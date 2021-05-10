‘Dolarda beklediğimiz alevlenme 1 ay ertelendi’

Dolar/TL, ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalmasının ardından geçen haftanın son gününde gerilediği 8.3’ün hemen altında güne başladı.

Bankacılar resmi tatiller ile bu hafta Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak piyasalarda hacimlerin nispeten düşük kalabileceğini belirttiler.

ABD’de tarım dışı istihdam artışı Nisan’da 266,000 ile 978,000 olan beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD tarım dışı istihdamki beklentilerin altındaki artış hisse senedi piyasasını yukarı çekse de dolar ve ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Veri ABD’de merkez bankasının hızlı bir şekilde desteklerini geri çekeceği yönündeki bazı beklentileri de azaltarak gelişmekte olan para birimlerine yönelimi artırdı.

Istanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde beklediğimiz alevlenme en az 1 ay ertelendi” dedi.

Doların başlıca para birimleri karşısında seyrini izleyen endeks ilk kez 26 Şubat’tan bu yana 90.128’e kadar geriledikten sonra 90.178’de bulunuyor.

KAFALAR KARIŞIK

Geçen haftanın en önemli gündemi olarak takip edilen Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri sabit tuttuğu faiz kararı piyasada ilk indirimin zamanlamasına yönelik birbirine zıt algılamalar yarattı.

TCMB, Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini %19’da sabit tutarken enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceğini belirtti.

TCMB’nin bir önceki karar metninde kullandığı ifade “Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” şeklinde idi. Sıkı yerine mevcut duruş ifadesine yer verilmesine bazı ekonomistler faiz indirim döneminin yakın olduğu, bazı ekonomistler ise ilk indirimin ötelendiği yorumunu yaptılar.

Piyasalarda TCMB’nin bir an önce faiz indirimi istediği yönündeki kanı değişmiş değil. Ancak TCMB, Kavcıoğlu göreve geldiğinden beri dünyadaki en yüksek oranlardan olan %19 politika faizini değiştirmiş de değil.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD verisi ve %19 seviyesinde duran faiz TL’ye yönelik risklerin fiyatlamasını 3-5 hafta öteleyecektir. Bu süreçte TL lehine fiyatlamalar görebiliriz. Orta vadeli bir tahmin için corona virüsteki gelişmeleri ve turizm sezonundaki döviz girdisinin seviyelerini görmeye çalışıyoruz. Yabancı yatırımcı açısından güven unsurunu da takip ediyoruz” dedi.

Piyasada bugün TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı işgücü istatistikleri takip edilecek. Yarın açıklanacak Mart ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim verileri de takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Ancak verilerin TL’de etkili olması beklenmiyor. Yurtdışında ise ABD’de Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri piyasanın takibinde olacak.