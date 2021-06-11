Dolar/TL’de S-400 düşüşü

Dolar/TL, Haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle bugün 8.3’ün altına kadar geriledi.

Böylece TL dün dolar karşısındaki yüzde 2 değer kazancı ardından bugün de dolar karşısında yaklaşık yüzde 1.2 değer kazanmış oldu.

‘BIDEN GÖRÜŞMESİ FİYATLANIYOR’

Ünlü Menkul Değerler’den Gökhan Uskuay, “Dün Dolar/TL’nin yüzde 2 düşüş göstermesi ve dolar/ruble’nin 4 günlük düşüşü ile Ağustos 2020 seviyesine gerilemesi, kurlarda Biden görüşmesinin fiyatlandığını gösteriyor. Kısa vadede Biden-Erdoğan görüşmesi TL ve BIST’e olumlu katkısını sürdürmesini bekleyebiliriz” dedi.

Piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye ABD ilişkileri de takip ediliyor. Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın haftaya Pazartesi günü yapacağı NATO zirvesindeki görüşme öncesi diplomasi trafiği sürüyor.

Ankara ve Washington, ABD’nin yaptırım başlatmasına neden olan Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri, iki ülkenin Suriye konusunda izlediği birbiriyle çelişen politikalar, ABD’nin sorun teşkil ettiğini düşündüğü Türkiye’nin insan hakları alanındaki performansı nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyorlar.

İki NATO müttefiki aynı zamanda Dağlık Karabağ çatışmaları ve Ankara’nın doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmalarına dair farklı görüşlere sahipler ancak Türkiye’nin ABD’nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan’da oynayacağı potansiyel rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

KUR VE CDS GERİLEDİ

Haziran başında 8.88, hafta başında 8.70’e yakın seviyelerde olan dolar/TL en düşük 8.2865’e kadar indi.

Kur güne 8.43 civarında başladıktan sonra saat 1135’te 8.33154255/8.4440 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 10.2741/10.2920 sepet bazında TL 9.3543/9.3680 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise bu sabah aynı saatte 371/375 seviyesine geriledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Pazartesi günü Biden görüşmesi önemli. Dün ve bugün piyasalarda ABD tahvil faizlerinin yüzde 1.4’e doğru düşüşün getirdiği iyimserliği ABD görüşmesine yönelik olumlu beklentilerin de desteklediğini söylemek lazım” dedi ve ekledi:

“Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacağına yönelik beklenti fiyatlamaya dönüşerek TL’de dün ve bugün iki kez yüzde 2’ye yakın değer kazancı oluşmasını sağladı.”

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ABD TAHVİL GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ TL’Yİ DESTEKLİYOR

ABD’de dün piyasa fiyatlamaları için yakından izlenen enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen dolar değer kaybetti tahvil getirileri geriledi.

ABD tüketici fiyatlarını etkileyen tek seferlik unsurların, Fed’in artan enflasyonun geçici olacağına dair görüşünü desteklemesi küresel fiyatlamanın ana belirleyicisi oldu. Veri sonrası ABD tahvil getirileri üç ayın dip seviyesine geriledi.

Bazı ekonomistler, TÜFE’deki artışın ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili kısa vadeli düzenlemeleri yansıttığını söylerken birçok yatırımcı Fed’in ekonomik büyümedeki toparlanmayı oldukça iyi idare ettiğinden emin görünüyor.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi dün yüzde 1.459’da kapandıktan sonra yüzde 1.4340 ile üç ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvil getirisi %2.170 ile 26 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ABD enflasyonunun geçici bir süreç olacağı ve Fed tarafından yeni bir aksiyona neden olmayacağı görüşü dün gelişmekte olan para birimlerini destekleyen en önemli unsur oldu.

ABD tüketici fiyatları Nisan ayındaki yüzde 4.2’lik artışın ardından Mayıs ayında yüzde 5 ile Ağustos 2008’den bu yana yıllık bazda en büyük artışı kaydetti. Enflasyondaki yükselişte uçak bileti ve ikinci el araç gibi son dönemde fiyat artışı görülen ürünlerin etkili olması ise ise yükselişin çok da uzun sürmeyeceği ve enflasyonun yakın dönemde faizlerin yükselmesine yol açmayacağı beklentisini güçlendirdi.

TCMB’DEN FAİZ İNDİRİM ZAMANLAMASI İZLENİYOR

Türkiye’de politika faizinin yüzde 19 ile benzer ülkelere göre yüksek seviyelerde bulunması son iki gün haricinde yaşanan TL değer kayıplarını sınırlandıran en önemli unsur olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla 8.88’e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklaması sonrası yönünü aşağı çevirdi.

TCMB’nin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini hala taşıyorlar. Bu da TL’de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmadı

Goldman Sachs tarafından dün yayımlanan bir raporda da TCMB’nin önümüzdeki dönemde faizleri düşürmek için daha fazla baskı altında kalabileceğine dikkat çekildi. Raporda Erdoğan’ın yaz aylarını işaret etmesine rağmen TCMB’nin ancak dördüncü çeyrekte bir faiz indirimi gerçekleştirebileceği öngörüsünün korunduğuna da dikkat çekildi. (REUTERS)

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