiz indirimi için alan açılacağı dönem beklentileri ötelendi.

TL’nin değer kazanmasına karşılık dolarda aylardır süregelen değer kaybının da tersine döndüğü görülüyor.

Uluslararası piyasalarda dolar haftayı ABD’nin corona virüsünün ekonomik etkilerinden akranlarına göre daha hızlı toparlanacağına yönelik beklentilerle son üç ay içerisinde kaydettiği en büyük haftalık artış ile kapatmaya hazırlanıyor.

Dolar endeksi bu hafta %1.1 yükselişle 91.602 seviyesine kadar çıktı.

Analistler ve yatırımcılar dolarda son haftalarda gözlenen değer artışının 2020 yılındaki %7 değer kaybından sonra gerçekleşen bir düzeltme mi yoksa doların değer kaybedeceği beklentilerinde uzun vadeli bir değişimden mi kaynaklandığını tartışıyorlar.

Doları destekleyen faktörler arasında yatırımcıların ABD Başkanı Joe Biden döneminde devasa bütçe harcamalarının başlayacağı şeklinde pozisyon almaları ve uzun vadeli ABD tahvil getirilerindeki artış bulunuyor.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, yayımladığı raporda, “(ABD’de) getiri eğrileri dikleşirken hisse senetleri primleniyor ve fakat Amerikan doları da değer kazanıyor. Tüm bunlar olurken carry trade ve politikalara olan güvenin yüksek seyri Türk lirası için de oyun alanı sağlıyor. Biz, bir süre daha dolar/TL paritesinde 7.09-7.24 bandında dalgalanma ihtimalimiz olduğunu göz ardı etmiyoruz. Öte yandan 7.09 aşağısında güçlü kapanış görmemiz durumunda ise eğilimin 6.85 bölgesine dek sürebileceğini de eklemek isteriz” yorumunda bulundu.

Geçen haftayı 7.31’den kapatan dolar/TL dün 7.10’un altına sarktıktan sonra Türk piyasalarının kapanışında 7.12’li seviyelerdeydi.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATINDAKİ GERİLEME SINIRLI

Geçen yılı 40 milyar dolar artışla tamamlayan yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın hesapları dün açıklanan verilere göre geçen hafta itibarıyla tarihi zirvesi olan 236.1 milyar dolardan 1 milyar dolar sınırlı düşüş kaydetti.

Ancak bankacılar bu düşüşün kur ve altının fiyatındaki düşüşten arındırıldığında daha sınırlı olduğuna dikkat çektiler.

Türk piyasalarına yurtdışı yerleşiklerin giriş ve çıkışlarına bakıldığında devlet iç borçlanma senedi alımları geçen hafta 418.1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece son üç ayda biri hariç her hafta tahvil piyasasına yabancı giriş gerçekleşti. Dalgalı bir seyir izleyen hisse piyasasında ise yurtdışı yerleşikler 493.7 milyon dolar ile yüklü miktarda çıkış yaptılar.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde 1 Ocak tarihinde başladığı ara düzeltme hareketini 1,500 ara direnç noktasının aşılmasıyla tamamlayan piyasada, bu seviye üzerinde yeniden başlayan yükselişin sürdüğü belirtilerek,

“Yukarı hareketin devamıyla güne başlayacak olan piyasada, 1,550 seviyesini seans içerisinde ilk önemli direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 1,550 üzerindeki hareketlerin sürdüreceği alım eğiliminin ise piyasada sırasıyla 1,570 ve 1,580 hedefleriyle devam edeceğini düşünüyoruz.

Geri çekilmelerde ise 1,500 seviyesi ilk önemli destek konumunda bulunuyor. Dolayısıyla endekste 1,500 üzerinde yeniden olumluya dönen kısa vadeli hareketi, 1,470 desteği stop loss olmak üzerinde şu aşamada yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. Destekler: 1,520- 1,510- 1,500 Dirençler: 1,550 – 1,570 – 1,580 ” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde Dolar/TL paritesinde Türk Lirası’nın gücünü korumaya devam ettiği ancak salı günü görülen dip seviyenin aşağısının görülmediği belirtilerek, “Bu noktada düşüşün bir yataylaşma ihtimali ve güç kaybetme ihtimali doğabilir.

Bunun gözlemi için ilk etapta 7.19 üzeri günlük mum kapanışı olup olmadığına bakılabilir. Ancak daha yukarıda 200 günlük ortalama ana direnç bölgesidir.

Bu bölge geçilemedikçe olası yükselişler tepki alımı olarak kalabilir. 7.19 altında düşüşün devam etmesi halinde öncelikle Salı günü görülen 7.0895 dip seviyesi ilk destektir. Bu bölgenin altında 7.02 gündeme gelebilir.” denildi

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı:

Yılın ilk ayında kötü bir performans sergileyen altın fiyatları son yılların en kötü Ocak aylarından birini geride bırakmıştı. Yeni aya başlarken toparlanma eğilimleri gerçekleşmeye çalışılsa da bu çok kısa sürdü.

Bu toparlanma nedenlerinden biri ise ‘Reddit' kaynaklı gümüşteki yukarı yönlü hareketlerin rüzgarı idi. Bu rüzgar uzun sürmedi ve gümüşte de altında da gevşeme hareketleri yaşandı. Diğer yandan ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor.

Böyle olunca da herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metalin cazibesi azalıyor ve altından çıkışlar yaşanabiliyor. Bu da altındaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Dolar endeksinin de toparlanma çabaları ile aşağı yönlü hareketler sergileyen ons altın 1800 seviyesinin altlarında fiyatlanıyor.

Piyasalardaki beklentiler istihdamın 50 bin artış gösterebileceği yönünde. FED'in de yakından takip ettiği veri beklentileri aşar ve piyasaları tatmin ederse dolar endeksindeki toparlanma çabasına destek sağlayabilir. Haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800.02 – 1816.90 – 1832.51 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1785.53 – 1769.20 – 1746.91 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.”