Dolar kaç TL? 16 Temmuz 2021 Döviz kurları

Döviz kurları, 16 Temmuz 2021 tarihinde, düşüş eğiliminde olurken, haftanın son iş gününde kur içerisinde en sert düşüş İsviçre Frangında gerçekleşiyor. İsviçre Frangının düşme oranı yüzde 0,74. 16 Temmuz’da son durum nasıl?

Dolar ne kadar?

Dolar, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,51 TL, satış 8,51 TL. Düşüş oranı % 0,58.

Euro ne kadar?

Euro, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,08 TL, satış 10,09 TL. Düşüş oranı % 0.32.

İngiliz Sterlini ne kadar?

İngiliz Sterlini, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,79 TL, satış 11,80 TL. Düşüş oranı % 0.53.

İsviçre Frangı ne kadar?

İsviçre Frangı, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,25 TL, satış 9,28 TL. Düşüş oranı % 0.74.

Kanada Doları ne kadar?

Kanada Doları, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,76 TL, satış 6,76 TL. Düşüş oranı % 0.55.

Rus Rublesi ne kadar?

Rus Rublesi, 16 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,1149 TL, satış 0,1149 TL. Düşüş oranı % 0.34

Dolar yorumları 16 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 16 Temmuz 2021 dolar yorumları: Gerek ABD hazine bakanının gerek FED Başkanının enflasyondaki yükselişin “geçici” açıklaması uluslararası piyasalarda dövizlerin düşmesine altın ons fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Ekonomi çevrelerinde ABD’den yapılan bu açıklamalar “şüphe” gözüyle bakılırken, dünyayı yakından ilgilendiren koronavirüs mutasyonlarından olan Delta Varyantı, doları negatif baskı oluşmasına sebep oluyor.