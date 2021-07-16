Dolar kaç TL? 16 Temmuz 2021 Döviz kurları

Döviz kurları, 16 Temmuz 2021 tarihinde, düşüş eğiliminde olurken, haftanın son iş gününde kur içerisinde en sert düşüş İsviçre Frangında gerçekleşiyor. İsviçre Frangının düşme oranı yüzde 0,74. 16 Temmuz’da son durum nasıl?
Dolar, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,51 TL, satış 8,51 TL. Düşüş oranı % 0,58.
Euro, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,08 TL, satış 10,09 TL. Düşüş oranı % 0.32.
İngiliz Sterlini, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,79 TL, satış 11,80 TL. Düşüş oranı % 0.53.
İsviçre Frangı, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,25 TL, satış 9,28 TL. Düşüş oranı % 0.74.
Kanada Doları, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,76 TL, satış 6,76 TL. Düşüş oranı % 0.55.
Rus Rublesi, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,1149 TL, satış 0,1149 TL. Düşüş oranı % 0.34
Ekonomi uzmanlarının 16 Temmuz 2021 dolar yorumları: Gerek ABD hazine bakanının gerek FED Başkanının enflasyondaki yükselişin “geçici” açıklaması uluslararası piyasalarda dövizlerin düşmesine altın ons fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Ekonomi çevrelerinde ABD’den yapılan bu açıklamalar “şüphe” gözüyle bakılırken, dünyayı yakından ilgilendiren koronavirüs mutasyonlarından olan Delta Varyantı, doları negatif baskı oluşmasına sebep oluyor.