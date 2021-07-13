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Dolar kaç TL? 13 Temmuz 2021 Döviz kurları

Dolar/TL, 13 Temmuz Salı günü % 0.13 düşüş içerisinde olurken, döviz kurlarında öğle saatlerinde genel bir düşüş yaşanmakta. FED Başkanı Powel'ın bu hafta yapacağı açıklama döviz kurlarında hareketlilik yaşanmasına sebep olması beklenirken döviz kurlarında son durum nasıl?

Güncellenme: 12:47, 13/07/2021
HaberlerEkonomi
Dolar kaç TL? 13 Temmuz 2021 Döviz kurları

Dolar/Euro paritesi, 13 Temmuz 2021 tarihinde 1,18’den işlem görürken TL tarafında doların “baskı” uygulaması devam ediyor. 12 Temmuz’daki düşüş, salı günü de yaşanırken döviz kurlarında son durum aşağıda yer almaktadır:

Dolar ne kadar?

Dolar, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,62 TL, satış 8,62 TL. Düşüş oranı % 0,13.

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Euro ne kadar?

Euro, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,21 TL, satış 10,22 TL. Düşüş oranı % 0.3.

İngiliz Sterlini ne kadar?

İngiliz Sterlini, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,95 TL, satış 11,96 TL. Düşüş oranı % 0.3.

İsviçre Frangı ne kadar?

İsviçre Frangı, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,40 TL, satış 9,41 TL. Düşüş oranı % 0.1.

Kanada Doları ne kadar?

Kanada Doları, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,91 TL, satış 6,91 TL. Düşüş oranı % 0.3.

Rus Rublesi ne kadar?

Rus Rublesi, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,1163 TL, satış 0,1164 TL. Yükseliş oranı % 0.24

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Yayınlanma Tarihi:12:46,