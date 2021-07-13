Dolar kaç TL? 13 Temmuz 2021 Döviz kurları

Dolar/Euro paritesi, 13 Temmuz 2021 tarihinde 1,18’den işlem görürken TL tarafında doların “baskı” uygulaması devam ediyor. 12 Temmuz’daki düşüş, salı günü de yaşanırken döviz kurlarında son durum aşağıda yer almaktadır:
Dolar, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,62 TL, satış 8,62 TL. Düşüş oranı % 0,13.
Euro, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,21 TL, satış 10,22 TL. Düşüş oranı % 0.3.
İngiliz Sterlini, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,95 TL, satış 11,96 TL. Düşüş oranı % 0.3.
İsviçre Frangı, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,40 TL, satış 9,41 TL. Düşüş oranı % 0.1.
Kanada Doları, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,91 TL, satış 6,91 TL. Düşüş oranı % 0.3.
Rus Rublesi, 13 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,1163 TL, satış 0,1164 TL. Yükseliş oranı % 0.24