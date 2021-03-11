Dolar yönünü aşağı çevirdi! Euro ve altın fiyatlarından son durum…

TL pazartesi günü dolar karşısında yüzde 3’e yakın değer kaybettikten sonra salı günü ve dün yüzde 2’ye yakın değer kazandı.

Asya borsaları, ABD’de tüketici fiyatları verisinin enflasyonla ilgili endişeleri yatıştırması ve Dow Jones endeksini rekor seviyeye yükseltmesinin ardından kazanımlarını artırdı.

Bankacılar üç yıl önceye göre TL’de işlem hacimlerinin üçte ya da dörtte bir seviyesinde olmasının hareketlerin daha volatil olmasında etkili olduğunu belirttiler. Öte yandan Türkiye’ye özgü riskler de son dönemde satış baskısı yaratıyor.

ABD ve AB ile ilişkiler, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, TCMB’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı ve lokallerin dövizden TL’ye dönme konusunda belirgin bir eğilim göstermemesi son dönemde TL’yi negatif ayrışmaya götüren ve takip edilen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

Dolar/TL bu yıl 6.90’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel satış baskısıyla yönünü yükselişe çevirmişti. 6.90 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte bu hafta dolar/TL’de görülen en yüksek seviye 7.7840 olmuştu. Dün itibarıyla görülen en düşük seviye ise 7.49 oldu.

ABD TAHVİL FAİZLERİ DENGELENDİ ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir yılın zirvesi olan yüzde 1.6250'den sonra başlayan üç günlük düşüşün ardından yüzde 1.5 etrafında denge buldu. Dolar ABD'de zayıf tüketici fiyatları verisi ve Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin, bazı yatırımcıların enflasyonda hızlı artış beklentilerini hafifletmesiyle yaklaşık bir haftanın dip seviyesinde seyretti. Bu gelişmeler TL'deki değer kazancınında da ana belirleyici.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Bugün ECB kararı önemli. Haftalık TCMB verilerinde lokallerin dövizden 2 milyar dolar civarı TL’ye geçişini göreceğiz. Bireysel döviz işlemlerini kur yükseldiğinde döviz satış olarak görmeye başlamıştık. Bir miktar seviyeyi değerlendirmek olarak göstek de kalıcı TL’ye dönüşten henüz uzağız” dedi ve ekledi:

“Öncü verilere göre TCMB rezervlerinde 2-3 milyar dolarlık düşüş bekliyoruz ki büyük bölümü zorunlu karşılık kararlarından kaynaklanacak. Cuma günü reform gündemini ve beklenti anketini izleyeceğiz TCMB’nin faiz kararı ise önümüzdeki haftanın en önemli gündemi olacak. Piyasa fiyatlamaları 50-100 baz puan arası faiz artışı gösterse de bizim beklentimiz Mart ayı için yeni artış olmayacağı yönünde” dedi.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve dün son olarak dün Goldman Sachs TCMB’nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına Mart ayında politika faiz oranında artış beklediğini açıkladı.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. TCMB’nin bu ayki PPK toplantısının sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak.

Piyasanın tamamı TCMB’den önümüzdeki hafta faiz artışı beklemiyor. Bazı bankacılar TL’de baskının zayıflaması halinde TCMB’nin hala bu ayı “pas geçebileceğini” de öngörüyor. Ancak bankacılar bu senaryoda TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminlerini tek haneden yüzde 12’ye doğru yükseltmesi de gerekebilir.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİMLER TAKİP EDİLİYOR

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın hafta başında görevinden istifa etmesinin ardından, kamu kurumlarındaki üst düzey değişikliklere Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in görevinden alınması da eklendi.

Analistler son değişikliklerin kafa karıştırıcı olduğunu belirtirken, piyasa kaynakları yakın zamanda üst düzey bazı kurul ve kamu kuruluşlarının yönetiminde değişikliklerin olabileceğine dair spekülasyonlar yapıldığını ifade ettiler.

ALBAYRAK SÖYLENTİLERİ BASKI OLUŞTURMUŞTU

Geçen haftalarda, rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasada baskı oluşturmuştu.

Kamu kurumlarındaki söz konusu değişikliklerin kamu bankalarına da yansıyabileceği de söylentiler arasında yer alırken muhtemel bir kabine revizyonuna işaret edip etmediği ise piyasalarda merak konusu.

BORSA

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan bültende BIST100 endeksinin geçen işlem gününe küresel piyasalara paralel olarak yüzde 0,14 oranında yükselişle 1.551 seviyesinden başlangıç yaptığı hatırlatılarak, “Kur tarafında meydana gelen geri çekilme ve Türkiye 5 yıllık CDS’in düşmesi, iç piyasalarda alımları hızlandırdı.

BIST100 endeksi yatay başladığı geçtiğimiz işlem gününü yüzde 1,02 oranında yükselişle 1.564 seviyesinden tamamladı. Metal ana sektörü payları yüzde 2,75 oranında değer kazanırken, inşaat sektörü payları yüzde 1,72 oranında değer kaybetti.

BIST100 endeksinde takip edilecek direnç seviyeleri 1.570 – 1.575 -1.584 olacakken, 1.555 – 1.546 – 1.540 destek seviyeleri olarak takip edilecek.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününde düşüşünü sürdürerek haftanın ilk işlem gününde ki tüm kazançlarını geri sildi ve 7.50 bölgesine geriledi. Dolar endeksinde görülen değer kaybı da paritedeki düşüşü destekledi.

Teknik açıdan bakıldığında 100 günlük basit hareketli ortalaması altında kıran paritede 7.4502 ve 7.7.3514 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Bu seviyeler 6.9230-7.7852 yükselen hareketin 538.2 fibo ve yüzde 50.0 fibo bölgelerine denk gelmekte. Olası yaşanabilecek yukarı yönlü tepkilerde ise 100 günlük ortalama ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir.

ALTIN

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan analizde ons altında tepki yükselişinin devam ettiği belirtilerek, “İlk destek 1.725 seviyesinde bulunuyor. Tepki yükselişinin devamı açısından 1.725 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki destekler ise 1.708-1.700 ve 1.690-1.677 seviyeleri olarak görülüyor.

İlk direnç 1.740 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler ise 1.760-1.765 ve 1.775 noktalarında bulunuyor. Tepki alım denemeleri güç kazanma çabasında.” denildi.