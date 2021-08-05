Dolarda bir kez daha Erdoğan yükselişi

Önceki gün 8,30'a kadar gerileyen ve dün akşam 8,46 seviyesinde olan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı "Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz" açıklaması üzerine bugün 8,57'yi gördü.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Önceki gün 8,30’a kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 8,57’yi gördü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam katıldığı canlı yayında enflasyon ve faizle ilgili açıklamalar kur yükselişinde etkili oldu.

Erdoğan’ın konuşması öncesinde 8,46 seviyesindeki kur, konuşma sonrasında yükselişe geçti ve bu sabah 8,57’yi gördü.

Erdoğan, dün akşam “Buradan ben de herhalde sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos'ta düşük enflasyona geçeceğiz.” demişti.

Erdoğan’ın enflasyonun yüzde 19’u aşmaması için TÜİK’e mi yoksa faiz artırmaması için TCMB’ye mi mesaj verdiği konusu ekonomistler arasında soru işaretlerine neden oldu.

Erdoğan daha önce de birçok kez, ekonomistlerin paylaşmadığı “faiz sebep enflasyon neticedir” tezini dile getirmiş ve TL’de sert değer kayıplarına neden olmuştu.

FAİZ VE ENFLASYON ENDİŞESİ…

Önceki gün açıklanan temmuz enflasyonunun yüzde 18,95 ile beklentileri aşması ve yüzde 19 seviyesindeki Merkez Bankası (TCMB) yaklaşması, “erken faiz indirimi penceresi tamamen kapandı” yorumuyla piyasada iyimserliğe ve kurda düşüşe neden olurken, bir yandan da önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da yükseleceğine dair beklentiler ve para politikasına dair devam eden endişeler kurda baskı yaratmıştı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma konusunda acele etmeyeceğine dair mesajları da bir süredir doların görece zayıf seyretmesine neden olmuş ve bu da TL’yi desteklemişti.

İlginizi Çekebilir JPMorgan TL varlıklara yatırımın önündeki engeli açıkladı