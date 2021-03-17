Dolarda Biden ve tahvil yükselişi

Küresel piyasalar gözünü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevirirken, ABD tahvil faizlerinde son dönemde kaydedilen yükseliş bugün de sürdü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,61’den yüzde 1,67’ye sıçrarken, son 13 ayın zirvesini gördü. Tahvil faizlerindeki artışa paralel ABD dolar endeksi de değer kazandı.

Gözlerin yarın Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildiği dolar/TL’de de tahvil faizlerindeki artışın ardından yukarı doğru hareket görüldü.

Gün içinde 7,48’e kadar gerileyen dolar/TL, tahvil faizlerindeki yükselişe paralel ABD dolarının güçlenmesiyle 7,53 seviyelerini gördü.

ABD’de tahvil faizlerindeki artış, Fed’in para politikası adımlarını ve para politikasında sıkılaşmaya gitme konusundaki zamanlamasını etkileyebileceği için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

RUS RUBLESİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bugün piyasaları etkileyen bir diğer gelişme, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesi ve ABD seçimlerine müdahalesi nedeniyle bedel ödeyeceğini söylemesi oldu.

Açıklamanın ardından, Rus rublesi ABD doları karşısından sert değer kaybı yaşadı. Dolar/ruble kuru, 72,7 seviyelerinden 74’e yükseldi.

ABD’de Biden yönetiminin Rusya’ya dönük yaklaşımı, S400 anlaşmazlığı nedeniyle Washington-Ankara ilişkileri ve Türkiye’de piyasaları da yakından ilgilendiriyor.

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