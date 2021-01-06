Dolarda dalgalı seyir devam ediyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Küresel hisse senedi piyasası, ABD’nin Georgia eyaletinde edilen Senato seçimlerinde Demokratların kazanma ihtimaline karşı yatırımcıların beklemeye geçmeleriyle gerilerken ABD tahvil getirileri yükseldi.

Dolar/TL dün dar bantta küresel piyasalara paralel her iki yönlü dalgalanmasının ardından bu sabah güne 7.4’ün hemen altında başladı.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortadoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL’deki değer kaybının sona erdiğine dair tahminler de her geçen gün artıyor. HSBC dün müşterilerine 7.1 hedefi ile TL’de yeni pozisyon önerdi. Piyasalarda TL’de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı 2021’de sınırlı da olsa değer kazancı beklentileri hakim.

JP Morgan tarafından dün yayımlanan bir raporda TCMB’nin, son iki toplantısında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdığı hatırlatarak, “Ancak enflasyonda yukarı yönlü gerçekleşen sürprizler dezenflasyona ulaşmanın uzun ve zorlu bir süreç olacağını ve politika yapıcılar için hataya yerin olmadığını doğruluyor…. TCMB’nin daha fazla sıkılaşmaya gideceğini düşünmüyoruz. Hatta, hala bir sonraki adımın faiz indirimi olacağını düşünüyoruz” denildi.

JP Morgan TCMB’nin ilk faiz adımını Nisan’da 100 baz puan ile indirim yönünde olabileceğini öngördü. Kurum bu beklentisinin enflasyonda iyileşmeye dolarizasyonun başlamasına ve TL’nin istikrarı gibi koşullara da bağlı olduğuna dikkat çekerek bunların gerçekleşmemesi halinde indirimin 1 ya da 2 ay ötelenebileceğini belirtti.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti.

TL, dolar karşısında Kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra küresel riskten kaçışla sınırlı yükselişte. CDS bu sabah 314/321 seviyesinde.

Piyasada takip edilen bir diğer konu ise Londra swap piyasasında TL faizinin cazip olmayan seviyelerde bulunması. TL’nin -%24 seviyesine kadar gerileyen TL getirisi bu sabah yaklaşık +%8 düzeyinde. Yabancıların swap kanalıyla TL’de kalmasının cazip gelebilmesi ve Londra piyasalarında TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

BDDK’nın swap kısıtlamaları vadeye göre farklılaşıyor. Bankacılar en kısa vadede Türk bankalarının swap sınırına neredeyse ulaşmasına rağmen uzun vadelilerde tüm sınırın aşılmadığına da dikkat çekiyorlar. Swap sınırlamalarının gevşetilmesi bankaların tercihine göre TCMB rezervlerini düşürebiliyor.

HAZİNE DÖRT İHALEDE 16.8 MİLYAR TL BORÇLANDI

Yabancı payının geçtiğimiz yıl yüzde 3-4 aralığına kadar gerilediği borçlanma piyasasında, Hazine bu hafta başladığı ve 6 ay sürecek yüklü borçlanma döneminin ilk 4 ihalesinde yaklaşık 16.8 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Yabancı payı ekonomi yönetimindeki değişim sonrası sınırlı artış gösterirken beklenti önümüzdeki dönemde artışın sürmesi yönünde.

Piyasalarda ayrıca Hazine’den uluslararası piyasalarda eurobond ihracı ve ay sonunda değişim ihalesi de bekleniyor.

BORSA

Tera Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende BIST100 endeksinin dün günün ikinci yarısında gelişen satış baskısıyla gün içerisinde 1475 seviyesini test ettiği ve günü yüzde 0.39 düşüşle 1489 seviyesinde tamamladığı belirtilerek, “Bugün içeride takip edilecek önemli makro veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ADP İstihdam ve Aralık ayı FOMC Tutanakları takip edilecek.

Bugün Almanya vadeli tarafında görünüm pozitif, ABD tarafı ise dünkü kazançların ardından satıcılı. BIST’in güne yatay başlamasını bekliyoruz, 1500 direnci aşılmadıkça kısa vade için yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Diğer yandan ABD Senatosu’nda çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçim sonuçları takip ediliyor olacak.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde dolar/TL’de yatay görünüm ile birlikte sıkışma eğiliminin de başladığı belirtilerek, “200 günlük ortalama oldukça güçlü bir destek ve bu bölge şimdilik çalışıyor. Aynı zamanda düşüşü takip eden 8 günlük ortalama da direnç hattı olarak fiyatı baskılamaya devam ediyor. 8 günlük ortalama bugün 7.42 seviyesine denk gelmekte. 200 günlük ortalama ise 7.31 seviyesinden geçiyor. Gün içi hareketlerde bu iki seviye takip edilebilir.” denildi.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Altın fiyatları yeni yıla yukarı yönlü hareketlenmeler ile başladı ve bu hareketlenmeler ile birlikte fiyatlar yaklaşık olarak son sekiz haftanın en yüksek seviyeleri yakınlarında işlem gördü.

Dolar endeksinin zayıf seyri, Amerika kanadında reel faizlerde yaşanan düşüşler ve corona virüsü pandemisinde vaka sayılarında istenilen kontrolün tam olarak sağlanamaması altını destekleyen unsurların başında yer alıyor.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1963.43 – 1992.10 – 2014.39 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1929.28 – 1900.08 – 1855.69 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.