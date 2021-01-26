Dolarda dalgalı seyir! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Geçen hafta ABD faizlerindeki yükselişle birlikte gördüğü 7.5’li seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar/TL, TCMB’nin faiz kararı ile 7.35’in altına kadar geriledi. Daha sonra küresel piyasalara paralel dalgalı bir seyir izleyen kur geçen haftayı 7.4 civarında tamamladı.

Asya borsaları, ABD’de Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketiyle ilgili potansiyel engellerin risk iştahını baskılamasıyla rekor seviyelerden geriledi, ABD hazine tahvil getirileri de üç haftanın dip seviyesine indi.

Düşük risk iştahı, dolara diğer para birimleri karşısında bir nebze destek sağladı, petrol fiyatları ise hafif gerileme kaydetti.

Yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası toplantısı öncesinde de temkinli tavır sergiliyorlar.

TCMB geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 17’de sabit tutarken, sıkı duruşu “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğine ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapacağına dikkat çekti.

Bankacılar PPK kararının ardından TCMB’nin perşembe günü gerçekleştireceği enflasyon raporunu izleyecek. Enflasyon 2020 yılını yüzde 14.6 seviyesinde tamamlarken, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyon tahminini bir “ara hedef” olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti. Tahmin, bu hafta güncellenecek.

Piyasanın beklentisi enflasyonun Nisan veya Mayıs’ta tepe noktasını göreceği, yıl sonunda tek haneye düşemeyeceği, yılı yüzde 11-12 bandında bitireceği yönünde. Piyasalar enflasyon raporunda kendi tahminleri (yüzde 11-12) ile TCMB (yüzde 9.4) arasındaki farkın nasıl kapanacağını, bunun piyasa fiyatlamalarına etkisini takip edecekler.

GOLDMAN SACHS TL TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI Goldman Sachs hafta sonunda yayımladığı raporda 3 ay sonrasına ilişkin dolar/TL beklentisini 7.5'ten 7 seviyesine çekerken, 6 ve 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerini ise sırasıyla 7.75'ten 7'ye, 8'den 7.5'ye çekti. Banka TL'de son dönemde görülen değer kazançlarının önümüzdeki dönemde ancak sınırlı devam edebileceğini, bunun da TCMB'nin rezervlerini artırma yönlü adım atacağına yönelik beklentilerinden kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan dün Reuters’ta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere, Türkiye piyasalarındaki payını yanlış ekonomi politikalarını gerekçe göstererek son yıllarda sert düşüren yabancı yatırımcılar gelişmekte olan ülke piyasaları genelindeki en büyük geri dönüşlerden birini gerçekleştiriyorlar.

Ekonomi yönetimindeki değişim, ortodoks politikalara dönüş ve reform gündemiyle Kasım ayından bugüne yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarına 15 milyar doların üzerinde giriş yaptılar.

Bu değişim piyasa dostu uygulamalara dönüş ile birlikte gelirken piyasadaki beklenti girişlerin yılın ilk yarısında belirginleşmek üzere 2021 boyunca da devam edeceği şeklinde.

Hazine dün yoğun itfa programını bir miktar rahatlatmak adına piyasa yapıcı bankalara yönelik değişim ihaleleri gerçekleştirdi. İhalelerde Nisan 2021 itfalı kuponsuz tahvili geri alınırken yerine 2028 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil verildi. Dün yaklaşık 4 milyar TL borç ötelemesi gerçekleştiren Hazine değişim ihalesine bugün de devam edecek.

Öte yandan dün 6.5 milyon doz Sinovac aşısı daha Türkiye’ye ulaşırken piyasalar aşılama sürecinin Türkiye genelinde yayılmasına ilişkin süreci de takip ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 329/334 seviyesinde.

BORSA

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

BIST100 Endeksi dün yüzde 0,14 değer kaybederek 1540 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 24 puanlık band içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI aşırı alım sınırı 70 aşağısında 65 seviyesinde devam etti.

1540 seviyesi aşağısında destek olarak 20 günlük ortalama 1521 seviyesine kadar gün içerisinde gerileme görülebilir. 20 günlük ortalama aşağısında ise ana destek 1505 seviyesi olarak görüyoruz.

Yukarıda dirençleri ise 1550 – 1562 – 1578 olarak belirliyoruz. 1505 aşağısında aktivitede hızlanma görülebilir.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL’de yaşanan düşüşlerde 200 günlük ortalama destek olamaya devam ediyor. Paritede bu ortalamanın ve hemen altında 6.02-8.58 yükselen hareketin yüzde 50.0 fibonacci düzelteme bölgesi olan 7.30 bandının kırılması halinde TL lehine işlemler güç kazanabilir.

Bu durumda paritede 7.17 ve 7.00 teknik seviyeleri gündeme gelebilir. Diğer yandan siyah alçalan trend çizgisinin hemen üzerinde seyreden paritede olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7.50 ve 7.60 seviyeleri direnç oluşturabilir.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde geçen haftayı yüzde 1.40 düzeylerinde değer kazanımı ile kapatan ons altının yeni haftanın ilk işlem gününde değer kazanımlarını koruduğu ve bir miktar daha kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Joe Biden ile birlikte ABD kanadında mali teşvik paketinde beklentilerin oldukça arttığı belirtilen notta şöyle denildi:

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi Biden'ın hazırladığı ekonomik teşvik paketini Demokrat Partili üyeler olarak şubat ayının başlarında tam olarak hazır olabileceklerini belirtti.

Bu konuda beklentilerin artması onsu destekleyen unsurların başında yer alıyor. Diğer yandan corona virüsü pandemisinde kontrolün halen istenilen düzeyde olmaması ve ek tedbirlerin artması küresel risk iştahını azaltıyor.

Son olarak piyasalar düşen haber akışlarına göre ABD Başkanı Biden Covid-19 yayılımını düşürmek adına ABD'ye seyahatleri sınırlandıran bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu gelişmelerde güvenli liman ihtiyacını artıyor.

Haftanın bir diğer konusu ise FED toplantısı. Bugün Fed üyeleri bir araya gelecek ve toplantı 2 gün sürecek. Yarın akşam saatlerinde Fed faiz oranı kararını açıklayacak. Beklentiler faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ama karar metni itina ile incelenecek.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 1875.84 – 1900.56 – 1929.28 seviyeleri direnç noktaları olarak 1830.85 – 1816.90 – 1800.02 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.