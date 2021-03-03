Dört büyük STK’dan işçi sağlığı ve iş güvenliği için ortak çağrı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ülkemizde yaşanan iş kazalarına dikkat çekmek, çalışanların iş güvenliğinin sağlanması için ortak açıklama yaptı.

ADALET SAĞLANMALI

TTB, DİSK, TMMOB ile KESK açıklamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının, öncelikle devletin ve işverenin görevi olduğu hatırlatılarak, sorumluluğu yükleyecek kurban arama anlayışına son verilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu amacına uygun olarak, kamucu bir anlayışla baştan aşağı değiştirilmelidir! İlgili bakanlıklar, üniversiteler, sendikalar, TMMOB ve TTB’den oluşan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü bir an önce kurulmalıdır!

İş güvenliği uzmanlığı sistemi kamu eliyle sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, hizmetin piyasalaştırılmasına son verilmelidir. Örgütlenme ve sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Taşeronlaşma ve benzeri uygulamalara son verilmelidir.

Denetim mekanizmaları bağımsız organizasyonlar olarak yeniden yapılandırılmalı, güçlendirilmelidir. Sorumluların aklanmasına son verilmelidir. Adalet sağlanmalıdır” denildi.