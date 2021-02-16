Dolarda düşüş sürüyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söylemi ve küresel risk iştahındaki canlı seyirle Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.95’in altında işlem görüyor.

Asya borsaları, ekonomik toparlanma konusundaki iyimserliğin ve düşük faiz oranı beklentilerinin yatırımcıları riskli varklıklara doğru yöneltmesiyle prim yaparken dünya borsalarındaki alımlar 12. günde de devam etti.

Dolar/TL haftaya 7.02 civarında başladıktan sonra dün ve bu sabah itibarıyla aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kur bu sabah en düşük 6.9450’ye kadar geriledi.

En son 5 Ağustos 2020’de bu seviyelerde işlem gören dolar/TL’de 6.98 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte Temmuz 2020’de uzun bir süre yatay seyir görülen 6.85 seviyesi takip edilecek.

Bankacılar, 6.85 seviyesinin lokallerin döviz ve altın birikimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği seviyeler olduğu için önemine dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL Haziran-Temmuz 2020 döneminde kamu rezerv satışlarıyla 6.85 seviyesinde neredeyse iki ay askıda kalmış, lokaller bu dönemde büyük bir bölümü altın olmak üzere döviz cinsi varlıklarını yaklaşık 15 milyar dolar artırmıştı. Lokallerin bu seviyeden alım yaptıkları döviz cinsi varlıklarını önümüzdeki dönemde TL’ye çevirip çevirmeyecekleri piyasada yakından izleniyor.

TCMB’nin döviz alım ihalelerine başlamak için dedolarizasyonu bir ön şart olarak belirlediği için de süreç ayrıca yakından takip ediliyor.

TL, dolar karşısında ekonomi yönetimindeki kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık yüzde 21 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi dört yılda yaşanan yüzde 60’ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi. Kasım’dan beri bakıldığında benzer gelişmekte olan para birimlerinde dolar karşısında yüzde 5 – yüzde 7 arasında değer kazancı yaşanıyor.

BORSA

Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analitik görünüm analizde şöyle denildi:

BIST100 haftanın ilk gününde yüksek açılışın ardından iyimserliğini sürdürdü. Kapanış 1562 seviyesinde gerçekleşti. Endekste bir süredir iyimserlik içerisinde devam eden konsolidasyon hareketi yukarı yönde çözülüyor.

Kapanış, yukarı hareketin güç kazanacağı bölge olarak gördüğümüz 1550/55 bandı üzerinde. Bu kapanışla iyimserliğin desteklendiğini düşünüyor, 1570-1600 bandını yakın hedef olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.

Endekste kısa periyot için 1545/25 bandını yakın destek bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Üzerindeki hareketin korunması yukarı yönlü beklentinin güçlü kalmasını sağlayabilecektir. BIST100'de 1545/35-1525-1505 destek, 1570/80-1600-1625 direnç olarak belirtilebilir.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde Dolar/TL’nin, yurt içi ve yurt dışında endişelerin azalması ve TCMB'nin faiz oranını yakın zamanda düşürmeyeceğine ilişkin beklentilerle düşüşünü 5.haftaya taşıdığı belirtilerek, “Düşüşün devamında 6.8590 ve 6.7900 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 6.9545 ve 7.0550 direnç oluşturabilir.” denildi.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Haftaya 1824 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde zayıf bir performans sergiledi. Geçtiğimiz haftayı küçükte olsa değer kazanımı ile kapatan altın fiyatlarında ABD kanadındaki mali teşvik paketi beklentileri yakından izleniyor.

Beklentilerin artması zaman zaman altın fiyatlarını destekliyor. Diğer yandan Amerika'da aşılama son hız devam ederken, salgının hızı haftalık bazda baktığımızda son dört ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.

Bununla birlikte diğer ülkelerde de aşı çalışmalarının devam etmesi umutları bir miktar yeşertiyor. Ek olarak altının üzerinde baskı oluşturan unsurların başında ABD hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükselmeler yer alıyor.

Hazine tahvil faizlerinde yükselmelerin yaşanması, faiz getirisi olmayan değerli metallerin cazibesini zaman zaman azaltıyor. Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1830.72 – 1854.31 – 1875.45 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1815.98 – 1800.02 – 1785.53 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.