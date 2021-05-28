Dolar tarihi zirveye çok yaklaştı

Dolar/TL, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik devam eden endişeler ve ABD verilerinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesiyle önemli bir psikolojik seviye olan 8.5’yi de aşarak tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Dolar/TL bugün 8,56’yı gördü ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının hemen öncesinde 6 Kasım 2021 tarihinde görülen rekor seviyeye yaklaştı. Euro/TL’de de 10,43 ile rekor tazelendi.

ABD VERİLERİ ETKİLEDİ

ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları dün açıklanan verilere göre 2020 Mart ortasından beri en düşük seviyesini görürken, şirketler ekonominin yeniden açılmasıyla artan talebi karşılayabilmek için çalışan bulmaya çalışıyorlar.

ABD’de yayımlanan diğer verilere göre kapsamlı yardım paketinden destek bulan ekonomik büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.4 artış kaydetti.

ABD ekonomisinin hızlı toparlanması, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor. Bu süreç gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken dış finansman ihtiyacı daha yüksek olan olan Türkiye gibi ülkeleri ise çok daha belirgin etkiliyor.

MERKEZ’DEN FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU

Bugün iç piyasada TCMB’nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu’nda yer alan ifadeler takip edilecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor. Piyasa kapanışı ardından ise S&P’nin olası Türkiye not güncellemesi takip edilecek konuların başında yer alıyor.

ABD’de ekonomiye ilişkin olumlu sinyallerin artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil getirisi hafta ortasında işlem gördüğü yüzde 1.55 seviyesinden dün gece saatlerinde 1.6147’ye kadar yükseldi. ABD tahvilleri gelişmekte olan ülke risk iştahı açısından kritik öneme sahip.

DALLAS FED BAŞKANI’NDAN ÇIKIŞ

Bu gelişmelere ek olarak Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası’ının ekonomiye desteğini azaltması yönünde daha önce belirttiği görüşleri tekrarladı. Kaplan Fed’in aylık 120 milyar dolar olan tahvil alımlarının azaltılmasının konuşulmaya başlamasını istedi.

Dolar/TL dün günün büyük bölümünü 8.45 etrafında geçirdi. Ancak beklentilerden daha güçlü ABD verileri ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş sonrası dolar/TL’de yükseliş belirginleşti. Kur dün akşam en yüksek 8.5485’e kadar yükseldikten sonra bu sabah da 8,56’yı gördü.

Öte yandan 5 yıl vadeli CDS aynı saatte 400/405 seviyesinde bulunuyordu.

BIDEN’DAN YENİ BÜTÇE TEKLİFİ

Asya borsaları, dünya ekonomisinin ABD öncülüğünde corona virüsü salgınından toparlanacağı beklentileriyle yükselirken, yatırımcılar Biden yönetiminin sunacağı trilyonlarca dolarlık bütçe teklifine odaklandı. New York Times’da yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden’ın, çeşitli alanlarda harcama artışları içeren bütçe teklifi 6 trilyon dolar büyüklüğünde olacak. Biden’ın bütçe teklifini bugün açıklaması bekleniyor.

Küresel piyasalarda dolar bugün açıklanacak enflasyon göstergelerinden PCE verisi takip ediliyor. Ekonomistler enflasyon göstergelerinden PCE verisinin Nisan’da yıllık bazda yüzde 2.9 artacağını tahmin ediyorlar. PCE verisi Mart’ta yüzde 1.8 yükselmişti.

İÇ SİYASETTE GERİLİM ARTTI

Bankacılar siyasi gündemde 2023 ya da daha erkene alınacak seçimlerde ittifakların nasıl şekilleneceğini Erdoğan’ın yapılacak ilk seçimde görevine devam edecek bir oy alıp almayacağını takip etmeye devam ediyorlar. Bu kapsamda son dönemde artan iç siyasi gerginlik de yakından takip ediliyor. Bu hafta iç siyaset Salı ve Çarşamba günü piyasada belirgin dalgalanmalara yol açtı.

Piyasalarda takip edilen bir diğer unsur ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’in 14 Haziran’da yapacağı görüşme olacak.

TCMB’deki sık başkan değişimi, uygulanan politikaların ödemeler dengesinde orta vadede sorun yaratabileceği endişesi ve siyasetin düşük faiz istekliliği Türkiye ekonomisine ilişkin öne çıkan endişeler olmayı sürdürüyor.

KARA: PARA POLİTİKASI YETERLİ SIKILIKTA DEĞİL

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, TCMB eski baş ekonomisti Hakan Kara dün katıldığı Dünya Bankası’nın toplantısında, “Para politikası şu anda enflasyon beklentilerini kontrol altına alacak kadar sıkı görünmüyor” dedi. Kara herkesin TCMB’nin ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalıştığını belirtirken enflasyon görünümünün ise faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor.

TCMB politika faizini yüzde 19 ile dünyanın en yüksek oranlarından birinde tutması hâlâ piyasalardaki satış baskısını hafifleten en büyük etkenlerden. TCMB bir indirim sinyali vermese de bankanın kısa sürede bunu gerçekleştireceği endişesi Mart sonundan bu yana TL üzerinde baskı yaratıyor.

Kara, Türkiye ekonomisi için şu anda en büyük risklerden birinin gelişmiş ekonomilerin beklenenden hızlı bir şekilde sıkı para politikasını gevşetme kararı olarak gördüğünü belirtiyor. (REUTERS)

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