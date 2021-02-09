Dolar güne sakin başladı! Euro ve altın fiyatlarından son durum…

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika bileşimini uzun süre sıkı tutacağı söylemine, geçen hafta Reuters söyleşisi ile faiz indirimlerinin bu yılın büyük bölümünde öngörmediklerini eklemesiyle birlikte TL’de değer kazancı sürüyor.

Asya borsaları, ABD borsalarının rekor kırmasının ardından yükseliş kaydederken, Tesla’nın Bitcoin aldığını açıklaması sonrasında Bitcoin dün yüzde 20 yükseldi.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD ekonomisinin corona virüsünün etkilerinden diğer ekonomilere göre daha hızlı toparlanacağı beklentisini sorgulamaya başlamasıyla son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 6.95 kupon ödemeli TL cinsi sukuk ihraç edecek. İhraç doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.

YATIRIMCI TOPLANTILARI TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan TCMB’nin bugün başlayacak ve yarın da devam edecek yatırımcı toplantıları da piyasalarda takip ediliyor. Genel beklenti TCMB’nin enflasyon raporunda ve geçen hafta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide verdiği mesajları yatırımcılara da tekrar edeceği yönünde.

TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma günü yayımlanan Reuters söyleşisinde, enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek yüzde 17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile TL’de değer kazançları kuvvetlenmiş, CDS’te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 289/294 seviyesinde.

Dolar/TL iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdıktan sonra, geçen hafta da dolar karşısında yaklaşık yüzde 3.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

BİREYSEL DÖVİZ İLGİSİ AZALDI

TL, dolar ve euro karşısında ekonomi yönetimindeki Kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık %20 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi 4 yılda yaşanan yüzde 60’ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi.

Son 2 haftada ise TL’de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu.

Kasımdan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar girişe bırakırken bankacılar son haftalarda lokallerin döviz talebinin de oldukça azaldığına dikkat çekiyorlar.

TCMB’nin söylemleri de lokallerin döviz yöneliminin geçen ay ortasından itibaren bittiğini gösteriyor. Bankacılar TCMB’nin rezerv birikimine başlamada önemli bir gösterge olarak nitelendirdiği lokallerin dövizden TL’ye geçişini döviz alım ihalelerinin başlama zamanını anlamak için izliyorlar.

Ağbal “Ocak ayının ikinci yarısından itibaren altın dahil yabancı para mevduattaki artışın kayda değer ölçüde yavaşladığını görüyoruz… Son dönemde yurt içi yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelme eğilimi gözlemliyoruz. Bu durum ters dolarizasyon sürecinde önemli bir sinyal” dedi.

Ağbal rezevleri artırmak için acele etmeyeceklerini ve rezervleri swap anlaşmaları yolu değil döviz alım ihaleleri ile artırmayı planladıklarını da söyledi.

TL'DE NEGATİF FİYATLAMA BEKLENTİMİZ YOK Bir bankanın döviz masası işlemcisi, 'ABD tahvillerindeki yükselişe rağmen küresel risk iştahının canlı kalabildiğini görüyoruz. Risk iştahı canlı kaldığı sürece TL'de negatif bir fiyatlama beklentimiz yok. Yabancı girişleri devam ediyor. Lokallerin döviz yönelimi bitmiş görünüyor. Güncel yüksek bir talepten bahsetmek mümkün değil' dedi.

Bankacılar, TCMB’nin söylemlerinin lokallerin son dönemdeki döviz mevduat artışlarının bir bölümünün yastık altındaki miktarın sisteme kazandırılması olduğunu gösterdiğine dikkat çekerken, bu söylemin önemine de işaret ederek TCMB’nin döviz alım ihalelerine ilişkin zamanlamasını izliyorlar. Genel beklenti aceleci bir tavır olmayacağı yönünde.

Bankacılar piyasalarda takip edilen diğer konuları corona virüsünün ve aşılamanın seyrine ilişkin süreç, ABD ve AB ile ilişkiler olarak özetliyorlar.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün dalgalı bir seyir izleyen BIST100 endeksinin günü 1535 seviyesinden tamamladığı belirtilerek, “Kısa vadeli göstergeler yükselişi işaret etmekte olup, mevcut seviyenin 5 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde olması da orta vadeli yükseliş trendini işaret etmektedir.

Bugün takip edilecek ilk direnç seviyesi 1544'de bulunmakta olup, bu seviyenin geçilmesi ile birlikte 1550 seviyesi hedeflenecektir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek ana destek seviyesi 1515'de bulunmakta olup, bu seviyenin kırılması ile birlikte hareketin 1500 seviyesine doğru kademeli olarak sürmesi beklenebilir.” denildi.

DOLAR

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi:

TL güçlü görünümünü sürdürüyor. ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilim sergilemesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin destek bulmasını zorlaştırırken doların son dönemde genel hatlarıyla güçlü sayılabilecek bir tablo ortaya koyduğunu görüyoruz.

Bu durum zorlu bir zemin yaratsa da kurda TL lehine hareket etme eğilimi özellikle Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına dair verdiği kuvvetli mesajların ardından bozulmuş değil. Teknik açıdan ise 7,20 seviyesinin altında kalındıkça büyük resimde anlamlı bir değişim görmeyi beklemiyoruz. Böyle bir senaryoda aşağıda 6,90-7,00 bandının ise ana hedef olarak kalmaya devam edeceğini söylemek mümkün.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği aşağı yönlü hareketlenmeler ile 1784 seviyelerini test eden altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi.

ABD kanadında mali teşvik paketini hızlandırabilecek düzenlemenin Senato tarafından onaylanması ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın yeterli teşvik paketinin hayata geçirilmesi durumunda ülkenin 2022 yılında tam istihdama dönebileceğine dair açıklamaları beklentileri oldukça artırdı.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1854.31-1875.45-1900.44 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1829.11-1800.02-1785.53 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.