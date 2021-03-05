Dolar yükselişe geçti! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

ABD Hazine tahvil getirileri gece saatlerinde yüzde 1.5’i aşarken, dolar endeksi de üç ayın zirvesine çıktı. Dolar ve güvenli liman dolar cinsi varlıkların getirilerinin artması gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara satış getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasında ABD’deki gevşek para politikasının devam edeceğini tekrar ifade etti. Powell tahvil piyasasındaki satışların “düzensiz” olmadığını veya uzun vadeli faizlerin Fed’den müdahale getirecek kadar yükselmesine yol açma ihtimalini düşük bulduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş tekrar güç kazandı.

Geçen hafta yüzde 1.614’e kadar yükselerek riskli varlıklarda satışa yol açtıktan sonra yönünü aşağı çeviren ABD Hazine tahvil getirisi tekrar yüzde 1.5’in üzerine çıktı ve Asya piyasalarında yüzde 1.584’e kadar yükseldi.

Dolar cinsi varlıkların getirisinin artması dolara da destek verdi. Dolar endeksi dün yüzde 0.7 yükseldikten sonra bu sabah 91.672’de yukarı yönlü seyrini korudu.

TL her ne kadar TCMB’nin önümüzdeki aylarda faiz artıracağı beklentisi kuvvetleniyor olsa da tahvil getirilerindeki yükselişe paralel değer kaybını sürdürdü.

Türkiye’de ise tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken enflasyonun Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşması nedeniyle TCMB’nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa geneline hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şöyle denildi:

“Perşembe günü hafif alıcılı bir seyrin etkili olduğu BIST’te, yurt dışı piyasalarda etkili olan satıcılı seyre kıyasla görece güçlü bir seyrin etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Önümüzdeki sürece baktığımızda da, kilit destek olarak 1.520 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. Bu önemli destek üzerinde piyasadaki yukarı eğilimin potansiyel hedefleri olarak 1.550 ve 1.580 seviyeleri bulunuyor.

Ancak, yurt dışı piyasalardaki görece zayıf seyrin devam etmesi ise, petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü eğilimle birlikte yerli piyasalarda dün gözlenen pozitif ayrışmanın devamı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.

Bu paralelde aşağı yönde baktığımızda ise, 1.520 seviyesindeki desteğin korunamaması halinde, piyasada yeniden satıcılı bir seyrin etkili olması beklenebilir. Böyle bir gelişme halinde de, öncelikle 1.480 olmak üzere, orta vadeye yönelik ana destek olarak izlediğimiz 1.430 desteğinin yeniden ön plana çıkması beklenebilir. ”

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şöyle denildi:

Geçen gün 200 günlük ortalamanın üzerinde günlük kapanış yapan dolar/TL, bu teknik hareketin ardından yükselişini adım adım 7.50 seviyesinin üzerine taşıyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin adım adım yüzde 1.5 seviyesinin üzerine çıktığı piyasa ortamında gelişmekte olan ülke para birimlerinden çıkış yaşanıyor.

Dolar/TL de bundan etkilenerek bu gece Asya seansında 7.53 seviyelerini gördü. Dün anlık olarak 100 günlük ortalamaya denk gelen 7.59 seviyesi görülmüştü.

Gün içerisinde 100 günlük ortalama bölgesi kontrol edilebilir. Bu bölge üzerindeki günlük mum kapanışı olup olmaması izlenebilir. Olası kar satışlarında ise ilk önemli destek 7.37, bir altta ise haftalık bazda 7.21 desteği önemli gözükmekte.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şubat ayında oldukça zayıf bir performans gerçekleştiren altın fiyatlarının ayı yaklaşık olarak yüzde 7 değer kaybı ile kapattığı belirtilerek, özellikle ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Yeni aya bir miktar toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatlarındaki bu hareketin uzun süreye yayılamadığı ve aşağı yönlü hareketlenmelerin devam ettiği vurgulanan analizde, “Diğer yandan dün akşam Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında tahvil getirileri ve enflasyon beklentilerini kontrol altında tutulacağı konusunda piyasaları tatmin edici açıklamalarda bulunmaması volatiliteyi artırdı ve altındaki aşağı yönlü hareketler hızlandı.

ABD'de mali teşvik paketi konusundaki beklentiler artıyor. ABD Senatosu'nda 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinde son aşamaya gelindi. Nihai oylamanın ise hafta sonu yapılması bekleniyor. Haftanın son işlem gününde ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1707.32 – 1735.40 – 1760.89 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1675.99 – 1657.75 – 1639.51 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” denildi.