Dolar haftaya düşüşle başladı! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL’de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5’li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.4’ün altına doğru sınırlı bir gerileme yaşanıyor.

Piyasalarda ABD tahvil getirileri başta büyüme olmak üzere yoğun iç ve dış veri gündemi ile corona virüsü kısıtlamalarının bir kısmının kaldırılmasının beklendiği kabine toplantısı izleniyor.

Piyasalardaki dalgalanmanın büyük bölümü her ne kadar ABD tahvil getirisi kaynaklı olsa da son günlerde mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler de bankacılara göre TL’deki baskıyı bir kademe daha artırdı.

Dolar/TL’de iki hafta önce görülen en düşük seviye olan 6.9’lardan başlayan yükseliş 7.4850’e kadar sürdü. Bu yükselişle birlikte TL bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti.

ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

Asya borsaları, geçen hafta ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişin ardından tahvil piyasalarındaki hareketlerin bir miktar sakinleşmesine paralel olarak yükseldi. ABD canlandırma paketine dair ilerleme de küresel ekonomiye dair iyimserliği desteklerken petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan ve son dönemde 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başlayan 5 yıl vadeli CDS cuma günü 1 ay aradan sonra ilk kez 300 baz puanı aştı.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Bazı yatırımcılar TL’de yaşanan değer kaybını geçici ve ABD’nin de konuyu çözmek zorunda olduğu bir süreç olarak görürken bazı yatırımcılar ise ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle yeniden değer kayıpları bekliyor. Beklentilerin birbirinden bu kadar farklılaşması ise volatiliteyi beraberinde getiriyor.

TCMB’nin yüzde 17 seviyesindeki politika faizinin beklenen enflasyona göre gelişmekte olan para birimleri arasındaki en yüksek reel faizlerden birini sunması işlemcilere göre TL’deki sert değer kayıplarına rağmen yine de “avantaj” sağlıyor.

Ancak aynı zamanda bu yüksek faiz hala siyasi tartışma yaratmaya devam ediyor ve son dönemde siyasetçilerin açıklamalarıyla birleşerek TL’yi baskılayan bir unsur olmaya da devam ediyor. Rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler geçen hafta piyasanın gündemine oturdu.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde global piyasalarda risk algısındaki artışın, yerli piyasaları da olumsuz etkilediği belirtildi.

Geçen hafta global piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin de etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen yerli piyasalarda BIST100 Endeksi’nin haftayı yüzde 5,70’lik kayıpla tamamladığı hatırlatılan analizde, “Önümüzdeki haftaya baktığımızda ise, kritik destek olarak Ocak sonundaki gerileme esnasında test edilen 1,430 seviyesini izliyoruz.

Belirtilen desteğin korunabilmesi halinde, geçen haftaki sert gerilemenin ardından öncelikle 1,500 ve ardından da 1,520 seviyesindeki kritik dirençlere doğru tepki denemeleri yaşanması beklenebilir.

Ancak, daha kalıcı bir hareketten bahsedebilmek için ilk etapta 1,520 direnci üzerinde kararlı bir hareket görmek gerektiğine inanıyoruz.

Diğer taraftan, aşağı yönde kritik 1,430 desteğinin korunamaması halinde, satış baskısının etkisini 1,400 1,380 ve 1,350 seviyelerine doğru sürdürmesi beklenebilir.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan forex bülteninde geçen hafta kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler ile 7.48 seviyelerini test eden dolar/TL’nin haftayı 7.40 seviyelerinde kapattığı belirtilerek, “Bu hareketlenmeler ile birlikte TL, dolar karşısında geçtiğimiz haftayı yüzde 6'nın üzerinde değer kaybı ile kapattı.

Amerika kanadında tahvil getirileri küresel bazda hareketliliği artırırken, bu hareketlilik gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.50260 – 7.61028 – 7.74281 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.30079 – 7.20769 – 7.10116 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere eyer verildi:

Ons altın geçen haftanın son işlem gününde önemli destek bölgesi olan 1770 seviyesini de aşağı yönlü kırarak 1733 civarından satıcılı kapattı ve düşüş trendini devam ettirdi.

Kıymetli metal, yeni haftanın ilk işlem gününde ise düşüşe tepki vererek 1750 seviyelerine yakın yerlerden işlem görmeye devam ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1764, 1784, 1795, 1802 ve 1806 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Öbür taraftan satıcılı işlemlerin görülmesi durumunda ise 1738, 1727 ve 1720 ilk etapta destek olarak izlenecektir.