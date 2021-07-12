Dolar kaç TL? 12 Temmuz 2021 Döviz kurları

Haftanın ilk gününde döviz kurlarında sabah saatlerinde yükseliş yaşanırken, Dolar, 8,66 TL’ye kadar çıktı, 12 Temmuz, 09:45’ten sonra düşüş içerisinde oldu. 12 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatlerinde son durum nasıl?

Dolar ne kadar?

Dolar, 12 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,63 TL, satış 8,63 TL. Düşüş oranı % 0,23.

Euro ne kadar?

Euro, 12 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,23 TL, satış 10,26 TL. Düşüş oranı % 0.35.

İngiliz Sterlini ne kadar?

İngiliz Sterlini, 12 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,97 TL, satış 11,98 TL. Düşüş oranı % 0.05.

İsviçre Frangı ne kadar?

İsviçre Frangı, 12 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,43 TL, satış 9,43 TL. Düşüş oranı % 0.16.

Kanada Doları ne kadar?

Kanada Doları, 12 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,91 TL, satış 6,91 TL. Düşüş oranı % 0.57.

Rus Rublesi ne kadar?

Rus Rublesi, 12 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,11 TL, satış 0,11 TL. Yükseliş oranı % 0.55