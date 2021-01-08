Dolarda dalgalı seyir! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Bankacılar, piyasalarda haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda canlı olan risk iştahının yön belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Asya borsaları, yatırımcıların artan corona virüsü vakalarını ve ABD’deki siyasi çalkantıları göz ardı edip yılın ileriki bölümünde ekonomik toparlanma olacağını ummalarıyla rekor seviyelere yükseldi.

Wall Street rekor seviyeye çıkarken, tahvil fiyatları ise Demokratların kontrolündeki yeni hükümetin ABD’deki ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için büyük harcamalar ve borçlanmalar yapacağı yönündeki beklentiyle geriledi.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL’deki değer kaybının sona erdiğine dair tahminler de her geçen gün artıyor.

TL son 2 yılın aksine son dönemde gelişmekte olan para birimlerine daha benzer ancak pozitif ayrışan bir seyir izliyor. Pozitif ayrışma zaman zaman daha çok değer kazancı olarak yansırken, bazen de dün olduğu gibi sert değer kayıplarının TL’de görülmemesi olarak da yaşanabiliyor.

Bankacılar dolar/TL’nin dün gördüğü en düşük seviyelerden yükselişinde küresel gelişmelerin belirleyici olduğuna ve TL’deki dün değer kaybının yüzde 0.1 ile gelişmekte olan ülke ortalamalarının çok altında olduğuna dikkat çektiler. Benzer para birimlerinde dün dolara karşı yüzde 2 civarında değer kaybı yaşandı.

Piyasalarda TL’de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı 2021’de sınırlı da olsa değer kazancı beklentileri hakim. Son olarak bu hafta HSBC müşterilerine 7.1 hedefi ile TL’de yeni pozisyon önerdi.

Öte yandan bankacılar dolar/TL’nin Kasım 2019’dan beri ilk kez bu hafta 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesinin önemine de dikkat çekiyorlar.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti.

HANEHALKI TL'YE DÖNMEDİ TL, dolar karşısında kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılı tamamında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde oldu. Yabancı yatırımcılar Türkiye yatırımlarını artırırken, TCMB'nin rezerv birikimi için bir ön şart olarak telafuz ettiği lokallerin döviz ve altından TL'ye dönmesi ise henüz başlamadı.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi dün Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, dünyadaki düşük faiz ortamında TCMB’nin yabancı yatırımcı açısından cazip ve yeterli bir faiz uyguladığını ancak lokal yatırımcılar için bu faizin yeterli olmadığını söyledi.

Ekonomi yönetimindeki değişimle birlikte başlayan girişlerle Kasım ayından 2020 sonuna kadar 4 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yaklaşık 15 milyar dolar giriş yaptığı hesaplanıyor.

Ancak aynı dönemde kasım ve aralık aylarında yabancıların bu denli girişine rağmen lokal döviz ve altın mevduatları 10.6 milyar dolar artışla 234.8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 309/315 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine’nin yılın ilk haftalarında CDS’lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analitik görünüm analizinde şu ifadelere yer verildi:

BIST100 dün yukarı açılışın ardından günün genelinde 1505 seviyesi üzerindeki hareketini korumayı başardı. Kapanış 1522.24 seviyesinde gerçekleşti.

Olumlu teknik görünümle birlikte BIST'te iyimserlik devam ediyor. Beklentimiz paralelinde 1550-1600 bandına yönelik iyimserliğin korunduğunu belirtebiliriz.

Endekste saatlik periyot için 1490 seviyesini yakın destek, 1470 seviyesi altını ise zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz.

Bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin ve yukarı yönlü beklentinin korunması olarak değerlendirilebilir. Bu paralelde 1550-1600 seviyesine yönelik beklentinin de güçlü kaldığını belirtmek mümkün.

BIST100'de 1505-1490-1470 destek, 1530-1550/80-1600 direnç olarak belirtilebilir.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende şu ,ifadeler kullanıldı:

Dolar/TL ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızla düşüşe geçen Dolar/TL 7,25 ile tarihi zirvesinin yüzde 18 altına gelmiş durumda.

Kasım ayında Dolar/TL grafiğinde 8,50 seviyesinin üstü görülmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalınamamasıyla birlikte başlayan düşüşte 7,30 desteğinin altına gerileme yaşandı.

7,50 kısa vadeli direnç oluştururken bu seviyenin kırılması durumunda 7,60 – 7,70 hedef haline gelebilir. 7,22 seviyesinin aşağı kırılması 7,15 ve 7,10 seviyesini destek haline getirebilir.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde 1908-1900 destek hattı takip edildiği belirtilerek, “Hafta içerisindeki 1957 direnç testinin ardından gerileyen ons altın, 1767 desteğinden gelen kısa vadeli uptrend çizgisini test etmekte.

Bu sebeple önümüzdeki günlerde 1908/1900 destek hattı önemli olabilir. Bu bölgenin kırılması kar satışlarını derinleştirebilir.

1900'ün altında 1878 seviyesi 55 günlük ortalamanın bulunduğu bölge olması açısından bir sonraki kritik destek hattı olarak karşımıza çıkabilir. Olası tepkilerde ise gün içinde 1920 ara ve 1930 ise ana direnç olarak takip edilebilir.” denildi.