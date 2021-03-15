Doların gözü faiz kararında! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL bu yıl 6.90’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil getirileri kaynaklı satış baskısıyla yönünü yukarı çevirmişti.

6.90 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte geçen hafta dolar/TL’de görülen en yüksek seviye 7.7840 olmuştu. Kur haftayı 7.50 civarında tamamladı.

TCMB YÖN BELİRLEYECEK

Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 100 baz puan artırması bekleniyor.

Enflasyonun şubatta tahminlerin üzerinde artması ve TL’nin şubat ortasından beri yüzde 10’a yakın değer kaybetmesi ardından faiz artış beklentileri belirginleşti.

Reuters anketine katılan 20 kurumun 19’u politika faizinde artış bekliyor. Bir ekonomist TCMB’nin politika faizini Mart ayında sabit tutmasını bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 17’den yüzde 18’e artacağı yönünde.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda enflasyonda artış yaşanacağı için bu oranın daha da düşeceğine dikkat çekiyorlar.

Beklenti anketinde de yıl sonu için enflasyon beklentisinin 31 baz puan, 12 ay sonrası için 11 baz puan ve 24 ay sonrası için 15 baz puan arttığını gösteriyor.

Cuma günü piyasalarda açıklanan ekonomi reform paketi takip edildi. Analistler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı reformların Türkiye’nin makro kırılganlıklarını azaltacak politikalara odaklanan bir yapıda olduğunu, ancak sürecin uygulamaya yansımalarının daha çok izlenmesi gerektiğini söylediler. Açıklamalar piyasada ilk anda yeni bir fiyatlama getirmedi.

Açıklama anında analistler Erdoğan’ın fiyat istikrarına yönelik ilk açıklamasının “kafa karıştırdığını” ancak sonrasındaki açıklamaların durumu netleştirdiğini söylediler.

Erdoğan açıklamasının başında, “İkide bir fiyat istikrarı fiyat istikrarı diyorlar ya biz onu bir kenara koyduk. Şimdi yeni dönem aslında 4 temelin üzerinde bina edecek. Yatırım istihdam, üretim, ihracat” dedi.

Bu açıklamada bankacılar fiyat istikrarının yerine “Yatırım istihdam, üretim, ihracat”a mı odaklanılacağını yoksa bir arada mı yapılacağını net anlamlandıramadılar. Sonrasında ise Erdoğan “Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır” dedi. Erdoğan sonrasında da fiyat istikrarına yönelik net vurgu yaptı.

'NASIL ULAŞILACAĞINA DAİR TEREDDÜTLER VAR' Reuters'a bilgi veren bir analist, 'Reformlar doğru konulara odaklanıyor. Açıklamalardaki odaklanılan yerlerin bir bölümü zaten önümüzdeki birkaç yılda yapılmasını beklediğimiz şeyler' dedi. Sesmir'den Orhan Ökmen 'Ekonomi reformları başlığıyla yapılan açıklamalar, piyasaların stresini düşürmeye yardımcı olacak sözel hedefleri içermektedir. Ancak, birçoğu geçmişte defalarca vaat edilmiş olan bu sözel hedeflere, ne zaman ve nasıl ulaşılacağına ilişkin yoğun tereddütler bulunmaktadır' dedi.

Bankacılar kamu-özel iş birliği yasası, sağlık alanında değişimler, kamu maliyesindeki süreç, KGF ile sağlanabilecek selektif krediler, bireysel emeklilikle 18 yaş altının dahil edilmesi, tahvil garanti fonu, hedeflenen enflasyona göre yapılacak kamu fiyat artışları gibi konularının takip edileceğini belirttiler.

ABD ve AB ile ilişkiler, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, lokallerin dövizden TL’ye dönme konusunda belirgin bir eğilim göstermemesi son dönemde TL’yi negatif ayrışmaya götüren ve takip edilen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde geçen hafta seans içi geri çekilmelerinde kritik 1.520 desteğini korumayı başaran piyasada, yukarı ataklarda hedef direnç olarak izlenen 1.580 zirve bölgesini aşma denemelerinin zayıf kaldığını belirtilerek, “Endekste haftaya başlarken ilk önemli destek noktası olarak 1.550 seviyesini izliyoruz. İlk etapta 1.550 desteğini koruma çabasında hareketlenecek piyasada, bu seviye seans içi teknik yapıda önemli olacaktır.

1.550 altındaki seyrin ise piyasada bir alt noktada ana destek olarak aldığımız 1.520 seviyesini baskı altında tutabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Piyasadaki mevut hareket içerisinde yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss seviyesi olarak 1.520 desteğini almaya devam ediyoruz.

Yukarı ataklarda 1.580 direncinin önemini koruyacağı ve yükselişin güç kazanması için bu seviyeyi aşması gereken piyasada, 1.520 altındaki hareketleri ise aşağı yönde izleyeceğiz.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan forex bülteninde şu ifadelere yer verildi:

Geçen hafta kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren dolar/TL, 7.78 seviyelerini test etmişti. Fakat buralardan sonra aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmış ve 7.42'lere kadar gerilemeler olmuştu.

Bu hareketlenmeler ile birlikte parite geçtiğimiz haftayı yüzde 0.50 seviyelerinde değer kazanımı ile kapattı.

Para Politikası Kurulu perşembe günü bir araya gelecek ve faiz oranı kararını açıklayacak. Piyasalardaki beklentiler ise bankanın 100 baz puanlık faiz artış kararı verebileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda.

Karar ile birlikte TL varlıklarında volatilite artacaktır. Bu sebeple TL'yi önemli bir hafta bekliyor. Diğer yandan çarşamba günü

ABD kanadında FED faiz oranı kararını açıklayacak. Bu karar ile birlikte küresel bazda hareketlilik oldukça artacaktır.

Kur teknik olarak incelendiğinde yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.60837 – 7.66578 – 7.77844 seviyeleri direnç noktaları olarak 7.49603 – 7.40305 – 7.30545 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde ise şu ifadeler kullanıldı:

Sarı metal haftanın ilk işlem gününde 21 günlük ortalamanın altında fiyatlanmaya devam ediyor. 21 günlük ortalama bölgesi, 1745’e yakın, ana direnç seviyesi olarak hafta içerisinde karşımıza çıkabilir.

Çarşamba akşamı açıklanacak FED toplantı sonuçları şüphesiz önemli olacaktır. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.637 seviyelerinde.

Burada yükseliş sürdükçe baskı ihtimali artabilir. FED’in vereceği mesajlar, tahvil faiz oranlarının gidişatı gibi konular da sarı metal için önemli olacaktır.

Teknik olarak baktığımızda 1726 ara direnç, 1745 ise günlük ana direnç olarak görülmekte. Özellikle düşüşü takip eden 21günlük ortalamanın 1745’e denk gelmesi kritik.

Bu bölge günlük mumlar ile kırıldığında satış baskısı hafifleyebilir ve grafikte görülen kanal yapısının üst bandına doğru hareketler tetiklenebilir.

Baskının devam halinde ise 1705 ve 1685 seviyeleri kademeli olarak izlenmeye devam edilecek.