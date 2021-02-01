Dolarda düşüş sürüyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL geçen hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın faiz indirimi için erken olduğu mesajını vermesinin etkisiyle geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamasının altına indi. İşlemcilere göre dolar/TL’nin bu seviyenin altında tutunması düşüşün devamını sağlayabilir.

Küresel piyasalara bakıldığında küçük yatırımcıların gözünü kıymetli metallere çevirmesiyle birlikte hedge fonlar hisse senedi piyasalarında bir miktar nefes aldı. ABD endeks vadeli işlemleri kayıplarını telafi etti, Asya borsaları ise haftaya yükselişle başladı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dört gün üst üste ekside kapattıktan sonra bugün %1.4 artıda seyretti.

İnternet üzerinden toplanarak geçen hafta ABD, Avrupa, Asya ve hatta Avustralya borsalarında hedge fonların gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı şirketleri yükselten ve fonların milyarlarca dolar zarar etmesine neden olan küçük yatırımcıların hedefinde gümüşün olduğu görülüyor.

ÇİN’DE BÜYÜME YAVAŞLADI

Ekonomistler, küçük yatırımcılar ile hedge fonlar arasındaki mücadele her ne kadar ilgi çekici olsa da, ABD ve Avrupa ekonomilerindeki ivme kaybına kıyasla piyasalarda yönlendirici etkisinin sınırlı olduğunu düşünüyorlar.

Çin’de açıklanan ocak ayı PMI verileri hem ülke içinde hem de ABD ve Avrupa’da uygulanan tecrit önlemleri nedeniyle imalat sanayinde büyümenin ocak ayında yavaşladığını ortaya koydu.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, yayımladığı değerlendirmede, piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli işlemlerde bir süre daha devam edebileceğini ve zeminin yeniden yerine oturmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmesine karşılık, “USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini ve global fonlama koşullarındaki seyrin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan 7.24-7.21 destek, 7.32-7.39 ise direnç olarak izlenebilir” dedi.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde 1,580 bölgesinden başlayan düzeltme sürecinin devam ettiği belirtildi. Geçen hafta BIST100 endeksinin yükselen trend kanalının bulunduğu 1,580 bölgesinden başlayan düzeltme sürecinin ivme kazandığını belirtilen analizde, “En düşük 1,430 seviyesinin test edilmesini takiben başlayan tepki denemelerinde ise, 1,500 seviyesinin aşılamadığını görüyoruz.

Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, yukarı yönlü toparlanma çabalarının güçlenebilmesi için, BIST100 endeksinin öncelikle psikolojik 1,500 eşiğinin üzerinde kalıcı olabilmesi, ardından da ilk önemli direnç olarak izlediğimiz 1,520 seviyesinin üzerine çıkabilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Aksi durumda ise, olası tepki denemelerinin piyasada satış yönünde kullanılma ihtimalini yüksek görüyoruz. Böyle bir olasılık halinde ise, öncelikle 1,460 olmak üzere 1,430 ve 1,400 seviyesindeki desteklerin yeniden gündeme gelmesi beklenebilir.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde dolar kurunda geri çekilmenin sürdüğü belirtildi. Geçen hafta 200 günlük ortalamanın kırılmasının ardından TL lehine hareketlerin kademeli olarak devam ettiği belirtilen analizde, “Yeni haftaya başlarken, Asya seansında Türk Lirası lehine bir görüntü var.

Kur 7.25 seviyelerine kadar geriledi. Bu görüntü devam ederse gün içinde 7.19 desteği gündeme gelebilir. Olası tepkilerde öncelikle 7.30 ilk direnç olmakla birlikte tekrar 200 günlük ortalama üzerinde günlük kapanış yapmadıkça TL lehine hareketler gücünü koruyabilir.” denildi.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

“Geçen haftaya 1854 seviyelerinde başlangıç yapan ons altın hafta içerisinde dalgalı bir seyir izlese de haftayı 1847 seviyelerinde kapattı. Hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlenmeler ile 1875 seviyeleri test edilse de buralarda tutunmalar yaşanamadı.

Fed'in ocak ayı toplantısında bir değişikliğe gitmemesi ve doların da küresel bazda bir miktar toparlanma hareketleri ile birlikte altının üzerinde baskılar oluştu. Altının ocak ayı performansına baktığımızda ise yaklaşık yüzde 3 seviyelerinde değer kaybı yaşadığı görülüyor.

Bu da yaklaşık olarak son 10 yılın en kötü ocak ayı performanslarından biri olarak kayıtlara geçti. Küresel bazda Reddit konusu piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta bu konu ile birlikte gümüş fiyatlarında perşembe akşamı yukarı yönlü sert hareketlenmeler yaşanmıştı ve bu hafta da gümüş gapli yukarı yönlü açılış gerçekleştirdi.

Bu konu bir miktar altını da etkilerken, yeni haftaya yukarı yönlü gapli açılışlar ile başlandı.Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 1875.05 – 1900.56 – 1929.97 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1832.51 – 1816.90 – 1800.02 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.