Dolar/TL’de sert yükseliş

Güne 7,15 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, bu akşam saatlerinde 7,44’ü gördü. 6 Kasım 2020’de 8,57’yi gören kur, geçen hafta 6,89’a kadar gerilemişti.

Güne 8,71 seviyelerinden başlayan euro/TL de 9,08’in üzerini gördü.

TL’nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke para birimlerinin genelinde dolar karşısında değer kaybı görülürken, bunda ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş etkili oldu.

Merkez Bankası’nın dün aldığı zorunlu karşılık oranlarını artırma kararının, bir kez daha “Merkez Bankası faiz artırmamak için yan yollara sapıyor” şeklinde algılanması, rezerv tartışmaları ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kabineye dönebileceğine dair iddialar, TL’deki değer kayıplarını artırdı.

Öte yandan, ABD borsalarında da sert satışlar var. Nasdaq borsasında düşüş yüzde 3’ü aştı. Tesla hisselerindeki kayıp yüzde 6’nın üzerinde.

EN ÇOK DEĞER KAYBI TL’DE

Gelişen ülke para birimleri arasında bugün dolar karşısında en yüksek değer kaybı TL’de oldu. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3,6’yı aşarken, ikinci sırada Güney Afrika randı yer aldı.

Meksika pesosu, Brezilya reali ve Rus rublesi sert kayıp yaşayan diğer para birimleri oldu.

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