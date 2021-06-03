Dolar/TL yeniden yükselişe geçti

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi çağrısıyla 8,80'i aşarak rekor kıran ancak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün verdiği erken faiz indirimi olmayacak mesajıyla 8,60'ın altına gerileyen dolar/TL'de bugün tekrar yükseliş kaydedildi.
Güne 8,60'ın altında başlayan dolar/TL, öğleden sonra 8,70'i aştı. Güne 10,50'nin altında başlayan euro/TL de 10,60'ın üzerini gördü.
ABD'de mayısta özel sektör istihdam artışının beklentilerin üzerinde, işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalmasıyla dolar değerlendi ve ABD Hazine tahvil faizleri arttı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azalmaya başlayacağı beklentilerinin artışı, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıflamasına neden oluyor.
TL, dolar karşısında bugün en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.
Mayısta TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun yüzde 16,59'a gerilemesinin faiz indirimi tartışmalarını alevlendirmesi de piyasalar tarafından takip ediliyor.
Türkiye için önemli olan turizm gelirlerinin de beklenen seviyeye ulaşmaması ve cari açıktaki yüksek seyir de kuru yukarı itiyor.
Bloomberg verilerinde de gelişmekte olan ülke para birimlerinde bugün kaydedilen değer kaybı dikkat çekiyor. TL, değer kaybında ilk sırada yer alıyor.
Değer kaybında bugün ikinci sırada Güney Afrika randı bulunuyor.