Dolar kaç TL? 26 Temmuz 2021 Döviz kurları

Kurban Bayramı sonrası ekonomi uzmanları doların 8.70’e kadar çıkacağını ön görürken, öğle saatlerinde doları 8,62’ye kadar çıktı, öğleden sonra düşüş gerçekleşti. Döviz kurlarında ise TL üzerinden yükseliş yaşanırken 26 Temmuz 2021 öğleden sonra son durum nasıl?

Dolar ne kadar?

Dolar, 26 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,55 TL, satış 8,56 TL. Yükseliş oranı % 0,17.

Euro ne kadar?

Euro, 26 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,10 TL, satış 10,10 TL. Yükseliş oranı % 0.44.

İngiliz Sterlini ne kadar?

İngiliz Sterlini, 26 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,81 TL, satış 11,81 TL. Yükseliş oranı % 0.37.

İsviçre Frangı ne kadar?

İsviçre Frangı, 26 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,32 TL, satış 9,33 TL. Yükseliş oranı % 0.44.

Kanada Doları ne kadar?

Kanada Doları, 26 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,81 TL, satış 6,81 TL. Yükseliş oranı % 21.

Rus Rublesi ne kadar?

Rus Rublesi, 26 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,1159 TL, satış 0,1159 TL. Düşüş oranı % 0.08

Dolar yorumları 26 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 26 Temmuz 2021 dolar yorumları: ABD’de yaşanan “iyimser ekonomi”den ötürü doların yükselişi gözlemlenirken, delta varyantından ötürü Asya varlıklarında “baskı” yaşanması bekleniliyor. Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) üçüncü enflasyon raporunun açıklanması bekleniliyor. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan rapor sonrası, döviz kurlarında yaşanan “yatay seyir”, yukarıya veya aşağıya doğru fiyatlarda oynama olabilir.