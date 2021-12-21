Döviz korumalı mevduat düzenlemesi yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detayları paylaşılan "Kur korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Sozcu.com.tr

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Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için “yeni bir finansal alternatif sunduklarını” belirterek TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini bildirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da Erdoğan’ın açıklamasıyla gündeme gelen “Kur korumalı TL Vadeli Mevduat” düzenlemesiyle ilgili detaylarını açıklamıştı. Yeni düzenleme Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Hazine ve maliye bakanlığı bugün yaptığı açıklamada mevduat planı ile ilgili şu bilgileri vermişti:

* Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü devreye alınmıştır.

* Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

* Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

* Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

* Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir,

* Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

* Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

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