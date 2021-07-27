Döviz cinsi borç yeniden zirvede

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam merkezi yönetim borç istatistiklerini yayımladı. Buna göre, merkezi yönetim borç stoku, 2021 yılı Haziran ayında 2 trilyon 27 milyar TL ile rekor tazeledi. Bu rakam, milli gelirin yaklaşık yüzde 38’ine denk.

Toplam borç stoku, son bir yılda yüzde 23,5, 2020 sonuna göre yüzde 11,8 artış kaydetti.

Haziran 2018'de 970 milyar TL olan borç, hem döviz kurlarındaki hem de döviz ve altın cinsi borçlanmadaki artışın da etkisiyle üç yılda yüzde 109 oranında güçlü bir yükseliş kaydetmiş oldu.

DÖVİZ VE ALTIN CİNSİ BORÇ PAYI YENİDEN ZİRVEDE

Merkezi yönetim borç stoku içinde döviz ve altın cinsi borcun payı, haziranda yüzde 58,3'lük orana ulaşarak, 2003 yılına kadar giden veriler içinde yeniden zirveyi gördü.

Söz konusu oran en son Kasım 2010'da yüzde 58,3'ü görmüştü.

Ocak 2003'te yüzde 57,9 olan bu oran, 2010 yılında yüzde 25,5 seviyelerine kadar gerilemiş, sonra yükselişe geçmişti.

Döviz ve altın cinsi borçların TL karşılığı, Haziran 2021'de 1 trilyon 182 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda.

MERKEZİ YÖNETİMİN DIŞ BORCU 102,2 MİLYAR DOLAR

Merkezi yönetimin dış borç stoku, haziranda 102,2 milyar dolar oldu. Toplam borç içinde dış borcun payı yüzde 44, iç borcun payı yüzde 56 oldu.

İç borcun 98,9 milyar TL'si altın cinsi borçlardan oluşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ilk kez Ekim 2017 tarihinde 187 kilogram altın karşılığı altın tahvili ve 171 kilogram altına dayalı kira sertifikası ihraç eden Hazine, 2017'de 2 ton 464 kilogram, 2018'de 4 ton 190 kilogram, 2019'da 82 ton 316 kilogram, 2020’de 113 ton 748 kilogram altın borçlanmıştı.

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