Dolar yeni haftaya sakin başladı! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL de iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdıktan sonra geçen hafta da dolar karşısında yaklaşık yüzde 3.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL son iki haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Benzer para birimlerine baktığımızda en yakın performans TL’nin yarısı kadar. Yabancı tarafında TL’ye oldukça yoğun bir ilgi görüyoruz. Bireysel tarafta da dövize ilginin oldukça zayıfladığını görüyoruz” dedi ve ekledi:

“TCMB’nin söylemleri lokallerin son dönemdeki döviz mevduat artışlarının bir bölümünün yastık altındaki miktarın sisteme kazandırılması olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir söylem çünkü hali hazırda biz de lokallerin döviz yöneliminin neredeyse kalmadığını görüyoruz. Gördüğümüz kısım da yastık altındaki miktarın sisteme girişi ise -ki TCMB öyle yorumladı- o zaman TCMB’nin rezerv birikiminde gerçekleşmesini beklediği şartlardan sadece geriye dedolarizasyonda kalıcılık olmuş olacak. Bu çerçevede değişiklik olmaz ise bir süre sonra TCMB’nin rezerv birikimine döviz alım ihaleleri ile başlaması bizi şaşırtmaz ancak bankacının acele edeceğini de düşünmüyoruz.”

FAİZ İNDİRİMLERİ GÜNDEMDE YOK

TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma günü yayımlanan Reuters söyleşisinde enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek yüzde 17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ağbal “Ocak ayının ikinci yarısından itibaren altın dahil yabancı para mevduattaki artışın kayda değer ölçüde yavaşladığını görüyoruz… Son dönemde yurt içi yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelme eğilimi gözlemliyoruz. Bu durum ters dolarizasyon sürecinde önemli bir sinyal” dedi.

Ağbal ayrıca rezervleri artırmak için acele etmeyeceklerini ve rezervleri swap anlaşmaları yolu değil döviz alım ihaleleri ile artırmayı planladıklarını da söyledi.

“TL VARLIKLARA YÖNELME GÖRÜYORUZ”

Rezerv birikimi için önemli bir gösterge olarak nitelendirilen ve 235 milyar dolarla rekor seviyelerde bulunan lokal döviz ve altın varlıkları için Ağbal, “Son dönemde yurt içi yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelme eğilimi gözlemliyoruz. Bu durum ters dolarizasyon sürecinde önemli bir sinyal” demişti.

Asya borsaları petrol fiyatlarından güç bularak rekor seviyelere yakın seyrediyor. ABD’de 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketinin bu ay içerisinde kabul edileceği umutlarıyla petrol fiyatları 60 dolar seviyesine gelmiş durumda.

Küresel piyasalarda dolar endeksi cuma günü yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün 91.117 seviyesinde.

Bu hafta yayımlanacak ABD TÜFE ve tüketici güven endeksi verisi enflasyon beklentilerinde ve ABD hazine tahvil getirilerinde son zamanda gerçekleşen artışın haklı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak. Bazı analistler iki veriden birinin bile beklentilerin altında kalmasının doların aşağı yönlü hareket etmesine neden olabileceğini söylüyor.

Bankacılar piyasalarda takip edilen diğer konuları corona virüsünün ve aşılamanın seyrine ilişkin süreç, ABD ve AB ile ilişkiler olarak özetliyorlar.

Erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler de 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 284/289 seviyesinde.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan günlük bültende şu ifadeler kullanıldı:

“Geçen hafta 1549,51 ile 1471,54 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksi günü yüzde 0.50’lik değer kaybıyla 1527,17 puandan tamamladı.

21 Ocak zirvesinden gelen alçalan trend direnci üzerinde hareketini sürdüren endekste 1550-1570-1582,04 direnç noktaları konumunda takip edilebilir.

Diğer taraftan 1510-1500 kısa vadeli destek noktaları konumunda öne çıkıyor. 1470 seviyesi altında ise satış baskısının artması söz konusu olacaktır. Bu durumda 1430, 63 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1408 ve 1390 destekleri takip edilecektir.

DOLAR

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde TL’nin para politikasının desteği ile gücünü koruduğu belirtildi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın cuma günü yaptığı açıklamada enflasyon üzerinde yakın vadede öngörülen yukarı yönlü risklerin geçerliliğini koruması ve patikanın beklenen eğimi dikkate alındığında bu yıl içinde faiz indiriminin uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün görünmediğine dikkat çekmesinin, TL'nin haftayı güçlü bir zeminde tamamlamasını sağladığı ifade edilen analizde şöyle denildi:

Ağbal'ın ayrıca döviz rezervlerinin sabırlı şekilde artırılacağına vurgu yapmasını da oldukça önemli buluyoruz.

Genel olarak baktığımızda enflasyon tarafında Nisan ayına kadar yıllık bazda yüzde 15-17 arasında rakamlar görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Enflasyonun bu patikadan sapması durumunda ise daha fazla sıkılaştırma görebiliriz. Bu çerçevede ilk faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi lehte bir zemin yaratırken teknik açıdan baktığımızda ise bir süredir vurguladığımız gibi 7,20'nin altındaki rakamların TL lehine geniş bir alan yarattığını düşünmeye devam ediyoruz. Bu noktada son iki buçuk yılın trend desteği olan 6,90-7,00 bandını ilk hedef olarak görüyoruz.”

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analizde ons altının, 1805 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladığı belirtilerek, “Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde, 1805 destek seviyesini de kırması durumunda 1785 seviyesini izliyor olacağız.” denildi.