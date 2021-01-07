Dolar yönünü aşağı çevirdi! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Küresel piyasalarda dün yaşanan sert değer kazançları bugün de devam ederken dolar/TL de Ağustos 2020 sonundan beri en düşük seviyelerde güne başladı.

ABD’nin Georgia eyaletinde tekrarlanan Senato seçimlerinde Demokratlar iki senatör adayını da kazanarak Kongre’de çoğunluğu ele geçirdi.

Küresel hisse senedi piyasaları ABD Kongresi’nde de çoğunluğu ele geçiren Demokrat yönetimin daha fazla borçlanma ve harcama yaparak ekonomik büyümeyi destekleyeceği beklentisiyle yükseldi.

ABD Hazine tahvili getirileri ise Demokrat Parti’nin Georgia eyaletinde tekrarlanan seçimleri kazanarak Senato’da kontrolü ele geçirmesinin ardından son ayların en sert yükselişini kaydettikten sonra yönünü aşağı çevirmeye çalışıyor.

Dolar/TL hafta başında Georgia eyaletinde tekrar edilen seçime yönelik endişelerle dalgalanarak tekrar 7.4’e yaklaşsa da dün belirginleşen küresel risk iştahıyla yönünü tekrar aşağı çevirdi.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortadoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL’deki değer kaybının sona erdiğine dair tahminler de her geçen gün artıyor.

Piyasalarda TL’de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı 2021’de sınırlı da olsa değer kazancı beklentileri hakim.

Bu hafta HSBC müşterilerine 7.1 hedefi ile TL’de yeni pozisyon önerdi.

Küresel piyasalarda da dolar değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Dolar, ABD Senatosu’nda kontrolü Demokratların kazanmasıyla birlikte başkan seçilen Joe Biden’ın maliye politikasını daha da gevşetebileceği beklentisiyle neredeyse son üç yılın en düşük seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksi =USD Asya piyasalarında %0.1 yükselerek 89.444 seviyesine yükselse de halen 2018 yılı Mart ayından beri görülen en düşük seviye olan 89.206 seviyesi yakınlarında seyrediyor.

Öte yandan bankacılar dolar/TL’nin Kasım 2019’dan beri ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesinin önemine de dikkat çekiyorlar.

7.00-7.20 ARALIĞINA DOĞRU İLERLEME ÇABASI Deniz Yatırım'dan Orkun Gödek, 'TL'nin Kasım 2019'dan bu yana ilk kez paritede 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısında kapanış gerçekleştirmesi uzun vadeli trendin test edilmesi adına değerli bir gelişme. Düşüncemiz, 6 Kasım haftasından bu yana paylaştığımız şekilde, paritenin 7.00-7.20 aralığına doğru ilerleme çabası şeklinde olduğu' dedi.

Bugün iç piyasada TCMB’nin açıklayacağı haftalık para banka, menkul kıymet ve rezerv istatistikleri takip edilecek. Bankacılar dolarizasyon için yakından takip edilmeye devam eden yabancı para cinsi mevduatlarda bugün açıklanacak verilerde de TL’ye dönüş yönünde bir gelişme olmadığını hesaplıyorlar.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL Kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti.

TL, dolar karşısında Kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 308/314 seviyesinde.

Piyasada takip edilen bir diğer konu ise Londra swap piyasasında TL faizinin cazip olmayan seviyelerde bulunması. Londra piyasalarında TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

Reuters’da dün yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere BDDK’dan manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamalarının belirleyen yönetmelikte de değişiklik bekleniyor.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analizde endekste yukarı yönlü eğilimin korunduğu belirtilerek, “BIST100 dün yüksek açılışın ardından yataydaydı. Kapanış 1505.42 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te yukarı eğilim korunuyor.

Kısa periyot için destek bölgesi olarak belirttiğimiz 1470 seviyesi üzerindeki tutunma sonrasında yukarı yönlü hareket geçerliliğini dün de sürdürdü.

Endekste saatlik periyot için 1470 seviyesini yakın destek, 1440 seviyesi altını ise zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz.

Bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin ve yukarı yönlü beklentinin korunması olarak değerlendirilebilir. BIST'te yakın direnç olarak değerlendirdiğimiz 1505/15 bölgesinin aşılmasıyla bir sonraki aşama olarak gördüğümüz 1550-1600 bandına yönelme beklenebilir. BIST100'de 1470-1450-1440 destek, 1505/15-1530-1550-1600 direnç olarak belirtilebilir.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde işu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL dün, önemli olarak gördüğümüz 200 günlük ortalamanın altına sarktı. Günlük mum kapanışını 200 günlük ortalamaya çok yakın bir bölgede gerçekleştirdi.

Bugün gerçekleşecek hareketleri dikkatle izlemekte fayda olabilir. 7.31/7.30'un altındaki fiyat hareketleri devam ederse TRY lehine hareketler adım adım devam edebilir.

Olası tepkilerde ise düşüşü izleyen 8 günlük ortalama önemli olabilir. Bu ortalama şuan için 7.40'a denk gelmekte. Bu sebeple gün içi tepkilerde 7.30'un üzerinde ilk kritik direnç 7.40 seviyesi olarak gözüküyor.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Metal’de, dünkü işlem gününde ABD’deki Georgia seçimlerine dair gelişmeler ile dalgalı seyirle başladık. Geri çekilmelerle ilk etapta 1941 Dolar seviyesinin test edilmesi sonrasında, yeniden başlayan yukarı yönlü hareketlerle 1960 dolar seviyesine kadar gelindi.

Ancak, bu sefer gerek küresel çapta artan risk alma iştahının yatırımcıları güvenli limanlardan çıkmaya teşvik etmesi, gerekse de ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde oluşan yükselişin(ki aslında o da güvenli limanlardan çıkışı gösteriyor) yatırımcıları baskılaması ile hızla satış baskısı oluştu.

1900 dolar seviyesine kadar gelinmesi sonrasında, günü 1918 Dolar seviyesinden kapatan Sarı Metal’de yeni günde ise şuana kadar kısmi satış baskısı görmekteyiz.

Emtiada, günün devamında görülebilecek geri çekilmelerde 1912, 1906, 1902 ve 1898 destek seviyeleri yine takip edilebilir.

Olası yukarı yönlü ataklarda ise 1925, 1932, 1939, 1947 ve 1951 direnç seviyeleri ilk etapta izlemeye alınabilir.