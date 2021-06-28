Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 TL, yoksulluk sınırı 9 bin 332 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki yıla göre yüzde 17,84 arttı. Mayıs’ta bu artış yüzde 16,07 olarak kaydedilmişti.

AÇLIK SINIRI 2,864 TL

Konfederasyonun araştırmasının Haziran sonuçlarına göre Açlık sınırı Haziran’da 2 bin 864 TL oldu. Bu rakam Mayıs ayında 2 bin 830 TL olarak kaydedilmiş ve asgari ücreti geride bırakmıştı.

Yoksulluk sınırı ise Haziran’da 9 bin 331 TL oldu.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 3 Bİ473 TL

Türk-İş Araştırmasının Haziran 2021 ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 864,82 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9 bin 331,67 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 473,37 TL oldu.

MUTFAK ENFLASYONU ARTTI

Mutfak enflasyonunda aylık veride de artış izlendi. Buna göre Haziran’da mutfak enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,22 artış gösterdi.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta et yine zamlandı, Kurban Bayramı öncesi kuşbaşı kilogram fiyatı 3 ve kıyma kilogram fiyatı 2 lira artış gösterdi. Tavuk fiyatı genelde aynı kaldı.

Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bazı marketlerde farklı ürün markalarıyla raflarda yerini aldı ve ortalamada fiyat artışı görüldü.

Mevsim şartlarının beklenen etkisi görülmedi ve yaş sebze-meyve fiyatlarında artış devam etti.

Geçen ay kilogramı ortalama 7,74 TL olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,90 TL olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay yine 7,21 TL'de kaldı. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise bu ay 8,54 TL olarak hesaplandı.

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