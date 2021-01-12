Dolar yön arayışında! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolarda son dönemde görülen sert değer kayıplarının sınırlı da olsa değer kazancına dönmesi gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının ana belirleyicisi konumunda. TL’deki değer kaybı ise benzer para birimlerine göre bir miktar daha yüksek.

Küresel hisse senedi piyasaları, Washington’da yaşanan siyasi karmaşanın ve artan corona virüsü vakalarının ardından rekor seviyelerden gerilerken, ABD tahvil getirileri yatırımcıların hükümetten daha fazla harcama beklentisiyle yükseldi.

ABD’nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvil getirileri 2.4 baz puan kadar yükselerek %1.1580 ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksi dün 90.73 seviyesinde 21 Aralık’tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 90.514 seviyesinde Asya’daki işlemlerde yatay seyretti. Dolar endeksi 6 Ocak’ta 89.206 seviyesine gerileyerek Mart 2018’den beri en düşük seviyesini görmüştü.

Kur geçen hafta canlı risk iştahı ile Ağustos 2020’den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar gerilese de, bu seviyeleri koruyamadı ve haftayı 7.35’in hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL’deki yükseliş dün daha da belirginleşti. Kur 7.5245’e kadar yükseldikten sonra 7.5 civarında denge kazandı.

Yabancı yatırımcılar özellikle de kısa vadeli sıcak para girişleri ekonomi yönetiminde Kasım 2020’de yaşanan değişimden itibaren belirginleşmiş durumda. Ancak lokallerde henüz olumlu bir beklenti görülmüyor. Döviz ve altın varlıkları 235.7 milyar dolar ile rekor seviyede bulunan lokaller mevduat getirilerindeki sert yükselişlere rağmen TL’ye dönme eğilimi göstermiyorlar.

TCMB verilerine göre 1 ay vadeye kadar TL mevduat getirileri %16.07’ye 3 ay vadeye kadar mevduat getirileri %18.08’e yükseldi.

Ekonomi yönetimindeki değişiklikten itibaren yabancı girişlerine rağmen lokal altın ve döviz mevduatlarında 12 milyar dolarlık artış olduğuna dikkat çeken Ekonomist Cevdet Akçay geçen haftaki bir konuşmasında ekonomide ilk yapılması gerekenin dedolarizasyon olduğunu söyledi.

Akçay, dövize yönelim konusunda “Getiri ve güven ikileminde güveni seçen insanları getiri tarafında düşündürmeye başlamanız lazım… İnsanları ‘dövizde kalırsam bir senede para kaybetmiş olacağım’ saiki ile TL’ye döndürmeniz lazım. Bunu sadece faizle başaramazsınız. Cazip faiz vermeniz lazım ama yeterli olmayacak” dedi.

'GELİŞMEKTE OLAN PARA BİRİMLERİNDE DEĞER KAYIPLARI VAR' Bir bankanın Hazine masası yetkilisi, 'Son 2 gündür TL'deki değer kaybındaki belirleyici 'ABD faizleri beklentilerden önce artar mı?' endişesi. Bunun dolarda değer kazancı ABD faizlerinde yükseliş olarak yansımasını görüyoruz. Gelişmekte olan para birimlerinde ise belirgin değer kayıpları var. TL'de dış piyasalara paralel bir seyir izlemeyi bekliyoruz' dedi.

Öte yandan piyasada takip edilen diğer gelişmeler corona virüste yayılımının kısmen azalmasıyla birlikte sınırlamaların azaltılması ve hafta sonundan önce başlayacak aşılama süreci de yer alıyor. Bir diğer takip edilen konu ise AB ile ilişkiler kapsamında Yunanistan ile ay sonunda başlayacak istikşafi görüşmeler.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 316/322 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine’nin yılın ilk haftalarında CDS’lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

BORSA

Marbaş Menkul değerler tarafından hazırlanan teknik analizde dün 1557,45 ile 1522,25 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksinin günü yüzde 0.29'luk değer kaybıyla 1536,19 puandan tamamladığı hatırlatılarak, “1500 seviyesi üzerinde hareketini sürdüren endekste 1550-1600 noktaları dirençler konumunda takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1500-1470-1450-1410 destekleri öne çıkacaktır.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan analizde Dolar/TL’nin geçen hafta Ağustos 2020 sonundan beri en düşük seviyelerine geriledikten sonra dolardaki küresel değer kazancının ardından güne sert yükselişle başladığı belirtilerek, “Dolarda son dönemde görülen sert değer kayıplarının sınırlı da olsa değer kazancına dönmesi gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının ana belirleyicisi konumunda. TL’deki değer kaybı ise benzer para birimlerine göre daha belirgin. Geçtiğimiz gün 7,52 seviyelerine kadar yükselen dolar / TL kuru, 7,44 seviyesinde dengelendi. Güne ise 7,48 seviyesinden başlıyor.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde ons altının Yükselen trend çizgisinden destek bulduğu belirtilerek, “Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş dalgasını yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdüren ons altın dün gün içerisinde 1816 seviyelerine kadar düşüş kaydetti.

Teknik açıdan bakıldığında günlük grafikte izlediğimiz mavi yükselen trend çizgisini test eden değerli maden bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını silmeyi başardı.

Ons altında tepki alımlarının sürmesi halinde 1856, 1871 ve siyah alçalan trend çizgisi ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Aşağıda ise mavi yükselen trend çizgisi ve 1816 desteği öncesi 1834 bandı ara bir destek bölgesi olarak takip edilebilir.” denildi.